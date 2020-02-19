Как финансовые компании оценивают заемщика без кредитной истории

Новейшим способом оценки платежеспособности заемщика является скоринг. С его помощью можно провести точную оценку вероятности невозврата денег потенциальным клиентом. А данный метод считается наиболее надежным в современной сфере кредитования. Сущность процедуры заключается в выяснении степени надежности заемщика, которая определяется за счет анализа конкретных характеристик.

Разбираемся как это проводится и зачем нужно совместно с финансовым экспертом портала intercredit.ru.

Что такое социодемографический скоринг

Если потенциальный заемщик уже когда-либо брал кредит и имеет кредитную историю, провести оценку его платежеспособности будет нетрудно. Для этого используется скоринг-бюро. Данный способ не пригоден для тех, кто обращается в кредитную организацию для получения займа впервые.

В случае, при котором гражданин еще ни разу не использовал кредитную карту и не оформлял займ, оценить его платежеспособность можно с помощью социодемографического скоринга. Для этой процедуры необходимы такие данные:

Персональные сведения: дата рождения, половая принадлежность, семейное положение. Изучается полный состав семьи: наличие детей несовершеннолетнего возраста, а также членов семьи, которые находятся на обеспечении потенциального дебитора. Финансовое положение: занимаемая должность, место работы, средний размер ежемесячной заработной платы. Сопоставляются размеры дохода и основных трат семьи заемщика, анализируются расходы на оплату ЖКХ и на обеспечение нетрудоспособных членов семьи. Иные данные: любые сведения, которые способны оказать влияние на обеспеченность заемщика. К ним относятся: дополнительный доход, наличие собственной недвижимости, прочие обстоятельства.

Как работает скоринг

Принцип оценки платежеспособности действует так: информацию о потенциальном дебиторе с высочайшей точностью приближают к личным сведениям других заемщиков, которые уже оформляли кредит.

При использовании данной программы рассчитывается средний итоговый показатель. Он демонстрирует уровень возврата или невозврата кредитных денег той или иной категории людей.

Что представляет собой FICO Expansion

FICO Expansion – это скоринговая модель, оценивающая кредитоспособность будущих дебиторов на основе изучения определенных социально-демографических характеристик. Данный метод используется тогда, когда БКИ передает сведения об отсутствии кредитной истории у конкретного гражданина.

Как понять, что значат скоринговые данные

Шкала FICO Expansion включает в себя отметки от 0 до 250. Степень одобрения займа будет напрямую зависеть от того, в каком интервале окажется итоговый показатель.

Если рассчитанный балл находится в диапазоне 200-250, кредит однозначно будет одобрен.

Хорошим является показатель в пределах 160-200. Этим физическим лицам обычно выдают кредит на конкретных условиях, при которых корректируются величина и процент займа.

Результат 150-160 считается средним. Вероятность отказа невелика, но требования к заемщику могут быть более строгими.

Ниже среднего является итоговый балл в пределах 140-150. Вероятность одобрения практически равна вероятности отказа.

Люди, набравшие 100-140 баллов, являются неблагополучными. Большинство банков отказывают таким гражданам в оформлении финансового займа.

Гражданам, набравшим 50-100 баллов, однозначно не выдадут кредит. Такая цифра показывает, что дебиторы с подобными социально-демографическими данными проявляли себя как недобросовестные плательщики.

В каких МФО и банках применяется скоринговая система

Любой банк и МФО имеет право установить свой усредненный балл. Некоторые МФО выдают мини займы ответственным плательщикам, предоставляя им отличные условия. Существуют финансовые организации, которые выдают неблагополучным физическим лицам займы под дневной процент, что компенсирует вероятность невозврата заемных средств.

Для чего дебитору знать свой скоринговый показатель

Знание своего скорингового показателя дает возможность дебитору проанализировать вероятность одобрения или отказа в получении займа. На основании скоринговых сведений можно узнать причину, по которой было отказано в кредите.

Кредитный эксперт Михаил Китаев, intercredit.ru.