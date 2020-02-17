Искусственный интеллект в e-commerce

700 миллиардов долларов — к данной сумме намерена приблизиться индустрия электронной коммерции (e-commerce) к 2022 году. Путь к простым в использовании, безопасным и прибыльным онлайн-порталам бизнес прокладывает с помощью искусственного интеллекта (ИИ).

Украинская компания Crispersoft разрабатывает уникальные проекты на базе искусственного интеллекта и нейронных сетей для таких сфер как бизнес, телекоммуникации, информационные технологии, экономика и финансы.

700 миллиардов долларов — к данной сумме намерена приблизиться индустрия электронной коммерции (e-commerce) к 2022 году. Путь к простым в использовании, безопасным и прибыльным онлайн-порталам бизнес прокладывает с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Машинное обучение, одна из самых обсуждаемых тем в цифровом мире, предлагает e-commerce интеллектуальные и инновационные бизнес-решения, добавляя множество ценных элементов и функций для платформ отрасли. Компания Crispersoft, создавшая несколько прототипов на основе нейросетей, уже успешно внедрила несколько оригинальных проектов с их применением.

Персональные рекомендации в e-commerce

Создание персонализированного опыта помогает использовать всю информацию о клиентах, которую платформа уже хранит, и достичь уровня настройки Amazon, Alibaba или eBay. Технические данные о посетителях, их действиях и устройствах позволяют адаптировать контент с высокой точностью.

Рекомендация продукта дает пользователям индивидуальные возможности сенсорного управления. Анализ поисковых систем в координации с ИИ выявляет запросы пользователей, связанные с предпочитаемыми ими брендами.

К примеру, система визуального поиска — это одна из самых захватывающих тенденций, которая помогает пользователю найти то, что он на самом деле хочет, всего за несколько кликов. В зависимости от изображения, помимо поиска подходящих товаров, ИИ позволяет покупателям подобрать размер, цвет, форма, ткань или торговую марку. Получая визуальные подсказки из загруженных изображений, программа может помочь найти нужный продукт.

Оптимизация управления запасами и прогнозирование

Знание того, сколько именно того или иного продукта будет продано в определенное время, является одним из самых больших преимуществ электронной коммерции. Алгоритмы ИИ могут анализировать данные, извлекать из них тренды и помогать принимать обоснованные решения для более эффективного ведения инвентаризации. Так, обнаружение закономерностей в покупательском поведении для прогнозирования спада и резкого увеличения продаж необходимо для заказа нужного количества товара, предотвращения порчи и снижения затрат на хранение.

Системы маркетингового прогноза предоставляют ИИ-решения для исследований рынка, продаж и CRM-систем.

Автоматизация обслуживания клиентов

Это может сэкономить время, деньги и операционные ресурсы предприятий. Кроме того, освобождение сотрудников от ответов на повторяющиеся вопросы позволяет им сосредоточиться на более сложных запросах. Персональные помощники или чат-роботы, управляемые ИИ, могут легко нести бремя ответов на рутинные запросы. Эти агенты никогда не отдыхают, не берут больничный или отпуск.

Таким образом, ИИ вносит радикальные изменения в то, как предприятия взаимодействуют со своими клиентами, ускоряет доступ к информации и использует талант сотрудников для более эффективного применения.

Наряду с системами распознавания предметов, программами аналитики бизнеса и производства, искусственными нейронными сетями, группа разработчиков Crispersoft создает системы видео контроля и распознавания лиц, мобильные и веб приложения с использованием нейросетей и решает другие сложнейшие задачи в области e-commerce.