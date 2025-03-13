Как часто ломается техника Apple и насколько она ремонтопригодна?

Если ты читаешь эту статью, то, скорее всего, тебя мучает вопрос: насколько надёжна техника Apple? Ломается ли она чаще, чем устройства других брендов, и, самое главное, легко ли её починить? Давай разберёмся вместе, без сложных терминов и скучных фактов.

Почему техника Apple кажется неубиваемой?

Как уверяют специалисты https://service.savensale.ru/ Apple есть репутация производителя, создающего качественную технику. И это не просто миф! Высококачественные материалы, строгий контроль на всех этапах производства и инновационные технологии действительно делают устройства бренда долговечными. Однако идеальной техники не существует, и даже «яблочные» гаджеты иногда выходят из строя. Но что именно чаще всего ломается?

Топ-5 проблем, с которыми сталкиваются владельцы устройств Apple

Проблемы с аккумулятором: Батареи теряют ёмкость со временем, особенно при активном использовании и постоянной зарядке.

Батареи теряют ёмкость со временем, особенно при активном использовании и постоянной зарядке. Разбитые экраны: Сложно найти человека, который хотя бы раз не ронял свой iPhone. Удар — и экран «в паутине».

Сложно найти человека, который хотя бы раз не ронял свой iPhone. Удар — и экран «в паутине». Перегрев: Сложные задачи или использование в жару иногда приводят к перегреву устройств.

Сложные задачи или использование в жару иногда приводят к перегреву устройств. Проблемы с портами: Lightning-разъёмы со временем изнашиваются, а в MacBook могут перестать работать USB-C порты.

Lightning-разъёмы со временем изнашиваются, а в MacBook могут перестать работать USB-C порты. Неисправности в системной плате: Это уже серьёзнее, но и такие случаи не редкость.

Кстати, напиши в комментариях, если у тебя ломался гаджет Apple. Посмотрим, насколько часто это случается среди наших читателей.

Можно ли починить устройство Apple? Или проще выбросить?

Здесь всё зависит от поломки. Некоторые проблемы решаются легко, другие — превращаются в квест, который стоит денег, нервов и времени. Давай разберёмся, насколько ремонтопригодны устройства Apple в зависимости от типа неисправности.

Быстрые и доступные ремонты

К таким поломкам относятся:

Замена аккумулятора: Это одна из самых частых операций в сервисных центрах. Стоимость варьируется от 3000 до 10 000 рублей, в зависимости от модели устройства. Замена экрана: Хотя экраны Apple стоят недёшево, найти оригинальные запчасти довольно просто. Цены на замену экрана начинаются от 5000 рублей. Ремонт портов: Проблемы с разъёмами обычно решаются заменой небольших деталей. В среднем такой ремонт обойдётся в 2000–4000 рублей.

Сложные и дорогие ремонты

Здесь начинается самое интересное:

Ремонт системной платы: Поломка «мозга» устройства — это дорого. Цены могут доходить до 20 000 рублей и больше.

Поломка «мозга» устройства — это дорого. Цены могут доходить до 20 000 рублей и больше. Повреждения корпуса: Замена корпуса чаще всего означает замену всей задней панели. Это стоит немало, особенно для новых моделей iPhone.

Замена корпуса чаще всего означает замену всей задней панели. Это стоит немало, особенно для новых моделей iPhone. Программные сбои: Если проблема связана с прошивкой, её решение может потребовать как времени, так и денег.

Техника Apple и «индекс ремонтопригодности»

Чтобы объективно оценить ремонтопригодность, давай посмотрим на «индекс ремонтопригодности». Это показатель, который оценивает, насколько легко разобрать устройство и заменить сломанные детали. В таблице ниже показаны примеры для нескольких моделей Apple:

Устройство Индекс ремонтопригодности (из 10) Комментарии iPhone 14 6 Улучшенный дизайн для замены экрана и батареи. MacBook Pro 2021 4 Много клея, сложно заменить батарею. iPad Air 5 3 Очень сложный процесс разборки.

Как видно, техника Apple не всегда дружелюбна к ремонту, особенно по сравнению с некоторыми конкурентами.

Что делать, чтобы техника служила дольше?

Хочешь продлить жизнь своему устройству? Вот несколько простых советов:

Используй чехлы и защитные стёкла: Это спасёт экран и корпус от повреждений. Следи за температурой: Не оставляй гаджет под палящим солнцем или в мороз. Не разряжай батарею до 0%: Это продлит её срок службы. Очищай порты: Регулярно удаляй пыль и грязь. Проверяй обновления: Устаревшее ПО иногда становится причиной сбоев.

Техника Apple действительно надёжна, но и она не застрахована от поломок. Большинство неисправностей можно устранить, хотя ремонт часто обходится недёшево. Но если ты заботишься о своих устройствах, они прослужат тебе верой и правдой долгие годы.