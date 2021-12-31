Как часто нужно менять аккумулятор в смартфоне NOKIA

Аккумуляторы Nokia очень популярны, и считаются одними из самых надежных и долговечных изделий для данного вида товаров. Средний срок их безотказной работы при интенсивной эксплуатации — от трех до пяти лет.

Замена аккумулятора NOKIA

В мире нет ничего вечного. И, с течением времени, даже аккумуляторы Nokia приходится менять. Но периодичность их замены зависит, прежде всего, от интенсивности использования мобильного устройства.

Ежегодно выпускаются модели телефонов, все более функциональные, превращаясь в мощные гаджеты, с помощью которых в интернете можно получить нужную информацию, посмотреть видеоклипы, фильмы, посылать сообщения в социальных сетях. Из-за этого всего батарея в течение дня «высаживается». В итоге ее приходится часто подзаряжать, что приводит к потере энергоемкости.

Правила замены аккумулятора Nokia

При необходимости заменить аккумулятор Nokia, нужно иметь в виду следующее… Батареи для телефонов данного производителя делятся на три основные категории:

фирменные аккумуляторы Nokia, установленные на фабрике-изготовителе — их не выпускают в продажу как комплектующие;

сертифицированные аккумуляторы, одобренные производителем телефонов — рекомендована покупка таких батарей;

аккумуляторы «Noname», поставляемые из Китая, абсолютно не соответствующие указанной емкости, имеют низкое качество, иногда могут взрываться при перегрузках; единственным их преимуществом является невысокая стоимость — но экономить на аккумуляторах для телефонов не следует.

Покупка аккумулятора Nokia: что следует учитывать

Чтобы не ошибиться с приобретением нового аккумулятора, нужно внимательно отнестись к нескольким основным характеристикам. Выбирая батарею нужно учесть следующее:

по размерам аккумулятор должен полностью соответствовать заводскому оригиналу;

обязательным условием является совпадение всех разъемов для подключения у старого и нового аккумуляторов;

новая батарея должна обладать идентичным номинальным напряжением;

можно купить аккумулятор с большей емкостью, чем у того, что был раньше, это безвредно для мобильного телефона.

Необходимо также при приобретении аккумулятора, обратить внимание на качество упаковки. Изготовители дешевого, а, следовательно, не очень качественного сектора, особенно компании однодневки, не станут заморачиваться с упаковкой.