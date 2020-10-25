Как добавить расширение VPN в Ваш браузер

С каждым годом все больше и больше пользователей Интернет начинают работать с постоянно включенным VPN соединением. Сервис виртуального доступа надежно шифрует все данные, поступающие в Ваш веб-браузер и передающиеся от него. После этого он направляет их на виртуальный сервер, расположенный в одной из стран мира, скрывая Ваше местоположение и IP-адрес, и защищая Ваши персональные данные. Многие люди предпочитают использовать VPN в виде самостоятельных приложений, разработанных провайдерами услуг виртуального доступа. Однако не многие знают, что есть гораздо более удобная альтернатива.

Что такое VPN-плагин в современных браузерах?

Расширение браузера (плагин) VPN — это легкий и удобный способ подключения веб-браузера, такого как Opera, Chrome, Firefox, Safari или Яндекс.Браузер, к возможностям сервера виртуального доступа без установки каких-либо отдельных приложений.

VPN в Вашем браузере — это простой плагин, который Вы можете включить и выключить в любую секунду при работе в Интернете. Обратите внимание, что мы используем термины «плагин» и «расширение» как синонимы.

Плагины для браузера VPN имеют один недостаток: они защищают только сам веб-браузер, а не другие приложения или службы на Вашем компьютере или устройстве. Другие приложения, игры и всевозможные программы, взаимодействующие с Интернет-соединением, по-прежнему будут использовать прямое незашифрованное подключение к Интернету. Если вы хотите защитить их, Вам необходимо установить собственное приложение VPN. Если же Вас устроит и такой уровень онлайн безопасности, то предлагаем ознакомиться с тем, как быстро и просто настроить VPN-расширение в разных видах браузеров:

Установка плагина в Яндекс.Браузере

В российском браузере имеется свое внутреннее VPN-расширение – Browsec, которое, согласно отзывам пользователей, достаточно неплохо справляется с обеспечением должного уровня онлайн-безопасности. Согласно последним исследованиям, созданный на базе самостоятельного приложения VPN Browsec плагин для Яндекс.Браузер является одним из самых удачных решений подобного типа. Чтобы установить расширение для виртуального доступа в свой Яндекс.Браузер нужно:

Открыть Яндекс.Браузер, зайти в Настройки и в раскрывающемся меню выбрать пункт «Дополнения».

Прокрутить страницу вниз и выбрать опцию «Каталог расширений для Яндекс.Браузера».

Найти надстройку Browsec и установить ее. Впрочем, если Вы склоняетесь к использованию другого VPN провайдера, можете по своему желанию воспользоваться функцией «Поиск по разрешениям» в Каталоге.

Все готово! Теперь Вы можете в любой момент включить или выключить установленный VPN плагин в правом верхнем углу экрана браузера, рядом с адресной строкой.

Стоит отметить, что процесс установки плагина виртуального доступа в браузере Google Chrome практически идентичен.

Настройка VPN-расширения в Mozilla Firefox

Чтобы установить VPN плагин в бразуер Firefox, выполните следующие действия:

Зайдите в Магазин плагинов и загрузите нужное расширение, воспользовавшись поиском по расширениям.

Нажмите кнопку «Добавить» справа от названия плагина.

Вуаля! Расширение для виртуального доступа Firefox установлено и готово к использованию.

Как выбрать и установить VPN плагин в браузер Opera?

У VPN-расширений для Opera когда-то были разные варианты исполнения; встроенный в браузер VPN и отдельное мобильное приложение с возможностью активации VPN в один клик.

Мобильная версия Opera, ранее доступная для Android и iOS, больше не активна, однако есть несколько хороших бесплатных альтернатив, таких как TunnelBear и Windscribe.

Однако десктопная версия веб-браузера Opera со встроенным VPN все еще работает. После загрузки и установки самого браузера, включить VPN плагин достаточно просто:

В главном меню перейдите в «Настройки», выберите пункт «Конфиденциальность и безопасность».

затем найдите в списке FreeVPN и переключите его в активный режим. В браузере появится значок с надписью «VPN», с помощью которого Вы можете включать и выключать VPN, а также выбирать свое местоположение.

Пользователи также могут позволить браузеру Opera самостоятельно выбирать оптимальное местоположение VPN сервера на основе таких факторов, как скорость сети, задержка, местоположение и мощность сервера. В режиме автоматического определения местоположения просмотр через VPN всегда осуществляется с максимальной доступной скоростью.

Настройка плагина виртуального доступа в iOS

Настроить VPN плагин в браузере Safari, установленном на всех устройствах Apple достаточно просто. Для этого нужно:

Найти в AppStore нужное Вам расширение VPN и запустить его загрузки и установку.

На устройстве Вам необходимо перейти в меню Apple и выбрать «Системные настройки».

После этого в появившемся меню нужно выбрать пункт «Сеть».

В большом списке приложений Вам необходимо найти установленный VPN плагин.

Щёлкнуть «Подключиться». Все готово, теперь Ваш браузер в полной безопасности!

И напоследок: все вышеперечисленные советы касаются только высококлассных VPN сервисов,которые уже по достоинству были оценены пользователями. Держитесь подальше от браузер-плагинов VPN, не требующих от Вас входа в систему! Расширения, которые позволяют любому подключиться к Вашему браузеру, не имеют надежного процесса аутентификации, являются в высшей степени уязвимыми для хакерских атак.