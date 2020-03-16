Изготовление печатей и штампов

Во всех госучреждениях и коммерческих фирмах для заверения подлинности документации используются печати. Они должны соответствовать определенным требованиям по качеству, чтобы надлежащим образом выполнять свои функции на протяжении длительного времени.

Как найти исполнителя?

Услуги по изготовлению штемпельной продукции сейчас оказывает большое количество фирм. Помимо этого, такие услуги предоставляют и частные производители. Для выбора среди них наиболее подходящего исполнителя требуется потратить немало сил. В изготовить печать или штамп нужно особенности в тех ситуациях, когда срочно. Важную роль при решении данной проблемы играет репутация фирмы. Для ее выяснения можно ознакомиться с отзывами глобальной сети на независимых интернет-ресурсах. Обычно они отражают реальность, а не приукрашивают деятельность исполнителей. Вдобавок полезно узнать от своих друзей или коллег подробнее о том, как быстро заказать печати. Если кто-либо из них даст такую рекомендацию, то к ней надо прислушаться. В этом направлении деятельности эффективность сарафанного радио достаточно велика.

Порядок изготовления штемпельных изделий

На сегодняшний день производство печатей и штампом осуществляется при помощи современного оборудования с использованием компьютерных дизайнерских программ, что обеспечивает возможность создания удобных в повседневном применении изделий с прекрасными полиграфическими качествами и длительным сроком службы. Процесс изготовления клише выглядит следующим образом:

На первой стадии готовится макет печати при помощи специальной компьютерной программы.

На второй стадии из специальной резины изготавливается печать. В этих целях могут использоваться различные технологии. К примеру, применение лазерной гравировки позволяет сформировать рельеф на поверхности заготовки под действием лазерного луча, выжигающего пробельные элементы.

На третьей стадии производится отделение печати от листа резины и ее промывание. Потом на печать наклеивают оснастку и делают пробный оттиск, чтобы проверить качество готового изделия.

Наличие одной круглой печати является обязательным требованием для любой организации. Изготавливать дополнительные печати можно лишь для филиалов фирмы или ее структурных подразделений с нанесением на них соответствующих надписей.