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Использование промокодов

27.09.2020 09:22

Объем онлайн-торговли с каждым годом продолжает стремительно расти. Активное распространение промокодов делает покупки в онлайн-магазинах значительно проще и удобнее. По своей сути промокод является электронным аналогом бумажных скидочных купонов и флаеров, который необходимо использовать во время заключения покупки для получения скидки, снижения стоимости товара, бесплатной доставки.

Сфера применения промокодов очень широка, поэтому многие компании используют их для привлечения новых клиентов и стимулирования продаже. А покупатели видят в таких предложениях отличную возможность для экономии и приобретения различных товаров по доступной цене.

Где можно найти промокоды?

Имеется несколько способов для получения промокодов. Наиболее удобным является использование специализированных ресурсов, на которых сосредоточена информация об актуальных промокодах для самых различных интернет-магазинов. Одним из таких порталов является www.promokod.com, на котором ежедневно публикуются новые эксклюзивные предложения, позволяющие сэкономить на покупках.

Многие из этих ресурсов создают специальные приложения для смартфонов и планшетов, а также расширения для браузеров. Все это значительно облегчает жизнь шопоголикам, избавляя их от утомительных поисков.

Промокоды зачастую располагаются на баннерах или всплывающих окнах, либо в специальных разделах об акциях интернет-магазинов. Комбинации часто размещаются таким образом, чтобы посетители не смогли пропустить их при перемещении по разделам сайта. Помимо этого, коды часто можно обнаружить в рассылках при условии оформления подписки на сайте магазина.

Как работают промокоды?

Такие коды представляют собой последовательность букв и цифр, которые необходимо вставить в специальное поле на веб-сайте на заключительном этапе оформления покупки. Промокоды могут быть:

  • общедоступными – распространяется на всех покупателей без исключения;
  • эксклюзивными – предназначены для конкретного клиента.

Некоторые из них можно использовать только в течение ограниченного периода времени. Также часто бывает, что для использования ваучера необходимо соблюдение определенных условий. Всегда следует обращать особое внимание на информацию, объясняющую принцип действия промокода и правила его использования, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.

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