Как дальнобойщики выбирают грузовые шины?

Специализация разных моделей грузовых автомобилей по типу перевозок предполагает классификацию шин по назначению. Для использования дальнобойщиками на магистралях разработана специальная резина, соответствующая особенностям выполняемых ими грузоперевозок. При правильном выборе такие покрышки позволяют повысить безопасность, скорость и рентабельность перевозок.

Основные особенности шин для дальнобойщиков

Грузоперевозки на дальние расстояния отличаются следующими особенностями:

редкие остановки (то есть редкие торможения);

постоянная нагрузка и скорость;

практически полное отсутствие крутых поворотов;

движение по дорогам, на которых в любое время года выполняется механизированная уборка;

дорожное покрытие высокого качества с эффективной системой водоотведения.

Ввиду того, что грузовые шины используются дальнобойщиками в щадящих условиях, инженеры-конструкторы делают акцент на понижении сопротивления качению (которое может достигать до 13 % энергозатрат грузового автомобиля) для уменьшения расхода горючего. Большое внимание также уделяется ими управляемости при быстрой езде и сохранению курсовой устойчивости.

Выбор шин для дальнобойщиков в соответствии с особенностями выполняемых рейсов

Используемые в дальних рейсах грузовики четко разделяются по типу эксплуатации. Поэтому дальнобойщики выбирают шины для них в соответствии с характером выполняемых грузоперевозок. По данному критерию грузовые покрышки делятся на следующие разновидности:

Для магистральных грузоперевозок. Они отличаются минимальным количеством канавок на протекторе, благодаря чему минимизируется сопротивление качению.

Для междугородних или международных грузоперевозок. Такие изделия выделяются почти гладким узором протектора, что наряду с экономичностью обеспечивает улучшение управляемости и повышение курсовой устойчивости. Создатели этих шин также уделяют много внимания их износоустойчивости и долговечности.

Для региональных рейсов. на покрышках данного вида поперечные канавки сочетаются с глубокими продольными, что улучшает управляемость в различных погодных условиях и увеличивает сопротивляемость эффекту аквапланирования.

Грамотный выбор резины для грузовиков – весьма ответственное дело, особенно когда дело касается дальних рейсов. При правильном подходе к этой задаче можно сэкономить весьма ощутимые деньги за счет снижения количества потребляемого транспортом топлива.