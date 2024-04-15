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Как и за что можно получать кэшбэк

Автор На чтение 3 мин Просмотров 8 Опубликовано

Кэшбэком называется своеобразная «отложенная» скидка, то есть возврат на карточку части потраченных денег. Её владелец просто оплачивает товары, а банк по истечении месяца зачисляет на счёт определённый процент от суммы расходов. Размер вознаграждения зависит от категории покупок, вида кредитки и места совершения покупки (если продавец участвует в партнёрской программе, процент выше).

Выгодная кредитная карта с кэшбэком есть в Альфа-Банке. По кредитке с целым годом без процентовежемесячно можно выбрать любимые категории: четыре статьи расходов, по которым будет начисляться 5% от потраченной суммы, или три вида трат с кэшбэком 5% + 1% на все покупки Дополнительно можно получить до 100% в случайной категории — достаточно раскрутить барабан суперкэшбэка.

В зависимости от условий программы лояльности вознаграждение может начисляться в рублях, милях или баллах банка и партнёров. Потратить их можно в соответствии с условиями договора.

С каких расходов по кредитной карте возвращается процент

Чтобы получать кэшбэк, нужно выбрать три или четыре любимые категории из предложенного списка:

  • траты на АЗС;

  • покупки в супермаркетах;

  • заведения общественного питания;

  • кинотеатры, развлекательные центры и остальные места проведения досуга;

  • аптеки, медицинские услуги;

  • такси, общественный транспорт;

  • товары, предназначенные для дома и ремонта;

  • фитнес-центры, салоны красоты, парикмахерские.

Стоит выбирать статьи расходов, по которым планируются самые большие траты.

По каким операциям вознаграждение не предусмотрено

Данный список практически идентичен во всех банках:

  • внесение и снятие наличных;

  • переводы на счета физлиц и организаций;

  • уплата штрафов и налогов;

  • оплата услуг ЖКХ, электроэнергии, мобильной связи и интернета;

  • погашение облигационных и залоговых обязательств;

  • приобретение лотерейных билетов, облигаций, валюты и драгоценных металлов;

  • посещение казино и других игорных заведений.

Актуальный список будет в кредитном договоре. Также информацию можно уточнить в отделении банка, по телефону горячей линии и в чате поддержки.

Варианты расчёта кэшбэка

Процент от потраченной суммы начисляется несколькими способами:

  • на счёт приходит фиксированное вознаграждение с каждой покупки;

  • размер вознаграждения зависит от категории товаров и выбранного партнёра;

  • чем активнее владелец кредитки ей пользуется, тем больше сумма.

Посмотреть сумму вознаграждения можно онлайн в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении банка. По некоторым кредиткам проценты начисляются только с покупок, стоимость которых не ниже установленного минимума. Обычно расходы округляются до целых чисел.

Как оформить кредитку с выгодным кэшбэком

Чтобы открыть кредитку, необходимо отправить онлайн-анкету и дождаться решения банка. Если заявка одобрена, остаётся подписать договор, а затем получить и активировать карту.

Программа кредитования рассчитана на граждан РФ старше 21 года. Заёмщик должен иметь постоянный доход не менее 10 000 ₽ после вычета налогов, а также непрерывный трудовой стаж от трёх месяцев.

Обязательно нужен паспорт. Чтобы банк одобрил более высокий лимит, можно дополнительно представить справку о доходах и суммах налога физического лица (если зарплата и прочие доходы поступают на счёт в другой финансовой организации).

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