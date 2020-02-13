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Изготовление печатей

13.02.2020 12:26

Во всех государственных учреждениях и коммерческих организациях подлинность документов заверяется при помощи печатей. Чтобы эти изделия выполняли свои функции должным образом в течение долгого времени, они должны иметь надлежащее качество.

Как найти компанию по изготовлению печатей?

В настоящее время на рынке действует множество компаний, специализирующихся на производстве штемпельной продукции. Кроме того, имеются частные производители, оказывающие услуги по производству штампов и печатей. Чтобы найти среди них подходящего исполнителя, надо приложить значительные усилия. В особенности в том случае, если требуется срочное изготовление печатей. Цена в такой ситуации играет второстепенную роль. Большое значение при решении данной задачи имеет репутация компании. Выяснить ее можно на основании отзывов в интернете на независимых ресурсах. Как правило, они отражают реальную картину, а не рекламируют исполнителей. Кроме того, очень полезно узнать мнение своих знакомых о результатах использования услуг такой компании. Если кто-то из них может дать рекомендацию, к ней имеет смысл прислушаться. В данной области деятельности сарафанное радио действует весьма эффективно.

Порядок производства печатей

На сегодняшний день печати и штампы изготавливаются с применением компьютерных дизайнерских технологий и современного оборудования, которое позволяют создавать эргономичные изделия с продолжительным сроком эксплуатации и высокими полиграфическими свойствами. Процедура изготовления клише состоит из следующих стадий:

  • Первым делом изготавливается макет печати. В этих целях используется специальное профессиональное программное обеспечение на компьютере.
  • Далее выполняется изготовление печати из специальной резины. Оно может производиться при помощи разных технологий. Например, при использовании лазерной гравировки рельеф на поверхности печати формируется под воздействием лазерного луча, который обеспечивает сгорание пробельных элементов.
  • На завершающем этапе печать отделяется от резинового листа и промывается. Затем ее приклеивают к оснастке и выполняют пробный оттиск, позволяющий проверить качество изготовленной печати.

Каждая организация обязана иметь одну круглую печать. Изготовление дополнительных печатей допускается лишь для филиалов или структурных подразделений компании – в таких случаях на них наносятся надписи соответствующего содержания.

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