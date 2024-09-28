Качественное обучение трейдингу с АФИН

Возможности российского рынка инвестиций интересуют многих. Но с чего начать новичку? Где учиться? И как выбрать надёжного брокера? Ответы на эти вопросы мы искали в беседе с Ильдаром Поладовым, основателем Академии финансовых инвестиций (АФИН). Он рассказал о том, на что ориентироваться при выборе образовательной организации.

Качество образования можно оценить по лицензии

Сегодня рынок предлагает изобилие образовательных курсов на самые разные темы. Выбирая, где учиться, необходимо сохранять бдительность и обязательно проверять наличие документов на осуществление той или иной деятельности.

Так, при оценке курсов по трейдингу и финансовым инвестициям Ильдар Поладов рекомендует обращать внимание на три важных критерия:

Компания должна функционировать на рынке более пяти лет. Компания должна быть открытой и иметь физический офис, куда вы сможете прийти. Компания должна иметь соответствующую лицензию.

К примеру, Академия финансовых инвестиций – надёжный партнёр, потому что работает официально и уже три года преподаёт согласно лицензии Комитета по образованию. А ещё представляет крупного форекс-дилера с лицензией ЦБ РФ. Это значит, что вы будете работать с проверенным брокером, который поможет получить больше прибыли.

Также у АФИН есть аккредитация Ассоциации форекс-дилеров, которая выдана всего трём образовательным организациям в России, и аккредитация Торгово-промышленной палаты Санкт-Петербурга, где и находится офис компании.

Таким образом, выбирая обучение в Академии финансовых инвестиций, вы можете быть уверены в том, что все знания соответствуют требованиям рынка и любые операции на счетах не несут для вас никаких рисков. Ознакомиться со всеми документами и выписками можно на сайте академии afin.online.

С чего начать

В АФИН четыре курса, каждый из которых отвечает определённому запросу и имеет свой уровень сложности. Если вы только начинаете свой путь в трейдинге, то вам стоит обратить внимание на вводный курс, который предоставляется бесплатно.

На Бесплатном мини-курсе вы изучите базовую теорию, особенности валютного и фондового рынков и правила работы с терминалом, научитесь открывать демосчёт.

На Стартовом курсе вы погрузитесь в психологию торговли и научитесь считывать психотипы участников рынка, обращать внимание на влияние экономики и политики на биржу, а также анализировать события для эффективного риск-менеджмента.

На Продвинутом курсе вы получите всю базу и расширите свои компетенции с помощью более продвинутых тем и техник (волны Эллиотта, уровни Фибоначчи и т. д.). Всё это поможет вам торговать с минимальными рисками и большей прибылью.

На Профессиональном курсе вы пройдёте все темы и по окончании получите удостоверение о повышении квалификации, то есть приобретении базового образования трейдера. Подробный перечень тем вы сможете найти на afin.online.

Академия финансовых инвестиций отличается современным подходом к обучению:

индивидуальные занятия;

наставничество и поддержка;

практикующие преподаватели;

реальная практика на учебном демосчёте;

онлайн-занятия;

очные занятия (только для Санкт-Петербурга).

Узнать больше о компании или изучить программы курсов можно на сайте, а весь полезный контент от экспертов АФИН вы найдёте в Telegram-калане, группе VK и на YouTube-канале академии.

Как оценить качество обучения до его начала

Как мы сказали ранее, о качестве обучения могут свидетельствовать обязательные документы и лицензии, но помимо этого, также стоит изучать отзывы. Вот какие впечатления у студентов после прохождения курсов в АФИН.

В первом положительном отзыве студентка недавно закончила Продвинутый курс. Судя по комментарию, программа показалась девушке насыщенной, потому что она «до сих пор переваривает информацию».

Также ей понравились преподаватели, которые не только делились знаниями, но и поддерживали неформальную атмосферу, чтобы учиться было комфортнее.

Второй положительный отзыв от выпускника, который прошёл и Бесплатный, и Продвинутый курс, где он получил хорошую базу теоретических и практических знаний, которые помогают ему в «свободном плавании».

А ещё студент отметил важное преимущество Академии финансовых инвестиций – выдачу удостоверения установленного образца, а не сертификата о прохождении курса.

Надеемся, что данная статья поможет вам при выборе образовательной организации и вы сможете отличить мошенников от надёжных партнёров. Или можете сразу сделать выбор в пользу АФИН, чья репутация и прозрачность поддаются любой проверке.

Но даже если у вас остались сомнения, вы можете пройти Бесплатный курс и познакомиться с компанией и продуктами поближе. Сфера трейдинга постоянно развивается, и чтобы стать специалистом в этой области, лучше начать как можно раньше.

Инвестируя деньги в образование или получая знания бесплатно, вы, прежде всего, закладываете прочный фундамент своей будущей карьеры или источника дополнительного дохода. Не откладывайте обучение в долгий ящик.