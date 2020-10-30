ITGLOBAL.COM поможет вывести ваш бизнес на новый уровень

Сегодня вся деловая активность во всем мире стремительно переходит в режим онлайн, как так передовые IT технологии позволяют работать с клиентами многих стран, не тратя огромные деньги на содержание инфраструктуры старого образца: склады, ангары, огромные офисные центры с во многом бесполезными сотрудниками. Алгоритмы, искусственный интеллект, передовые вычислительные пакеты позволяют решать массу задач, которые раньше доверялись человеку, в миллионы раз быстрее, не тратя на это практически никаких денег. Компания ITGLOBAL.COM – международный игрок на рынке внедрения IT технологий в бизнес, который помог уже сотням бизнесменов перевести свое дело на передовые основания.

Перемещение бизнес инфраструктуры в Интернет – решение, которое спасло тысячи предпринимателей накануне развития ситуации с китайским вирусом, ведь многие те, кто все еще работает в «реале», остались без доходов и на будущее пока не имеют шансов восстановиться. Сетевые же сервисы позволили продолжать продажи и предоставление услуг, не останавливаясь не то, что на два месяца, а даже ни на один день.

Сервисы ITGLOBAL.COM, которые помогут Вас стать эффективнее

Вот лишь некоторые ключевые предложения от компании ITGLOBAL.COM, используя которые, Вы можете вывести свое дело на новый уровень безопасности, эффективности и дохода:

Managed IT. Если Вы планируете запуск или уже имеете в распоряжении IT-структуры, к примеру, базу данных, интернет-магазин, какие-то сервисы для информирования и сбора данных клиентов – их содержание требует наличия специалистов и денег. Снимите с себя эту сложную задачу и доверьте управление менеджерам компании ITGLOBAL.COM! Вы же сможете сфокусироваться на более важных вещах реального бизнеса, а не на поддержании работоспособности IT-инфраструктуры;

Облачны и платформенные сервисы. Это второй крупный пласт сервисов от компании, который предполагает возможность использовать становящиеся суперпопулярными сейчас облака – удаленные хранилища для информации, сервисы, в которые переносятся документы, базы данных, вычисления.

Также компания ITGLOBAL.COM предлагает такие уникальные передовые услуги, как создание удаленного рабочего места, что сегодня предельно актуально, 1С в облаке, S3 хранилище, а также другие вещи, которые точно помогут добиться от бизнеса намного большего.

Если Вы все еще тянули кота за хвост, пытаясь работать по старым принципам – сейчас, глядя на всю историю вокруг пандемии, закрытия бизнеса и перевода сотрудников в онлайн, самое время совершить революцию в своем деле и перейти на передовые IT рельсы вместе с ITGLOBAL.COM!