Мембранная кровля – это современное и надежное решение для плоских крыш, которое обеспечивает долговечность и защиту от атмосферных осадков. Чтобы мембранная кровля служила максимально долго, необходимо соблюдать определенные правила и рекомендации. В этой статье я, как ведущий инженер компании «Анконс», поделюсь своим опытом и знаниями о том, как добиться максимального срока службы мембранной кровли.
Выбор материалов
Первый шаг к долговечности мембранной кровли – это правильный выбор материалов. Важно использовать качественные компоненты, которые соответствуют стандартам и имеют необходимые сертификаты. Вот несколько ключевых моментов:
- Теплоизоляционный слой: Рекомендуется использовать жесткие материалы, такие как PIR (полиизоцианурат) или пенополистирол. Эти материалы не деформируются под нагрузкой, что предотвращает избыточное растяжение мембраны и образование трещин.
- Мембрана: Выбирайте ПВХ-мембрану премиум класса с максимальной толщиной. Толстая мембрана более устойчива к механическим повреждениям и ультрафиолетовому излучению.
Монтаж и подготовка
Качественный монтаж – это залог долговечности кровли. Вот несколько аспектов, на которые стоит обратить внимание:
- Ветровой расчет: Перед началом работ необходимо выполнить расчет ветровой нагрузки. Это позволит определить оптимальное количество крепежа, чтобы кровля не была сорвана ветром.
- Испытания основания: При монтаже на стяжку, старые железобетонные плиты или сэндвич-панели, проводите испытания на отрыв крепежа. Это поможет убедиться в достаточной несущей способности основания.
- Механический крепеж: Используйте механический способ крепления мембраны к основанию. Это наиболее распространенный и надежный метод, который обеспечивает стабильность кровли.
Уход и обслуживание
Даже самая качественная кровля требует регулярного ухода и обслуживания. Вот несколько рекомендаций:
- Регулярные осмотры: Проводите осмотры кровли не реже одного раза в год. Обращайте внимание на состояние сварных швов, крепежа и примыканий к парапетам и вентиляционным проходам.
- Устранение протечек: Если обнаружены протечки, их необходимо устранять немедленно. Переувлажнение теплоизоляции может привести к ее деформации и снижению срока службы кровли.
- Замена герметизирующих материалов: Герметизирующие материалы примыканий и уплотнительные резинки водосточных воронок следует заменять каждые 5 лет, чтобы избежать протечек.
Особенности эксплуатации
Мембранная кровля обладает рядом преимуществ, которые делают ее эксплуатацию более удобной:
- Возможность монтажа в любое время года: Мембрану можно укладывать даже зимой при температуре выше -15 градусов без ухудшения качества работ.
- Отсутствие необходимости в аэраторах: ПВХ-мембрана обладает высокой паропроницаемостью, что исключает необходимость в установке аэраторов.
- Простота ремонта: В случае повреждения мембраны, ее можно легко отремонтировать, не прибегая к полной замене кровли.
Важные моменты
Можно ли выполнять монтаж мембранной кровли зимой?
Да, монтаж мембранной кровли можно выполнять зимой при температуре воздуха выше -15 градусов без ухудшения качества работ.
Нужны ли аэраторы на кровле из ПВХ-мембраны?
Нет, ПВХ-мембрана обладает высокой паропроницаемостью и не требует установки аэраторов.
Как выполнить гидроизоляцию вентиляционных воздуховодов на кровле?
Рекомендуется полностью оборачивать металлический воздуховод гидроизоляцией из ПВХ-мембраны на всю длину.
Можно ли не следить за кровлей и чтобы она не протекала?
Нет, кровля, как и любая инженерная система, нуждается в регулярном техническом обслуживании. Без обследования и осмотров протечки могут начаться в первые 5 лет эксплуатации.
Можно ли качественно выполнить монтаж ПВХ-мембраны строительным феном?
Нет, для качественной сварки полотен ПВХ-мембраны необходимо профессиональное автоматическое оборудование, которое обеспечивает постоянную температуру сварки и скорость воздушного потока.
Какие материалы использовать для противопожарной отсечки на кровле?
Для кровли из ПВХ-мембраны лучший вариант – это использовать противопожарный материал Logicroof NG Технониколь, который приваривается к гидроизоляционному слою кровли.