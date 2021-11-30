Качественные комплектующие помогут восстановить айфон после поломки

Сегодня смартфоны от Apple являются самыми популярными во всем мире. Ими с радостью пользуются представители молодежи, молодые девушки, для которых очень важен стиль и высокое качество своих гаджетов. Традиционно считается, что iPhone является наиболее надежным телефоном, который ломается крайне редко, если им аккуратно пользоваться. Но не всегда это так – случается немало инцидентов, когда даже такая надежная техника выходит из строя.

Чтобы вернуть свой айфон в нормальное состояние, достаточно просто найти проверенный сервис по ремонту и довериться его специалистам. Сегодня практически любую проблему в гаджете можно легко решить, единственное условие – воспользоваться услугами опытного мастера по ремонту в компании, где предлагают оригинальные комплектующие.

Какие поломки приходится чинить чаще всего

Вот наиболее распространенные проблемы, с которыми владельцы iPhone обращаются в сервис по ремонту:

Разбитый экран. Достаточно одного неаккуратного движения, чтобы телефон упал или ударился о твердый предмет, благодаря чему его дисплей, хотя он и прочный, покрылся неприятной «паутинкой» или вообще перестал работать. Замена дисплея айфон в таких случаях позволяет решить проблему максимально безболезненно;

Плохая батарейка. Слабое место современных гаджетов – это достаточно слабая АКБ, которая порой не дает даже 4-5 часов активной работы дисплея. Если Ваш айфон начал работать слишком мало, то есть смысл сменить аккумулятор. Это делается быстро и дает отличный результат;

Не работает камера. Если подобное произошло, то первым делом мастеру предстоит разобраться: проблема случилась из-за физического повреждения модуля или же из-за сбоев в ПО. Так или иначе, неполадка исправляется и камера снова будет работать.

Также среди частых проблем с айфон встречается необходимость заменить изношенный и побитый корпус, заменить динамики или микрофон, которые залиты водой или забиты пылью, отремонтировать кнопку «Домой», решить проблемы с зарядкой и прочее.

Если с Вашим дорогим гаджетом что-то случилось – не спешите паниковать. Практически все проблемы можно исправить и решить, но для этого нужно просто обратиться в проверенный сервис где работают опытные мастера и предлагаются оригинальные комплектующие. Достаточно 1-3 рабочих дня, чтобы iPhone снова стал как новенький и еще долго радовал своего владельца.