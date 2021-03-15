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Из чего состоит поиск хорошего каппера

15.03.2021 12:57

Делать ставки в букмекерских конторах на выигрыш любимых команд – излюбленное занятие многих любителей спорта. Однако при грамотном подходе спортивное прогнозирование может приносить хорошую прибавку к семейному бюджету.

В этой сфере помимо любителей работают профессиональные спортивные аналитики, в простонародье называемые капперами, которые на основе собственного опыта и знаний помогают всем желающим повысить шансы на успех в соревновании с букмекерскими конторами.

Но вот вопрос – где найти хорошего каппера? Многим известно, что кроме настоящих профессионалов, отлично разбирающихся в ситуации в спортивной сфере, зачастую недобросовестные пользователи выдают себя за «опытных капперов» и предлагают свои услуги за деньги.

Результат сотрудничества с такими «горе-профессионалами» почти всегда печален – потеря денежных средств и разочарование.

Из чего состоит поиск хорошего каппера

Рейтинги капперов

Для облегчения задач поиска и выбора надежного каппера в интернете работают специализированные сервисы – сайты-рейтинги, на которых можно узнать как список работающих аналитиков, так и все необходимые для принятия решения подробности.

  • Специализация профессионального прогнозиста (в каком виде спорта каппер является экспертом).
  • Результативность, процент правильных прогнозов, отзывы клиентов.
  • Список капперов, прошедших профессиональную проверку.

Самое главное, на сайте-рейтинге капперов можно найти «черный список» лже-аналитиков и самонадеянных дилетантов, с которыми ни при каких обстоятельствах не стоит иметь дел.

Особенности выбора каппера

На что нужно обращать внимание, какие характеристики аналитика оценивать в первую очередь?

В маркетинге считается хорошим тоном предоставить потенциальному клиенту бесплатный пробный период для тестирования качества услуг. Некоторые авторитетные капперы так и делегат.

Бесплатные прогнозы от каппера можно рассматривать как подтверждение профессионализма специалиста и уверенности в себе. Предоставляя бесплатные тесты, аналитик гарантирует заданный процент выигрышей.

Стопроцентной гарантии в спортивных прогнозах можно ожидать разве что в заказных матчах. Однако, сделав несколько ставок на основании данных, предоставленных каппером в качестве бесплатного бонуса, по результатам можно делать определенные выгоды о его опыте и реальных возможностях.

И это уже совсем другое, нежели оплачивать услуги без какой-либо уверенности в качестве результатов.

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