Иногда в жизни случаются ситуации, когда приходится просить деньги в долг у знакомых и друзей. Но что делать, если человек, которому вы дали в долг, не спешит отдавать долг? Как составить договор займа и оформить расписку, чтобы потом при необходимости юридически грамотно взыскать долг в судебном порядке?

Деньги в долг в Минске на dengi-zaim.by легко получить всего за пару минут, а вот вернуть собственные средства бывает очень непросто. Давайте разберем самые эффективные способы.

Главные рекомендации при передаче денег в долг

Доверяя другу или знакомому, мы уверены, что наши деньги вернутся сполна и в срок. Но как часто обманываются наши ожидания! Вот несколько важных правил при оформлении договора займа:

Обязательно составьте правильно расписку или подпишите договор займа в письменной форме на нужную сумму. В этом документе должны быть указаны паспортные данные обеих сторон, сумма займа, дата возврата денег. Ознакомьтесь со статьей Гражданского кодекса о договоре займа, чтобы знать свои права и обязанности сторон. Заранее продумайте свои действия на случай, если должник вдруг откажется отдавать долг.

Отвечают ли по долгам гражданина его родственники?

Как правило, граждане не отвечают по долгам своих совершеннолетних родственников. Исключение — если они выступали поручителями по кредиту или займу.

Также после смерти должника его долги вместе с наследством переходят к наследникам. Но каждый из них отвечает лишь в пределах стоимости полученного имущества.

Как быть с непогашенными долгами супругов, которые возникли до регистрации брака?

Вступление в брак не освобождает от выплаты таких долгов. Взыскание может быть обращено как на личное имущество должника, так и на его долю в общем имуществе супругов.

Чтобы избежать этого, можно заключить брачный договор и исключить режим общей собственности на имущество не-должника.

Образец расписки при передаче денег в долг

Расписка должна содержать всю необходимую информацию. Вот пример расписки при займе в размере 1000 белорусских рублей сроком на 1 месяц:

Я, Иванов Иван Иванович, паспорт МР0000000, выдан Ленинским РУВД г.Минска 00.00.0000, проживающий по адресу: г.Минск, ул.Советская, д.1, кв.1, получил от Петрова Петра Петровича, паспорт НР0000000, проживающего по адресу: г.Минск, ул. Городская, д.2, кв.2 денежную сумму в размере 1000 (одна тысяча) белорусских рублей в качестве займа под 0% годовых сроком на 1 месяц, т.е. обязуюсь вернуть до 00.00.0000. Дата: 00.00.0000 Подпись:

Как юридически взыскать долг, если должник его не отдаёт

Если должник уклоняется от обязательств по договору займа, придется обращаться в суд для взыскания долга. Подготовьте исковое заявление с приложением расписки и других документов. При положительном решении суда должнику придется выплатить не только основную сумму долга, но и пени за нарушение обязательств.

Помните: чем правильнее будет оформлен договор займа, тем больше шансов вернуть свои честно заработанные деньги!