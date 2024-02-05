Иногда в жизни случаются ситуации, когда приходится просить деньги в долг у знакомых и друзей. Но что делать, если человек, которому вы дали в долг, не спешит отдавать долг? Как составить договор займа и оформить расписку, чтобы потом при необходимости юридически грамотно взыскать долг в судебном порядке?
Деньги в долг в Минске на dengi-zaim.by легко получить всего за пару минут, а вот вернуть собственные средства бывает очень непросто. Давайте разберем самые эффективные способы.
Главные рекомендации при передаче денег в долг
Доверяя другу или знакомому, мы уверены, что наши деньги вернутся сполна и в срок. Но как часто обманываются наши ожидания! Вот несколько важных правил при оформлении договора займа:
- Обязательно составьте правильно расписку или подпишите договор займа в письменной форме на нужную сумму. В этом документе должны быть указаны паспортные данные обеих сторон, сумма займа, дата возврата денег.
- Ознакомьтесь со статьей Гражданского кодекса о договоре займа, чтобы знать свои права и обязанности сторон.
- Заранее продумайте свои действия на случай, если должник вдруг откажется отдавать долг.
Отвечают ли по долгам гражданина его родственники?
Как правило, граждане не отвечают по долгам своих совершеннолетних родственников. Исключение — если они выступали поручителями по кредиту или займу.
Также после смерти должника его долги вместе с наследством переходят к наследникам. Но каждый из них отвечает лишь в пределах стоимости полученного имущества.
Как быть с непогашенными долгами супругов, которые возникли до регистрации брака?
Вступление в брак не освобождает от выплаты таких долгов. Взыскание может быть обращено как на личное имущество должника, так и на его долю в общем имуществе супругов.
Чтобы избежать этого, можно заключить брачный договор и исключить режим общей собственности на имущество не-должника.
Образец расписки при передаче денег в долг
Расписка должна содержать всю необходимую информацию. Вот пример расписки при займе в размере 1000 белорусских рублей сроком на 1 месяц:
Я, Иванов Иван Иванович, паспорт МР0000000, выдан Ленинским РУВД г.Минска 00.00.0000, проживающий по адресу: г.Минск, ул.Советская, д.1, кв.1, получил от Петрова Петра Петровича, паспорт НР0000000, проживающего по адресу: г.Минск, ул. Городская, д.2, кв.2 денежную сумму в размере 1000 (одна тысяча) белорусских рублей в качестве займа под 0% годовых сроком на 1 месяц, т.е. обязуюсь вернуть до 00.00.0000. Дата: 00.00.0000 Подпись:
Как юридически взыскать долг, если должник его не отдаёт
Если должник уклоняется от обязательств по договору займа, придется обращаться в суд для взыскания долга. Подготовьте исковое заявление с приложением расписки и других документов. При положительном решении суда должнику придется выплатить не только основную сумму долга, но и пени за нарушение обязательств.
Помните: чем правильнее будет оформлен договор займа, тем больше шансов вернуть свои честно заработанные деньги!