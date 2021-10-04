Кабель силовой ввг и другие предложения от SDS

При осуществлении передачи и распределении электроэнергии в установках стационарного типа на напряжение, популярным решением является кабель силовой ввг. Подобный кабель, технические характеристики которого предполагают прокладку в помещениях сухого и влажного типа, когда влажность может достигать девяноста восьми процентов, а также на открытом воздухе, широко используется в современном мире. Его применяют при прокладке в блоках, на специализированных кабельных эстакадах. Он может быть использован в промышленных помещениях, на электростанциях, в распределительных и осветительных устройствах. в обычных жилых помещениях в качестве электропроводки. Кроме того, применение подобного кабеля осуществляется в туннелях и вахтах, коллекторах и каналах, а также аналогичных местах. Не следует осуществлять прокладку кабеля в земле, хотя теоретически это допустимо, при условии низкой коррозионной активности почвы и отсутствии значительных нагрузок механического характера.

Область применения кабеля включает и помещения, где есть вероятность возникновения взрыва или возгорания. Одним из ключевых достоинств кабелей является то, что при одиночной прокладке или прокладке пучком при использовании кабеля ВВГнг, они не распространяют горение. Этого удается достичь с помощью плотной оболочки, которая выполнена из поливинилхлоридного материала.

Если есть большая вероятность возникновения взрыва. рекомендуется использовать бронированный кабель для большей безопасности.

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Подобный кабель не распространяет горение при групповой прокладке, с пониженным газо- и дымовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения.

Изделие предназначается для групповой стационарной прокладки в системах противопожарной защиты, в том числе и системах пожарной сигнализации, системах оповещения и управления эвакуацией, системах автоматического пожаротушения и противодымной защиты, сбора и передачи данных, при напряжении максимум триста вольт переменного тока, частотой в пятьдесят Гц. Кабель используется и в других важных системах жизнеобеспечения, где необходимо сохранить работоспособность кабеля в течение трех часов в условиях открытого пламени.