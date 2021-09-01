Как быстро оформить кредит на крупную сумму

Займ под залог паспорта транспортного средства машины – оптимальное решение, если срочно необходимы финансы. Уладить все формальности реально в течение одного-двух часов. Не требуется документальное подтверждение занятости, безупречная кредитная история и поручитель. Ссуда предоставляется под низкий процент, при этом клиент продолжает пользоваться транспортом без всяких ограничений.

Как оформить кредит

Изучите список автоломбардов, которые предоставляют ссуды под ПТС. Перейдите на сайт понравившейся организации и заполните простую онлайн форму. Потребуется указать имя, телефон, марку автомобиля. Удостоверьтесь, что предложенные условия сотрудничества устраивают и договоритесь с представителем автоломбарда о встречи. Подпишите договор и получите деньги на банковскую карту или счет.

Преимущества данного типа финансовой поддержки

Займ под залог ПТС автомобиля предоставляется без лишних формальностей. Клиенту не нужно делать оценку своего имущества и тратить лишние деньги за услугу. Подготовку всех документов берут на себя сотрудники автоломбарда. Другие причины выбрать данный тип кредитования:

Сделка заключается на законных основаниях.

Получить деньги можно в максимально сжатые сроки, что существенно, если есть острый финансовый дефицит.

Не нужно иметь официальный доход и хороший заработок.

Не потребуется искать поручителя и залоговое обеспечение.

Подать заявку на заимствование можно онлайн, чтобы сэкономить время.

Условия заимствования

Одолжить средства можно до 80% от оценочной стоимости недвижимости. Клиент сразу получает деньги наличными на банковскую карту или на счет после подписания документов. Все взаимодействия осуществляются в рамках действующего российского законодательства без малейшего обмана. Ссуды предоставляются по ставке от 2% в месяц.

В залоге остается паспорт транспортного средства. Клиент не ставит машину на площадку кредитора, а продолжает пользоваться ею без малейших неудобств.

В случае затруднения и невозможности оплатить своевременно долг возможно предоставление отсрочки платежа без штрафных санкций. Для этого необходимо будет связаться с представителем автоломбарда и подписать дополнительное соглашение к кредитному договору.

Бесспорно, кредит под залог ПТС – это правильное решение, если срочно необходима крупная сумма средств, но нет документального подтверждения дохода или официального заработка. Проверка платежеспособности и кредитной истории клиента не требуется. Подписание договора осуществляется в условиях конфиденциальности и на законных основаниях.