Испания обыграла Англию и стала победителем Евро-2024

Подошел к концу главный европейский турнир среди сборных Евро-2024 в Германии. Команды подарили болельщикам кучу приятных эмоций и красивых моментов, которые навсегда войдут в историю футбола. Такой грандиозный праздник не обошелся и без огромного количества пари от бетторов, которые наверняка рады исходу турнира. А если вы использовали лучшие бк конторы с бонусами, то наверняка получили выгоду без вложений собственных средств.

Путь сборной Испании к финалу чемпионата Европы оказался очень сложным – после проходного матча первой стадии плей-офф против Грузии «Фурия Роха» встречалась с Францией и Германией. В обоих случаях основного времени было недостаточно для выяснения победителя, но каждый раз подопечные Де Ла Фуэнте выходили победителем из противостояний с хозяевами турнира и финалистами чемпионата мира.

В финальном матче на Олимпийском стадионе в Берлине встретились Испания и Англия. Первый тайм завершился со счетом 0:0, а практически сразу после перерыва испанцы вышли вперед. Автором гола стал нападающий «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямс. Англичане ответили на 73-й минуте благодаря точному удару вышедшего на замену Кола Палмера, но этого оказалось недостаточно для итогового успеха. На 86-й минуте «Красная Фурия» вырвала итоговую победу со счетом 2:1 усилиями Микеля Оярсабаля и стала победителем Евро-2024.