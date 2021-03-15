Из чего состоит поиск хорошего каппера

Делать ставки в букмекерских конторах на выигрыш любимых команд – излюбленное занятие многих любителей спорта. Однако при грамотном подходе спортивное прогнозирование может приносить хорошую прибавку к семейному бюджету.

В этой сфере помимо любителей работают профессиональные спортивные аналитики, в простонародье называемые капперами, которые на основе собственного опыта и знаний помогают всем желающим повысить шансы на успех в соревновании с букмекерскими конторами.

Но вот вопрос – где найти хорошего каппера? Многим известно, что кроме настоящих профессионалов, отлично разбирающихся в ситуации в спортивной сфере, зачастую недобросовестные пользователи выдают себя за «опытных капперов» и предлагают свои услуги за деньги.

Результат сотрудничества с такими «горе-профессионалами» почти всегда печален – потеря денежных средств и разочарование.

Рейтинги капперов

Для облегчения задач поиска и выбора надежного каппера в интернете работают специализированные сервисы – сайты-рейтинги, на которых можно узнать как список работающих аналитиков, так и все необходимые для принятия решения подробности.

Специализация профессионального прогнозиста (в каком виде спорта каппер является экспертом).

Результативность, процент правильных прогнозов, отзывы клиентов.

Список капперов, прошедших профессиональную проверку.

Самое главное, на сайте-рейтинге капперов можно найти «черный список» лже-аналитиков и самонадеянных дилетантов, с которыми ни при каких обстоятельствах не стоит иметь дел.

Особенности выбора каппера

На что нужно обращать внимание, какие характеристики аналитика оценивать в первую очередь?

В маркетинге считается хорошим тоном предоставить потенциальному клиенту бесплатный пробный период для тестирования качества услуг. Некоторые авторитетные капперы так и делегат.

Бесплатные прогнозы от каппера можно рассматривать как подтверждение профессионализма специалиста и уверенности в себе. Предоставляя бесплатные тесты, аналитик гарантирует заданный процент выигрышей.

Стопроцентной гарантии в спортивных прогнозах можно ожидать разве что в заказных матчах. Однако, сделав несколько ставок на основании данных, предоставленных каппером в качестве бесплатного бонуса, по результатам можно делать определенные выгоды о его опыте и реальных возможностях.

И это уже совсем другое, нежели оплачивать услуги без какой-либо уверенности в качестве результатов.