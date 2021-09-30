Изучение английского детьми

В эпоху всеобщей компьютеризации и интернетизации без английского языка человек как без рук. При малейшей затруднительной ситуации компьютер мгновенно переходит на английский язык. Не говоря уже о программировании, где почти все платформы функционируют на английском.

Сегодня человек без знания английского хотя бы на уровне чтения без словаря значительно отстает от других людей в сфере бизнеса и производства. Многие промышленные технологии, особенно инновационные, можно изучать в мануалах исключительно на английском.

Стоит упомянуть и путешествия в другие страны. Куда бы путешественник не отправился провести отпуск или найти хорошую работу – везде большинство людей так или иначе способно общаться на английском.

Но ведь английский язык преподают в средней школе и в вузах? Проблема в том, что до сих пор в академическом образовании сохранилась архаичная система преподавания иностранных языков. Эта система неплохо работала, когда учитель имел под руками такой инструмент стимуляции к учебе, как розги.

Но в современное время требуются другие подходы и они давно разработаны и практикуются в некоторых школах и на курсах. Например, преподавание в онлайн-школе Skysmart ведется именно по инновационным методикам обучения.

Инновационные методы обучения

Всем известно, что в обычной школе учиться скучно и трудно. Поэтому даже у первоклашек-энтузиастов стимул к обучению быстро сходит на нет. Но учеба не обязательно должна быть тяжелым и скучным трудом. Методика геймификации позволяет превратить обучение даже самым сложным предметам в веселый праздник и игру.

Термин «геймификация» происходит от английского game – игра.

Такая методика подразумевает игровой подход в учебе.

Когда ученики играют, снижается стресс и нервное напряжение, а скорость усвоения материалов и их запоминаемость возрастают в десятки раз.

В школе Skysmart применяет не только метод геймификации, но и другие вовлекающие технологии, за счет чего усвоение языка происходит многократно быстрее и надежнее. А привлечение в качестве преподавателей и для живого общения носителей языка позволяет освоить настоящий «королевским английский», на котором говорят в городах Великобритании.

Преимущества новых технологий обучения

Британские ученые проводили исследования и сравнивали степень усвоения информации студентами, которые читали учебники и с которыми уроки проводись в формате геймификации.

Просто читавшие научные статьи студенты забывали материал на 90% уже после двух месяцев. Студенты, прошедшие через геймификацию и после шести месяцев могли вспомнить до 80% учебного материала.