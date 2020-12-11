Как и где оформить займ на неделю без отказа

Когда требуются деньги в долг и нет времени на сбор документов для банковского кредита, лучшим вариантом будет обращение в МФО для получения краткосрочного займа. Список микрофинансовых организаций с лицензией ЦБ выдающих микрозаймы на срок до 7 дней можно посмотреть на сайте ТопКредитОбзор. Это удобно и бесплатно.

Преимущества займа на 7 дней

Дистанционное кредитование в сравнении с другими вариантами отличается более высоким процентом, но из-за короткого срока разница в переплате практически не видна.

При этом в отличие от других предложений на краткосрочные займы в МФО периодически проводятся акции по выдаче экспресс кредита без процентов или с их минимальным размером.

Как получить займ на неделю

Получить необходимую сумму можно непосредственно в день обращения в течение одного часа. При этом для удобства клиента не требуется личное присутствие заемщика. Достаточно оформить через личный кабинет заявку на получение денежных средств, приложив необходимый пакет документов.

Подавать заявки можно во все организации, входящие в рейтинг надежных МФО.

Погашать краткосрочные кредиты рекомендуется в будний день, чтобы учесть возможность задержки перевода из-за режима работы банков и платежных систем.

Чтобы МФО положительно ответил на вашу заявку, рекомендуется в анкете указывать исключительно правдивые сведения. Одобрение созданной заявки в большинстве случаев также возможно тогда, когда сумма кредита не превышает половину месячного дохода.

Тарифы при получении недельного займа

Большинство МФО с учетом действующих акций предлагает воспользоваться займом под 0-1%. Сумма зависит от организации, минимальный займ при первичном обращении 500 рублей. Максимальный — 30 000 тысяч, с учетом правил компании.

При повторном обращении максимальная сумма займа может достигать 100000 рублей. Некоторые МФО при этом предлагают выгодные условия по бесплатному продлению кредита или перечисления кэшбэка.

Способы выплат полученного займа

Быстрее всего будет получить кредит перечислением на пластиковую карту. С учетом правил МФО не всегда имеется возможность перечислить займ на карту Maestro и Виза электрон. Надежнее всего для подобных платежей завести карту Visa классическая от Сбербанка.

Альтернативным вариантом является получение денег наличными непосредственно в офисе компании.

Удобным способом получения займа также является перевод на электронный кошелек.

Некоторые МФО перечисляют кредиты на банковские счета или через портал Госуслуг.

Условия получения займа на неделю без процентов

Такие займы возможно взять только в период проведения МФО специальных акций. При этом рекомендуется тщательно ознакомиться со всеми условиями акции, так как иногда такие займы доступны только для постоянных и надежных клиентов, способных своевременно возвращать взятый кредит. Помимо этого, МФО может сама решать выдавать ли беспроцентный заем на неделю клиенту с учетом потребовавшейся ему суммы, а также его возраста.

И чтобы быть уверенным в том, что деньги на вашу карту поступят вовремя, можно оформлять заявки на получение помощи сразу в нескольких МФО. Так вы в несколько раз увеличиваете шанс на получение займа, а также страхуете себя от возможных проблем в будущем из-за недостатка финансов.