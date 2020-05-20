Качественные ложементы из пластика помогут зафиксировать необходимые вещи

Меню
Поиск

USD/RUB: 72.39 EUR/RUB: 79.17 BTC/USD: 8756.9

20 июня : среда

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.

Apple «обернет» новый iPhone в единый экран

Новые патентные рисунки указывают на «яблочный» аппарат с экраном со всех сторон. То есть это будет смартфон, обернутый дисплеем. 

О пользе фитнес-браслетов и «умных» часов рассказал врач

По мнению кардиолога, часы и браслеты наоборот позволяют следить за здоровьем и мотивируют людей следить за количеством пройдённых шагов, работой сердца и пульса.

Глава Alphabet предлагает создать новые правила для ИИ

Искусственный интеллект может нести угрозу, об чем заявил глава Alphabet Сундар Пичаи.

Колонка эксперта

Пандемия – хороший повод задуматься о новых технологиях

Директор департамента по акселерации направления ТЭК и промышленности Фонда «Сколково» Алексей Борисов – о том, как инновации могут помочь избежать экономического коллапса в реальном секторе

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Статьи

Обзоры рынков

Качественные ложементы из пластика помогут зафиксировать необходимые вещи

20.05.2020 12:11

Качественные ложементы из пластика помогут зафиксировать необходимые вещи

В инженерии, строительстве и даже в быту часто используется такое изделие, как ложемент. Изобретено оно было еще в 19 веке для военных целей, а точнее – для установки в него оружия при отражении атак врага. Но ложементы быстро перешли и в обычную жизнь гражданских людей, сегодня они активно используются для самых разных задач. Цель применения ложемента – фиксация какого-либо предмета, к примеру, автокресла, рабочего инструмента, баллонов при транспортировке и т.д.

Ложементы — вкладыши изготавливаются из самых разных материалов. Они могут быть сделаны в виде бетонной формы, деревянного изделия, нередко для производства этого изделия используется металла. В последнее время все большую популярность получает пластик, так как вылить из него необходимую форму проще простого. Также пластик отличается очень доступной ценой, хорошими эксплуатационными характеристиками, стойкостью к самым разным негативным нагрузкам, к примеру, влаге или механическим вибрациям.

Если перед Вами стоит задача хранения или транспортировки каких-либо вещей, обязательно обратите внимание на современные пластиковые кейсы. Они могут применяеться для целого ряда задач, включая:

  • Хранение инструмента при перевозке или просто для экономии свободного места;
  • Надежная фиксация предметов, которые требуют повышенной осторожности, к примеру, баллонов с различными опасными газами;
  • Коробки с ложементами применяются даже для подарков, чтобы представить их коллегам или близким людям в самом приятном виде.

Только Ваша фантазия ограничивает применения пластиковых ложементов. Их можно использовать совершенно везде, где только это потребуется: в гараже, мастерской, в производственном помещении или даже в квартире. Если Вы желаете заказать качественные ложементы – обязательно обратите внимание на предложения производителя КОРСАР.

Фирма выпускает большой перечень продукции на любой вкус, а также делает вещи под индивидуальный заказ покупателя. Вам не придется долго искать хорошее изделие для своего случая – здесь уже собраны отличные ложементы из пластика, которые способны выполнить возложенные на них задачи. Индивидуальный заказ же поможет получить уникальное изделие, требуемое под ваши цели.

Используйте современные ложементы от производителя КОРСАР и облегчите работу с инструментом, тяжелыми предметами или бытовыми вещами насколько, настолько это возможно.

Просмотры:


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги