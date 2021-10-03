Как биржи криптовалют в 2021 году попадают в рейтинг лучших?

Трейдинг в 2021 году принял более широкие масштабы, число трейдера увеличилось на рекордное количество, в сравнении с 2020 годом на 45% больше. Bitcoin на конец легален, пусть пока лишь в одном государстве (Сальвадор), главное, что интерес растет, условия для обналичивания криптовалюты также. Система PayPal включила криптовалюту в свой перечень. Так что нет странностей в том, что число новых инвесторов растет, а это значит нужно больше качественных мест для торговли. Из всех возможных способов заработка именно трейдинг менее требователен к условиям: достаточно зарегистрироваться на бирже, которое представляет из себя финансовую платформу с необходимым для торговли наполнением инструментов.

Требования для бирж, чтобы занять место в рейтинге

В целом криптобиржи в чём-то схожи, но имеют ряд отличительных характеристик. Каждый новый пользователь выбирает на основе своих предпочтений. При создании рейтинга лучших криптобирж 2021 учитывались такие моменты:

объем торгов — говорит о популярности, степени доверия участников крипторынка к данной платформе. Надо понимать, чем выше объемы, тем быстрее совершаются сделки, а скорость — это деньги;

количество торговых криптопар в листинге, как часто он обновляется. Не помешает проверить не случались ли истории с включением в продажу бирж «сухих», нерабочих токенов. Большое разнообразие это хорошо, но среди их хорошо маскируются пустышки, что для неопытных может стать ловушкой. поэтому все монеты получают краткий обзор: что за продукт, чей, когда выпущен/добавлен, цели, какие возможности;

Верификация. Конечно для децентрализованных платформ, говорящих о конфиденциальности транзакций, это требование звучит странно, но пока вопрос ответственности не урегулирован такие предосторожности гарантия сохранности средств. Тем более обычно она нужна тем пользователям, которые хотят повышенные обороты валюты;

служба поддержки, в данном случае принималось во внимание именно русскоязычность и осведомленность в вопросах оформления и продления заявок;

Инструменты: максимальный набор стоп-лосс ордеров, условия кредитования, лендинг, стекинг. Наличие дополнительных льгот для постоянных трейдеров.

Выгода криптобиржи

Живая конкуренция происходит во всех сферах деятельности человека, независимо финансовые или творческие причины. А рынок криптовалюты несмотря на растущее количество трейдеров перенаводнен биржами: выживет сильнейший. Тот кому пользователь отдадут свой голос и средства. Попасть в рейтинг — это уже небольшая победа над остальными представителями этого сегмента экономики. Повысить свое имя, узнаваемость, степень доверия и объемы торгов. И свои доходы. На https://crypto.ru/birzhi/ представлен внушительный список бирж криптовалют, с которым следует ознакомиться даже начинающим трейдерам.

Что тут скажешь, зарабатывают все, биржи тоже живут с комиссии и спреды, которые напрямую зависят от количества проведенных операций. Поэтому вырвавшись из массы подобных, бирж из рейтинга ведут себя максимально осторожно по отношению к участникам, чтобы не испортить репутацию и доходы. Поскольку приобрести труднее, чем потерять.