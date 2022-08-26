Ноутбуки считаются быстро устаревающей техникой. Всего спустя несколько лет портативный компьютер становится медленным. На нем перестает работать современное программное обеспечение, не запускаются игры. Некоторые пользователи пытаются решить проблему путем установки более быстрого процессора или увеличенной оперативной памяти. Но апгрейд возможен не всегда, поскольку все больше производителей впаивают комплектующие. Поэтому лучшим решением становится продажа старого ноутбука. На вырученные деньги можно купить новый компьютер и наслаждаться его быстродействием. Разумеется, придется добавить некоторую сумму из своего кошелька.

Если вы хотите продать ноутбук быстро и выгодно – то должны основательно подготовиться. Выполните несколько полезных советов:

Внимательно осмотрите портативный компьютер . Хорошо протрите его корпус от пятен и прочих загрязнений. Особое внимание уделите клавиатуре, поскольку после многолетнего использования она неизбежно засоряется крошками и другим мусором. Для очистки лучше всего пользоваться слаймом – так называется небольшое силиконовое изделие для убирания пыли.

. Хорошо протрите его корпус от пятен и прочих загрязнений. Особое внимание уделите клавиатуре, поскольку после многолетнего использования она неизбежно засоряется крошками и другим мусором. Для очистки лучше всего пользоваться слаймом – так называется небольшое силиконовое изделие для убирания пыли. Проверьте установленное программное обеспечение . Для выгодной продажи ноутбука нужно установить операционную систему. Если производитель мобильного компьютера приложил лицензионную версию ОС – это станет небольшим преимуществом. Вы сможете выручить немного больше денег за свой компьютер.

. Для выгодной продажи ноутбука нужно установить операционную систему. Если производитель мобильного компьютера приложил лицензионную версию ОС – это станет небольшим преимуществом. Вы сможете выручить немного больше денег за свой компьютер. Проведите предварительные расчеты . Узнайте среднерыночную стоимость своего ноутбука – для этого посмотрите похожие предложения от других продавцов. Помните – если компьютер немного поврежден (треснут корпус, не работает какая-то функция и т. д.) – его стоимость неизбежно уменьшится. К этому нужно быть готовым.

. Узнайте среднерыночную стоимость своего ноутбука – для этого посмотрите похожие предложения от других продавцов. Помните – если компьютер немного поврежден (треснут корпус, не работает какая-то функция и т. д.) – его стоимость неизбежно уменьшится. К этому нужно быть готовым. Для привлечения потенциального покупателя сделайте свое придложение наиболее выгодным среди конкурентов. Соберите все документы от производителя, найдите чек, гарантийный талон и другие бумаги. Большим плюсом станет наличие оригинальной комплектации (проводов, чехлов, адаптеров и т. д.). Они повысят стоимость вашего б/у компьютера.

Кому продать ноутбук

Самый популярный вариант продажи – это, конечно, виртуальные доски объявлений.Пользователи выкладывают свои предложения и ожидают звонка потенциального покупателя. Главный недостаток этого способа – длительное ожидание. Если ваш портативный компьютер сильно устарел – придется ждать покупателя несколько месяцев. А еще всегда есть вероятность быть обманутым. Многие злоумышленники постоянно придумывают новые схемы обмана порядочных продавцов. Так что этот способ подходит только профессионалам.

Более простой и выгодный вариант – обращение в скупку ноутбуков. Наша компания Skupkamd занимается скупкой б/у ноутбуков по самой выгодной стоимости. Перед совершением сделки вы можете провести онлайн оценку на официальном сайте. Для этого важно знать модель и характеристики своего компьютера. Если вы совершенно не разбираетесь в технике – никакой проблемы нет. По вашему адресу бесплатно выедет оценщик. Во время продажи стоимость никогда не меняется. Поэтому вы сможете продать свой ноутбук максимально выгодно без «подводных камней».