Мембранная кровля – это современное и надежное решение для плоских крыш, которое обеспечивает долговечность и защиту от атмосферных осадков. Чтобы мембранная кровля служила максимально долго, необходимо соблюдать определенные правила и рекомендации. В этой статье я, как ведущий инженер компании «Анконс», поделюсь своим опытом и знаниями о том, как добиться максимального срока службы мембранной кровли.

Выбор материалов

Первый шаг к долговечности мембранной кровли – это правильный выбор материалов. Важно использовать качественные компоненты, которые соответствуют стандартам и имеют необходимые сертификаты. Вот несколько ключевых моментов:

Теплоизоляционный слой: Рекомендуется использовать жесткие материалы, такие как PIR (полиизоцианурат) или пенополистирол. Эти материалы не деформируются под нагрузкой, что предотвращает избыточное растяжение мембраны и образование трещин.

Рекомендуется использовать жесткие материалы, такие как PIR (полиизоцианурат) или пенополистирол. Эти материалы не деформируются под нагрузкой, что предотвращает избыточное растяжение мембраны и образование трещин. Мембрана: Выбирайте ПВХ-мембрану премиум класса с максимальной толщиной. Толстая мембрана более устойчива к механическим повреждениям и ультрафиолетовому излучению.

Монтаж и подготовка

Качественный монтаж – это залог долговечности кровли. Вот несколько аспектов, на которые стоит обратить внимание:

Ветровой расчет: Перед началом работ необходимо выполнить расчет ветровой нагрузки. Это позволит определить оптимальное количество крепежа, чтобы кровля не была сорвана ветром.

Перед началом работ необходимо выполнить расчет ветровой нагрузки. Это позволит определить оптимальное количество крепежа, чтобы кровля не была сорвана ветром. Испытания основания: При монтаже на стяжку, старые железобетонные плиты или сэндвич-панели, проводите испытания на отрыв крепежа. Это поможет убедиться в достаточной несущей способности основания.

При монтаже на стяжку, старые железобетонные плиты или сэндвич-панели, проводите испытания на отрыв крепежа. Это поможет убедиться в достаточной несущей способности основания. Механический крепеж: Используйте механический способ крепления мембраны к основанию. Это наиболее распространенный и надежный метод, который обеспечивает стабильность кровли.

Уход и обслуживание

Даже самая качественная кровля требует регулярного ухода и обслуживания. Вот несколько рекомендаций:

Регулярные осмотры: Проводите осмотры кровли не реже одного раза в год. Обращайте внимание на состояние сварных швов, крепежа и примыканий к парапетам и вентиляционным проходам.

Проводите осмотры кровли не реже одного раза в год. Обращайте внимание на состояние сварных швов, крепежа и примыканий к парапетам и вентиляционным проходам. Устранение протечек: Если обнаружены протечки, их необходимо устранять немедленно. Переувлажнение теплоизоляции может привести к ее деформации и снижению срока службы кровли.

Если обнаружены протечки, их необходимо устранять немедленно. Переувлажнение теплоизоляции может привести к ее деформации и снижению срока службы кровли. Замена герметизирующих материалов: Герметизирующие материалы примыканий и уплотнительные резинки водосточных воронок следует заменять каждые 5 лет, чтобы избежать протечек.

Особенности эксплуатации

Мембранная кровля обладает рядом преимуществ, которые делают ее эксплуатацию более удобной:

Возможность монтажа в любое время года: Мембрану можно укладывать даже зимой при температуре выше -15 градусов без ухудшения качества работ.

Мембрану можно укладывать даже зимой при температуре выше -15 градусов без ухудшения качества работ. Отсутствие необходимости в аэраторах: ПВХ-мембрана обладает высокой паропроницаемостью, что исключает необходимость в установке аэраторов.

ПВХ-мембрана обладает высокой паропроницаемостью, что исключает необходимость в установке аэраторов. Простота ремонта: В случае повреждения мембраны, ее можно легко отремонтировать, не прибегая к полной замене кровли.

Важные моменты

Можно ли выполнять монтаж мембранной кровли зимой?

Да, монтаж мембранной кровли можно выполнять зимой при температуре воздуха выше -15 градусов без ухудшения качества работ.

Нужны ли аэраторы на кровле из ПВХ-мембраны?

Нет, ПВХ-мембрана обладает высокой паропроницаемостью и не требует установки аэраторов.

Как выполнить гидроизоляцию вентиляционных воздуховодов на кровле?

Рекомендуется полностью оборачивать металлический воздуховод гидроизоляцией из ПВХ-мембраны на всю длину.

Можно ли не следить за кровлей и чтобы она не протекала?

Нет, кровля, как и любая инженерная система, нуждается в регулярном техническом обслуживании. Без обследования и осмотров протечки могут начаться в первые 5 лет эксплуатации.

Можно ли качественно выполнить монтаж ПВХ-мембраны строительным феном?

Нет, для качественной сварки полотен ПВХ-мембраны необходимо профессиональное автоматическое оборудование, которое обеспечивает постоянную температуру сварки и скорость воздушного потока.

Какие материалы использовать для противопожарной отсечки на кровле?

Для кровли из ПВХ-мембраны лучший вариант – это использовать противопожарный материал Logicroof NG Технониколь, который приваривается к гидроизоляционному слою кровли.