Изготовление пресс-форм для литья пластика

Пластик – один из самых известных и популярных материалов, используемых в производстве. Изготовление различных видов пластиковой продукции может происходить несколькими способами. Самым быстрым и технологичным, а также сравнительно недорогим является литье с помощью специальных приспособлений – пресс-форм.

Для изготовления пресс-формы используют металл. Он поддается специальной обработке и закалке, благодаря чему формы выдерживают очень высокие температурные режимы.

Что изготавливают с помощью пресс-форм

Формы используют для литья разных изделий из пластика. Чаще всего их применяют для изготовления:

пищевых контейнеров и коробок для хранения;

ведра и другие емкости, а также крышки к ним;

ручки для мебели, шкафчиков или другой фурнитуры;

посуды для одноразового использования;

пластиковой многоразовой посуды;

розеток, выключателей;

комплектующих для техники.

Формы отличаются долгосрочностью, позволяют изготавливать как множество предметов за раз, так и по одному.

Основные виды пресс-форм

Формы могут быть различных конфигураций и типов. В целом, поделить их можно на насколько видов:

Формировочные. Основная цель – придать форму предмету, который изготавливается. Важно, чтобы такие формы имели правильную конструкцию, поскольку они влияют на внешний вид и качество готового изделия. Такой тип литьевых форм напрямую контактирует с пластиком, поддается высоким температурам. Во время их производства они дополнительно обрабатываются, шлифуются, изготавливаются из закаленной стали.

Конструктивные. Отвечают за слаженность работы деталей, крепление формы.

Вспомогательные. Помогают формировать резьбу, поверхность предметов, а также вынимать готовое изделие, охлаждать его.

В зависимости от количества циклов и тиражности пресс-формы бывают:

Высокотиражными. Такой вид рассчитан на более чем миллион циклов. Они могут производить за раз довольно большой тираж продукции. Отличаются прочностью и долговечностью. Их используют для отлива из разного вида полимера, в том числе, абразивного пластика. Чтобы увеличить срок службы таких форм, лучше при возможности не использовать абразивные материалы. Цена на такие пресс-формы самая высокая.

Средней тиражности. Производительность варьируется от 500 тысяч до 1 миллиона циклов. Пресс-формы способны изготавливать высокий или средний тираж изделий. Данный вид можно использовать для отлива с использованием абразивной пластмассы, поскольку они изготавливаются из закаленной стали.

Низкотиражными. Производительность от 100 до 500 тысяч циклов. Отличаются простой конструкцией, невысокой ценой, поскольку не имеют дополнительного оснащения.

Ограниченной тиражности. Позволяют изготавливать небольшое количество изделий. Рассчитаны на работу до ста тысяч циклов, имеют ограниченный ресурс. Не подходят для использования на крупных предприятиях с большим количеством выпускаемой продукции.

По способу отлива пресс-формы могут быть:

Для литья под давлением. Самый популярный вид, широко используемый для производства больших партий. Работа таких форм полностью автоматизирована. Изделия отличаются высоким качеством.

Прямого прессования. Используется для работы с труднопрессуемыми полимерами. Позволяет изготавливать небольшие изделия.

В зависимости от наличия съемных деталей бывают такие варианты:

Стационарные. Не имеют съемных элементов, тяжелые по весу.

Полустационарные. Они более легкие, имеют съемные детали, которые можно заменить в случае износа.

По количеству производимых изделий:

Одноместные. Позволяют изготавливать одно или несколько предметов одновременно.

Многоместные. Производят большие партии продукции.

Как происходит производство пресс-форм

Процесс изготовление литьевых форм предполагает несколько этапов:

Проектирование формы. Этот шаг предполагает схематическое создание необходимой конфигурации с учетом того, для каких целей будет использоваться форма. Моделирование. Согласно проекту разрабатывается модель пресс-формы. На этом этапе происходят расчеты усадки, количество циклов. Прототип. Позволяет протестировать форму, исправить неточности или внести коррективы. Изготовление. На этом этапе происходит работа с металлом (выбор материала, деталей и инструментов), его обработка, шлифовка, закалка (обработка цементом, азотом). Тестирование. Уже готовую форму проверяют, отливая тестовую партию пластиковых изделий. Данный шаг позволяет проверить, есть ли брак, ошибки, то, насколько качественными выходят предметы. Исправление неточностей, если они есть.

Во время сборки литьевой оснастки каждая деталь подгоняется до нужных параметров вручную. При проверке контрольной партией может использоваться разный по характеристикам пластик, который напрямую влияет на конечный результат, поэтому все данные вносятся в документы, позволяющие определить, какие типы полимера можно использовать на конкретной пресс-форме.

Цены пресс-форм

Поскольку изготовление пресс-форм требует затрат времени и финансов, то стоит понимать, что их целесообразно приобретать только на большие производствах, где планируется огромные тиражи выпуска пластиковых товаров.

Стоимость литьевых форм зависит:

от предполагаемого типа литья;

сложности конфигурации изделия;

типа полимера: абразивный или простой;

срока эксплуатации;

тиражности;

способа производства.

В случае если форма будет использоваться для работы с абразивными материалами, стоимость будет выше, поскольку такие формы требуют дополнительной обработки.

Где заказать пресс-формы

На рынке довольно много компаний, предоставляющих услуги по производству пресс-форм. Много импортных и чаще всего китайских производителей. Однако зачем платить больше и ждать дольше, если можно заказать пресс-формы в России. Одно из ведущих мест занимает компания «Метропласт Инжиниринг». Основными плюсами фирмы можно назвать такие:

пресс-формы изготавливаются абсолютно разных конфигураций, размеров и форм;

возможность заказать формы согласно индивидуальным требованиям;

осуществление проверки каждой литьевой формы способом литья пробной партии продукции;

предоставление пожизненной гарантии на изделия;

ремонт и модернизация форм;

оптимальные сроки производства;

высокое качество пресс-форм;

установка, проверка и запуск пресс-форм на производстве клиента;

квалифицированная техническая поддержка;

сертификат качества и наличие всей документации;

в комплекте с литьевыми формами предоставляется технологическая карта литья со всеми указанными параметрами, необходимыми для термопластавтомата.

Компания «Метропласт Инжиниринг» производит литьевые формы от 1,5 до 4 месяцев, строго под заказ. Кроме того, фирма предоставляет услуги по литью уже готовых пластиковых изделий на пресс-формах. Это позволит сэкономить деньги и время на производство. Вы можете сразу приступить к продажам.

Для изготовления продукции используются только качественные материалы и современные технологии производства, обработки изделий. В штате работают только профессиональные конструкторы, проектировщики и инженеры, которые следят за всем процессом. На любом этапе можно связаться со специалистами, задать интересующие вопросы.