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Как быстро оформить кредит на крупную сумму

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Содержание
  1. Как оформить кредит
  2. Преимущества данного типа финансовой поддержки
  3. Условия заимствования

Займ под залог паспорта транспортного средства машины – оптимальное решение, если срочно необходимы финансы. Уладить все формальности реально в течение одного-двух часов. Не требуется документальное подтверждение занятости, безупречная кредитная история и поручитель. Ссуда предоставляется под низкий процент, при этом клиент продолжает пользоваться транспортом без всяких ограничений.

Как оформить кредит

  1. Изучите список автоломбардов, которые предоставляют ссуды под ПТС.
  2. Перейдите на сайт понравившейся организации и заполните простую онлайн форму. Потребуется указать имя, телефон, марку автомобиля.
  3. Удостоверьтесь, что предложенные условия сотрудничества устраивают и договоритесь с представителем автоломбарда о встречи.
  4. Подпишите договор и получите деньги на банковскую карту или счет.

Преимущества данного типа финансовой поддержки

Займ под залог ПТС автомобиля предоставляется без лишних формальностей. Клиенту не нужно делать оценку своего имущества и тратить лишние деньги за услугу. Подготовку всех документов берут на себя сотрудники автоломбарда. Другие причины выбрать данный тип кредитования:

  • Сделка заключается на законных основаниях.
  • Получить деньги можно в максимально сжатые сроки, что существенно, если есть острый финансовый дефицит.
  • Не нужно иметь официальный доход и хороший заработок.
  • Не потребуется искать поручителя и залоговое обеспечение.
  • Подать заявку на заимствование можно онлайн, чтобы сэкономить время.

Условия заимствования

Одолжить средства можно до 80% от оценочной стоимости недвижимости. Клиент сразу получает деньги наличными на банковскую карту или на счет после подписания документов. Все взаимодействия осуществляются в рамках действующего российского законодательства без малейшего обмана. Ссуды предоставляются по ставке от 2% в месяц.

В залоге остается паспорт транспортного средства. Клиент не ставит машину на площадку кредитора, а продолжает пользоваться ею без малейших неудобств.

В случае затруднения и невозможности оплатить своевременно долг возможно предоставление отсрочки платежа без штрафных санкций. Для этого необходимо будет связаться с представителем автоломбарда и подписать дополнительное соглашение к кредитному договору.

Бесспорно, кредит под залог ПТС – это правильное решение, если срочно необходима крупная сумма средств, но нет документального подтверждения дохода или официального заработка. Проверка платежеспособности и кредитной истории клиента не требуется. Подписание договора осуществляется в условиях конфиденциальности и на законных основаниях.

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