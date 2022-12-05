Используем конфигуратор серверов HP в онлайн режиме

Если фирме нужен сервер, который будет отвечать конкретным задачам, то лучше собрать его самостоятельно. Для этого нужно воспользоваться конфигуратором – конструктором, который поможет подобрать нужные комплектующие в режиме онлайн.

Понятие конфигуратора сервера

Конфигуратор – программа, с помощью которой из комплектующих можно собрать сервер с любыми параметрами. Конфигураторы нужны для того, чтобы разработать оборудование «с нуля» или подобрать для существующей модели комплектующие, масштабировать её. Программа имеет свои особенности:

Удобно использовать. На сайте bforb.ru есть подсказки, понятный интерфейс, с помощью которых без проблем можно разобраться в программе.

Можно подобрать оборудование по необходимым параметрам. Нужно указать технические характеристики, и программа поможет собрать сервер.

Быстро и удобно находить нужные комплектующие. Пользователь интернет-магазина bforb.ru может в режиме онлайн собрать собственное оборудование, найти недостающие элементы. Конфигуратор адаптирован под работу с компьютера или телефона. Можно обойтись без помощи менеджера и личного посещения магазина.

В базе только актуальные поддержанные и новые комплектующие, которые есть на складе.

Зачем он нужен

Конфигуратор сервера HP изменяет параметры:

блока питания;

ОС;

жёстких дисков;

сетевого адаптера;

процессора;

оперативной памяти;

всей платформы.

Причины покупки поддержанных устройств

Новое серверное оборудование и другие вещи в период экономических санкций может позволить себе купить не каждая компания. Особенно проблема остро стоит у маленьких компаний, которые считают каждую копеечку, и не имеют денег для покупки сервера. Но выход из данной ситуации есть – покупать оборудование на вторичном рынке. Одна новая модель стоит, как три поддержанных. И разницы между ними практически не видно.

На «вторичку» иногда попадают серверы в хорошем состоянии. Например, внутренняя политика компании подразумевает обязательную замену оборудования через 5 лет использования. Или нагрузки на сервер выросли, а его производительности не хватает на них. В обоих случаях оборудование рабочее, но по иным причинам оказывает на перепродаже.

Если ваш бизнес состоит из 20 человек, то новое устройство вам не нужно. С работой справится поддержанная серверная платформа. Новые модели с большой мощностью и производительностью, которые будут простаивать, не нужны.

Покупая новое оборудование, можно получить «кота в мешке». Встречается заводской брак, устройство может не потянуть выполнение сложных задач. Б\у серверы уже показали себя в работе у предыдущих владельцев, проверены продавцом. Новый владелец может быть уверен в их надёжности.

Новое оборудование работает 10 – 15 лет, а поддержанное 7 – 10 лет. За такую разницу невыгодно переплачивать в несколько раз больше. К тому же многие продавцы на вторичном рынке предоставят гарантию, в течение которой бесплатно обслужат, отремонтируют сервер.

Источник статьи: сайт bforb.ru