Как делать ставки на спорт и зарабатывать на этом На примере букмекера 1хБет

Перед стартом в беттинге игроку необходимо детально изучить все нюансы работы в букмекерской конторе. Новички должны понимать, в каких сервисах они собираются делать ставки на спорт. Например, зеркало официального сайта 1хБет необходимо для бесперебойного игрового процесса на офшорном портале. Далее мы рассмотрим все особенности правильного заключения пари.

Что важно знать перед тем, как делать ставку

Перед тем, как играть в букмекерской конторе, необходимо детально разобрать выбранный вид спорта. Сделать первую ставку необходимо только на тот рынок, который вы понимаете. При этом каждому новому клиенту нужно помнить о профессионализме. Иногда невыгодно начать делать прогнозы на любимый клуб, так как вы будете стараться поддерживать своих кумиров.

Новичкам необходимо сконцентрироваться на том, чтобы получить опыт. Они могут делать спортивные ставки на минимальные суммы, чтобы обезопасить себя от крупных проигрышей. Еще не стоит без анализа противостояния заключать пари на явных фаворитов, так как в спорте часто встречаются непредсказуемые результаты. Например, в матче Ли Лиги Алавес – Атлетико М на П2 букмекер 1xBet давал коэффициент 1.48, но победил Алавес со счетом 1:0, на него была выставлена котировка 8.74.

Не нужно быть самоуверенным и считать, что ваши первые прогнозы будут иметь проходимость в 100%. В некоторых случаях низкие коэффициенты на лидеров побуждают бетторов делать ставки на спорт, но в итоге они сливают банк. Рассмотренный выше пример является ярким доказательством данной теории. Для оценки матча необходимо провести большую аналитическую работу, только потом обращать внимание на предложенные коэффициенты.

С чего начать делать ставки

Совершать ставки на спорт необходимо после изучения информации об основных видах пари. Затем выполняем такие шаги:

Выбираем подходящую букмекерскую компанию, к примеру, 1хБет. Осуществляем в ней создание аккаунта. Изучаем правила сервиса, как необходимо начинающим игрокам делать прогнозы на спорт и вносить депозиты на сайте. Для заключения пари на портале БК переходим в раздел Линия. Выбираем нужную дисциплину, жмем на коэффициент исхода. Отобразится купон, в котором вводим сумму ставки и оформляем прогноз. Рекомендуется сделать ставку на тот турнир, в котором вы разбираетесь. Для каждого поединка роспись варьируется в зависимости от его популярности. Среди большого количества видов ставок выбирайте только понятные исходы. Для ординаров достаточно внести один рынок в купон и заключить пари. Если вы хотите поставить экспресс или другой вид пари, где нужно работать с несколькими маркетами, то поочередно вносим их в купон. Совершенный прогноз из нескольких событий рассчитается по итоговому коэффициенту. Особое внимание уделяйте аналитической деятельности. Полный разбор данных о командах соперниках будет залогом успеха.

Рассмотрим пример, на площадке 1xBet после подробного анализа мы решили сделать ставку на матч Ньюкасл – Тоттенхэм в размере 440 рублей. Выбираем ничейный исход с коэффициентом 3.8. В росписи противостояния жмем на этот рынок, после чего в правой части экрана откроется купон. Заполняем все нужные строки и оформляем ставку.

Как правильно ставить

В сфере беттинга новички могут стать жертвой эмоций. Если вы решили делать ставки, то должны психологически подготовиться к этому процессу. Далее мы рассмотрим правила опытных игроков, которые достигли успеха. Предложенные условия позволят вам эффективнее совершать ставки на спорт и точно оценивать вероятность успеха:

Если беттор не знает особенностей пари, то не достигнет успеха. Важно прочитать информацию о виде спорта и всех нюансах ставок. Второй шаг в достижении успеха – это детальный анализ будущих противостояний. Для этого потребуется работать со статистической информацией. Чем больше данных о будущей встрече вы найдете, тем точнее сможете составить прогноз. Записывайте для себя историю совершенных ставок. Важно знать сумму, которую вы используете в работе. Еще следует выделять успешные и неудачные ставки. Все это позволит определить ошибки и исключить их в следующих прогнозах. Если началась серия неудач, не нужно тратить все деньги на отыгрыш. Попытка быстро вернуть слитые средства может стать причиной еще больших проигрышей. Аналогичные правила относятся к ситуации, если ставки на спорт постоянно проходят. В этом случае лучше взять перерыв, отдохнуть, посмотреть на историю прогнозов и сделать выводы. Иначе можно слить весь банкролл. Стратегия ставок догон не всегда позволяет выигрывать. Иногда серии проигрышей затягиваются до такой степени, что игроки не могут делать ставки по этой системе. По догону заключается не более 8 неудачных пари. Поэтому лучше временно отойти от этой стратегии и играть ставками на спорт в размере до 5% от банкролла.

От бетторов не требуется много усилий, чтобы выполнить эти правила. Например, если пользователь будет работать дисциплинированно и придерживаться указанных условий, то сможет достичь успеха в беттинге. Когда игроки не пользуются такими кодексами, то проигрывают деньги и говорят, что не нужно делать ставки – это обман.

Где лучше делать ставки

Перед началом игры необходимо детально проанализировать выбранного букмекера. Клиентам важно знать особенности и принципы работы площадки. Такие действия можно выполнить после изучения отзывов клиентов, которые могут поделиться своим опытом работы на сайте. При выборе букмекера необходимо следовать таким рекомендациям:

В первую очередь нужно смотреть на линию сервиса и ширину росписи. Новичкам необходимо ставить на площадках, где предлагаются хорошие условия. Важно сотрудничать только с надежной конторой, которая дает гарантирую выплат и сохранности внесенных депозитов. Выберите сайт, который работает уже долгое время, а в отзывах из независимых источников не написано о подобных проблемах. У БК должна быть лицензия, которая регулирует легальную работу. Выбранный букмекер является платежеспособным. Еще смотрите на количество предложенных вариантов внесения депозита. Например, пользователь может зарегистрироваться на сайте, а только потом узнать, что на нем не поддерживается удобная для него платежная система. Приветственные бонусы от администрации. Зачастую конторы предлагают подарки за регистрацию или установку приложения. В качестве поощрения используются фрибеты и подарок за первый депозит.

Букмекер 1xBet существенно опережает своих конкурентов по всем параметрам приведенного выше списка. Например, бетторы могут быть уверены в своих деньгах, так как администрация сервиса уделяет финансам главную роль. Они предлагают ставить на большое количество маркетов, предложенная роспись является одной из лучших в мире. Такого числа рынков на точный счет, как у данного букмекера, просто нет у конкурентов. Еще новички могут стартовать в этом сервисе из-за щедрых приветственных бонусов с простыми правилами отыгрыша.

На что лучше ставить ставки

Для успешной игры нужно сразу определиться с объектом прогнозирования. Все начинающие бетторы должны понимать способы применения ставок. Для начала стоит ознакомиться с самыми популярными видами пари: ординар, экспресс, система. Например, первый вариант ставок на спорт отличается надежностью, так как разыгрывается только один маркет.

Начинать ставить следует с ординаров, что позволит получить опыт. Только потом стоит переходить к экспрессам, для успешной игры с которыми рекомендуется использовать 2 или 3 поединка. Если будет добавлено больше рынков, то существенно увеличиваются риски. Рассмотрим, как ставить экспрессом в 1хБет:

Бордо – Нант, П2 с коэффициентом 2.68;

Мец – Ренн, ТБ 1.5 с коэффициентом 1.37.

Добавив в купон эти маркеты, получаем итоговый коэффициент 3.60. В экспрессе все результаты связаны между собой. К примеру, если одна из ставок совершена неверно, то проигрывает весь купон. В случае успеха беттор может рассчитывать на больший доход, чем при ординарах.

Популярные виды ставок в конторе:

Точный счет. Очень сложный вид ставок, но в случае успеха предлагается солидный выигрыш. Пари 12. Маркет означает выигрыш первого или второго коллектива. Проигрыш наступает только при ничейном исходе. Победа. Самая распространенная ставка в спорте. Для получения выигрыша выбранный клуб должен победить. Ничья. Если внимательно анализировать матчи, то можно определить коллективы, которые часто заканчивают игры вничью. Например, Вильярреал в первых 7 турах испанской Ла Лиге практически каждый поединок завершает ничейным исходом. Live прогнозирование. Эти прогнозы совершаются по ходу встречи. В лайве коэффициенты постоянно меняются. Поставленное пари будет успешным, если беттор сможет разобрать ход поединка и быстро среагирует на изменения на поле.

Сколько можно заработать

Если игроки ставят системно, то на дистанции получают хороший доход. При этом важно соблюдать дисциплину. Многое в беттинге зависит от опыта пользователя, он должен грамотно управлять банкроллом и детально анализировать противостояния. Профессионалы ставят на один купон не более 5% от банка, что позволяет минимизировать риски.

Рассмотрим пример хорошей игры. Допустим, беттор имеет банкролл 4000 рублей, а в течение месяца совершил 30 ставок на сумму 5% от всех денег (200 рублей) на исходы с коэффициентом 2.0. Успешными оказались только 75% прогнозов., поэтому его чистая прибыль составила: 200*30*0.75=4500 рублей. На практике ограничений по заработку на ставках нет.

Примеры тех, кто заработал

Клиент 1xBet из Казахстана совершил ставку экспрессом из 44 исходов и выиграл более 2 миллионов долларов. Беттор занимался ставками с 2019 года, что позволило ему накопить нужный для победы опыт. Он совершил невероятный прогноз из 44 маркетов (его возраст 44 года) и поставил в купоне 238 долларов. Итоговый коэффициент экспресса был равен 8766.823.

Какую стратегию выбрать

У всех стратегий ставок есть свои плюсы и минусы. Некоторые тактики эффективно работают с момента появления букмекеров. Бетторам нельзя надеяться только на систему, но без нее не получится выигрывать. Новичкам необходимо обратить внимание на одну из следующих стратегий ставок:

Букмекерская вилка. Беттору необходимо в разных конторах находить маркеты на противоположные исходы с такими коэффициентами, чтобы в любом случае быть в выигрыше. Например, на одном сайте ставим на ТБ 2.5 с коэффициентом 2.19, а в другой на ТМ 2.5 с коэффициентом 2.07. При любом исходе противостояния мы сможем гарантированно получить выигрыш. Ставка на низкие коэффициенты. В каждом противостоянии можно найти лидера и андердога. В некоторых случаях на фаворита предлагается коэффициент до 1.30. Беттору необходимо находить такие поединки, проводить их детальный анализ и заключать пари. Недостаток стратегии состоит в том, что, если ставка окажется неудачной, придется потратить много времени на возврат слитых денег. Валуйные ставки. По стратегии бетторам необходимо получить преимущество перед букмекерами. Для этого в линии проводится поиск завышенных коэффициентов. Букмекерские аналитики могут допустить ошибки в выставлении шансов соперников на успех.

Отзывы

В отзывах бетторы пишут позитивную информацию о конторе 1хБет. Они отмечают, что букмекер полностью соответствует требованиям, но отсутствие Webmoney в списке платежных систем их огорчает. Еще они отмечают высокие коэффициенты и щедрые поощрения для действующих клиентов. Беттору Илье был прислан промокод на день рождения, что позволило ему получить дополнительно с выигрышей 10%. Ниже приведен скриншот отзывов.

Отывы взяты с источников Рейтинг Букмекеров и Легалбет.

Про 1xBet можно встретить отзывы на разных букмекерских ресурсах. Например, посетив источник Легалбет, можно увидеть много положительных комментариев, но встречаются и минусы. Пользователю Mancunian не понравилась работа техподдержки. По остальным параметрам у него нет вопросов к сервису. Другие бетторы считают 1хБет авторитетной конторой, которая предлагает хорошие условия для работы.

Как заработать на ставках

На совершении ставок может заработать любой пользователь. Для этого необходимо научиться правильно совершать прогнозы и иметь небольшой опыт. Заработок на ставках ничем не ограничен, кроме лимитов букмекера. Каждый беттор может проявить свои умения и получать стабильный доход. Для заработка нужно выполнить такие шаги:

выбираем отличного букмекера, например, 1хБет;

работаем с эффективной стратегией ставок;

используем качественный банкролл менеджмент;

внимательно анализируем каждый выбранный матч для ставок.

Стартовать в беттинге рекомендуется с минимальных ставок. Это оптимальная ситуация для получения опыта и уменьшения рисков. Управлять финансами можно при помощи системы флэт. Например, можно заключать пари размером 2% от банкролла в течение месяца. Затем делаем выводы об игре и берем 2% от нового размера банка. Для расчета прибыли подойдет грамотная аналитика ситуации:

записываем все свои заключенные пари;

смотрим, сколько денег потрачено и заработано;

получаем сведения о чистом доходе;

если ушли в минус, то делаем выводы и улучшаем проходимость ставок.

Для эффективной игры используются такие стратегии:

зигзаг – находим валуйные ситуации в плей-офф NBA, NHL;

противоход – составляем экспресс, а если все рынки кроме последнего прошли, делаем прогноз на его обратный исход;

критерий Келли – определяем размер каждого пари по шансам его прохода.

Главные мысли для запоминания

Перед совершением ставок необходимо ознакомиться с правилами работы в БК. Также следует знать условия расчета разных видов пари. Букмекер 1хБет будет оптимальным вариантом для старта в беттинге новичкам. Ограничения по заработку в конторе отсутствуют. Успех будет зависеть от умения совершать точные прогнозы. Использование стратегий ставок поможет игроку получать выигрыши на дистанции.

Статью написал: Антон Назаренко – копирайтер в тематике спортпрогнозирования, прогнозист.

Статью проверил: Евгений Донсков – главный редактор, профессиональный каппер и сооснователь проекта Betteam.pro