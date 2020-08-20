Меню
Поиск

USD/RUB: 73.24 EUR/RUB: 87.4 BTC/USD: 8756.9

20 сентября : четверг

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.

Apple «обернет» новый iPhone в единый экран

Новые патентные рисунки указывают на «яблочный» аппарат с экраном со всех сторон. То есть это будет смартфон, обернутый дисплеем. 

Колонка эксперта

Главный миф о зарядке и разрядке смартфонов развеяло Роскачество

Специалист Роскачества Антон Куканов рассказал о мифах, которые связаны с зарядкой и разрядкой смартфонов.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

Пандемия – хороший повод задуматься о новых технологиях

Директор департамента по акселерации направления ТЭК и промышленности Фонда «Сколково» Алексей Борисов – о том, как инновации могут помочь избежать экономического коллапса в реальном секторе

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Статьи

Обзоры рынков

Как быстро получить гражданство Болгарии

20.08.2020 16:07

Как быстро получить гражданство Болгарии

Эта страна, богатая солнцем и курортами, привлекает многих жителей бывшего СССР. И не только из-за хороших климатических условий стремятся получить здесь гражданство Болгарии, но из-за того, что это дает возможность свободного передвижения по европейским странам, учебы, делает более доступным ведение бизнеса. В стране более высокий уровень проживания, доступнее цены на жилье.

Как получить паспорт Болгарии

Это возможно при наличии определенных условий:

  • претенденту на новый документ должно быть не менее 18 лет;
  • он должен иметь законные доходы;
  • не иметь проблем с законом.

При подготовке документов нужно быть особенно внимательными и не допускать даже маленьких ошибок. Иначе все может обернуться не только потерей времени, но и шанса получить гражданство Болгарии. Из основных требований также является нахождение в стране не менее пяти лет (непрерывно), имея временный разрешительный документ и столько же – постоянный.

В итоге, чтобы приобрести полноценное гражданство Болгарии, претенденту надо запастись терпением на целых десяток лет.

Как получить гражданство в Болгарии быстро

Если десятилетний срок ожидания слишком непосильный, можно ускорить процесс несколькими способами:

  • попытаться осесть на территории страны «по происхождению». Но в этом случае необходимо документальное подтверждение родственных отношений гражданами государства. Или же заручиться достоверными доказательствами об этнических болгарских корнях.
  • создать семью с болгарином/болгарской. Кто решится на такой шаг, значительно сократит время на получение в Болгарии гражданства – ему понадобится на это только три года.
  • усыновить ребенка. При тотальном усыновлении родителям выдаются документы одновременно с детьми до четырнадцатилетнего возраста.

Приезд в страну легче всего осуществить как работник. Однако делать все нужно по закону. Иначе можно нажить неприятности в виде депортации и запрет на дальнейшие переезды.

Читайте также интересный материал о переезде и гражданстве ЕС — https://migronis.com/blog/grazhdanstvo-es-top-4-strany-gde-mozhno-poluchit-evropejskij-pasport-posle-vnzh

Гражданство Болгарии: как получить через инвестиции

Если использовать обычный вариант, инвестировав 512 тыс. евро, то паспорт гражданина страны вам обеспечен через шесть лет. А желающие ускорить процесс до двух лет, могут это сделать при одном условии – увеличив инвестиции до

1млн 024 тыс. евро. При этом возврат средств возможен по истечении двух лет после получения гражданства.

В заключение

Теперь, когда вы знаете, как получить гражданство Болгарии, https://migronis.com/grazhdanstvo-bulgaria для ускорения сбора необходимых документов доверьте работу специалистам. В агентстве вам помогут качественно и быстро справиться с этой задачей.

Просмотры:


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги