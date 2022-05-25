Качественный малярный скотч для решения бытовых и производственных задач

Высоким спросом в любом хозяйственном магазине пользуется малярный скотч. Это разновидность клейкой ленты, где в качестве основы используется бумага высокой плотности, а клеящий каучуковый состав подбирается таким образом, чтобы его можно было легко снять с обрабатываемой поверхности. Используется материал в качестве вспомогательного при выполнении малярных, строительных, слесарных работ, когда необходимо защитить части конструкции от нежелательного воздействия, краски и т.п. Выпускается во многих типовых размерах, отличается долговечностью службы и многими вариантами использования.

Особенности

Купить скотч малярный в любом необходимом количестве Вы можете в компании Паклэнд. Он отличается уникальным клеящим слоем и подобран таким образом, чтобы его адгезия была оптимальной для прочного удержания на любых поверхностях. При этом, достаточно относительно небольшого усилия, чтобы лента отклеилась, не оставив после себя остатков клея, которые дополнительно придется убирать.

Ключевыми свойствами товара выступает:

Оптимальные размеры. В продаже есть ленты шириной от 48 мм и до 100 мм, этого достаточно, чтобы скрыть любые швы, стыки, соединения. Стандартная длина в рулоне – 50 м;

Основа из бумаги отличается хорошими впитывающими свойствами, благодаря чему попадающие на нее жидкости, клей и прочее впитываются, не мешают работе. На основе можно делать записи карандашом, ручкой, маркером, ее белый цвет способствует хорошей читаемости маркировки и пометок такого плана;

Доступная цена. В продаже в компании «Паклэнд» присутствуют ленты шириной 48 мм, 50 мм, 72 мм, 75 мм, 100 мм, стоимость самого большого рулона не превышает 200 рублей за штуку. При оптовой покупке заказчики получают выгодные скидки.

Вы можете приобрести товар как оптовой партией, так и в розницу. Но в последнем случае объем заказа должен составлять минимум одну коробку.

Где можно применять

Товар сгодится для решения большого перечня задач:

Строительство. При краске, штукатурке, шпаклевке, нанесении грунтовки, монтажной пены и прочего материал защитит стыки, части конструкции, где эти вещества нежелательны;

Авторемонт. Покраска кузова, обработка антикоррозийной защитой, полировка требуют защиты фар, уплотнительных резинок, проводки и прочего. Скотч в этом случае незаменим;

Создание ровных покрасочных зон. Используя полоски клейкой ленты в качестве направляющие можно работать с краской и лаком качественно, не бояться провести неровную линию.

Маркировка товаров, упаковка ящиков и посылок, торговля – везде этот материал может оказать пользу.

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