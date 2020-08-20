Как быстро получить гражданство Болгарии

Как быстро получить гражданство Болгарии20.08.2020 16:07
Эта страна, богатая солнцем и курортами, привлекает многих жителей бывшего СССР. И не только из-за хороших климатических условий стремятся получить здесь гражданство Болгарии, но из-за того, что это дает возможность свободного передвижения по европейским странам, учебы, делает более доступным ведение бизнеса. В стране более высокий уровень проживания, доступнее цены на жилье.
Как получить паспорт Болгарии
Это возможно при наличии определенных условий:
- претенденту на новый документ должно быть не менее 18 лет;
- он должен иметь законные доходы;
- не иметь проблем с законом.
При подготовке документов нужно быть особенно внимательными и не допускать даже маленьких ошибок. Иначе все может обернуться не только потерей времени, но и шанса получить гражданство Болгарии. Из основных требований также является нахождение в стране не менее пяти лет (непрерывно), имея временный разрешительный документ и столько же – постоянный.
В итоге, чтобы приобрести полноценное гражданство Болгарии, претенденту надо запастись терпением на целых десяток лет.
Как получить гражданство в Болгарии быстро
Если десятилетний срок ожидания слишком непосильный, можно ускорить процесс несколькими способами:
- попытаться осесть на территории страны «по происхождению». Но в этом случае необходимо документальное подтверждение родственных отношений гражданами государства. Или же заручиться достоверными доказательствами об этнических болгарских корнях.
- создать семью с болгарином/болгарской. Кто решится на такой шаг, значительно сократит время на получение в Болгарии гражданства – ему понадобится на это только три года.
- усыновить ребенка. При тотальном усыновлении родителям выдаются документы одновременно с детьми до четырнадцатилетнего возраста.
Приезд в страну легче всего осуществить как работник. Однако делать все нужно по закону. Иначе можно нажить неприятности в виде депортации и запрет на дальнейшие переезды.
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Гражданство Болгарии: как получить через инвестиции
Если использовать обычный вариант, инвестировав 512 тыс. евро, то паспорт гражданина страны вам обеспечен через шесть лет. А желающие ускорить процесс до двух лет, могут это сделать при одном условии – увеличив инвестиции до
1млн 024 тыс. евро. При этом возврат средств возможен по истечении двух лет после получения гражданства.
В заключение
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