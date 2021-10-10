Использование 1С:Управление холдингом

Многие люди до сих пор не до конца понимают, в чем смысл цифровизации экономики. Нередко в обывательском создании присутствуют мифы вроде «тотального контроля» и «чипирования». На самом деле цель цифровизации – повышение уровня автоматизации производственных и бизнес-процессов.

Компьютерные программы не могут заменить грузчиков и дворников, но с успехом могут без участия человека выполнять рутинные задачи вроде бухгалтерского учета, синхронизации работы предприятий и организаций в удаленном формате.

1С:Управление Холдингом – это базовый программный продукт, предназначенный для облегчения организации работы крупных компаний с многочисленными филиалами, локализованными в различных регионах.

Если сравнить стоимость 1С:Управление холдингом и расходы на бюрократическую организацию функционирования распределенного по удаленным местностям производства, становится видна колоссальная экономическая выгода от внедрения средств цифровой автоматизации бизнеса.

Как осуществляется цифровое управление крупными компаниями

Для лучшего понимания основной темы полезно освежить терминологию. Что такое веб-интеграции? Это интернет-сервисы, «заточенные» под специфические задачи автоматизации отдельных бизнес-задач. Сегодня в интернете работают интеграции буквально для всех востребованных бизнес-задач.

1С:Консолидация 8 (ПРОФ). Автоматизация управления активами.

1С:Бухгалтерия (КОРП). Автоматизация финансового учета.

Внешние базы данных. CRM-системы. Рекламные сервисы и маркетинг, поисковое продвижение. Базы поставщиков и служб доставки.

Программная система 1С:УХ предназначена для синхронизации и сведения в единую инфраструктуру всех необходимых для эффективной работы холдинга интеграций.

Преимущества 1С:УХ для крупного бизнеса

Как выглядит штаб-квартира корпорации? Это высотное здание, расположенное в бизнес-центре мегаполиса, где стоимость каждого квадратного метра земли исчисляется в миллионах долларов.

В кабинета на десятках этажей работают тысячи клерков, выполняющих вполне рутинные задачи. 1С:Управление холдингом позволяет заменить тысячи получающих ежемесячную зарплату сотрудников облачным интернет-сервисом, работающим почти без участия человека (оптимизация штатов).

Исключение человеческого фактора резко снижает коэффициент запланированных ошибок. Производственная и коммерческая деятельность происходит с меньшим количеством сбоев, приводящих к убыткам и недополученной прибыли.

После внедрения 1С:УХ холдинг начнет функционировать как роботизированный завод по производству микроэлектроники – четко и практически без сбоев.