Йога в Красногорске

C Йогой связано множество противоречивых мнений, мифов и легенд, зачастую далеких от действительности. Однако регулярные занятия Йогой действительно способны внести в жизнь современного человека умиротворение, избавить от стрессов, повысить энергетический уровень, избавить от постоянной депрессии и усталости.

Однако как медики постоянно твердят о вреде самолечения, так и тренеры по йоге не устают повторять, что только практика, осуществляемая под контролем Учителя приносит просветление.

Самостоятельные занятия йогой в большинстве случаев не только не полезны, но и могут нанести серьезный ущерб здоровью человека. Неправильное выполнение асан разрушает суставы и связки, а на лечение повреждений могут понадобиться долгие месяцы, а то и годы.

Заниматься йогой в Красногорске под руководством опытного тренера можно в «Студии Йоги». Узнать все подробности и записаться на занятия можно онлайн на сайте студии по адресу https://integritas.me/yoga-krasnogorsk.

Что такое йога на самом деле

Даже индийские гуру затруднились бы дать однозначный ответ на этот вопрос. Историки полагают, что йога изначально возникла в Индии в качестве профилактики гипергибкости суставов населяющих полуостров жителей. Но есть и совершенно альтернативные мнения.

Йога – это практика духовного просветления, ведущая к полному осознанию человеческого Духа и слиянию со Вселенной.

Йога – это ярмарочное искусство фокусов и трюков, с использование хитрых манипуляций и отвлечения внимания зрителей.

Йога – практика саморегуляции сил организма и приведения тела в гармоничное состояние.

Каждый практикующий получает от занятий йогой то, на что рассчитывает и в объеме прилагаемых усилий.

Как правильно заниматься йогой

Наибольших успехов и подлинного совершенства достигают практикующие какой-то один вид йоги. Даже сам генеральный принцип йоги подразумевает «искусство сосредоточения».

Обычно тренеры обладают особым мастерством в каком-то одном виде йоги, но встречаются и универсальные мастера. Начинающему полезно попрактиковаться в разных направлениях этого древнего индийского искусства и лично найти оптимально для себя подходящую практику.

После этого остается найти Гуру именно в этой разновидности йоги и записаться на занятия.

Существуют легенды, что истинные мастера йоги не берут учеников, а сами живут в уединении, где-то в удаленных местах нетронутой природы.

В поисках таких Гуру истинные приверженцы отправляются в Индию или Гималаи. К сожалению, как написал ОШО, «Индия славится свой духовностью, но количество шарлатанов в ней поражает всякое воображение».