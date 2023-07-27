Искусственный интеллект и человеческие профессии

По мнению экспертов крупнейшей в мире независимой консультационной фирмы по экономическим вопросам Oxford Economics, искусственный интеллект и автоматизация к 2030 году приведут к потере работы 40-50% жителей развитых странах. Ведь роботы обладают высокой скоростью и точностью выполнения задач, работают непрерывно без усталости и ошибок, а их внедрение снижает затраты на рабочую силу. Однако есть такие профессии, где робот никогда не заменит живого человека.

Медицина

Несмотря на то, что искусственный интеллект может помочь в анализе данных и постановке диагноза, составить конкуренцию врачу или фельдшеру ему не удастся, так как:

в лечении важную роль играет установлении контакта с пациентом. Ведь часто человек соглашается на рискованные операции, только безгранично доверяя лечащему врачу. Также больному человеку необходимы сопереживание, поддержка. Порой они не менее важны, чем лекарственные препараты.

при диагностике заболеваний врачи учитывают множество факторов: историю болезни, семейный анамнез, социально-бытовые и погодные условия, степень внушаемости пациента (ведь не зря появилась шутка о том, что обсуждение болезней в очереди к врачу затрудняют постановку диагноза) и его эмоциональное состояние. Искусственный интеллект просто не в состоянии проанализировать эти аспекты.

Течение болезни может быть непредсказуемо, ведь многое зависит от индивидуальных особенностей пациентов. Врачи могут быстро реагировать на неожиданные изменения в состоянии больного, сделать прогноз на основе опыта. Робот же дает рекомендации в соответствии с заданной программой.

Творчество

С появлением ChatGPT, Midjourney и других нейросетей, способных генерировать тексты и изображения, стали все чаще говорить о том, что искусственный интеллект в скором времени заменит художников, писателей и поэтов. Однако роботам чужды чувства, поэтому они не в состоянии создавать романы, картины или фильмы, вызывающие бурю эмоций, заставляющие задуматься о смысле бытия. Хотя технически они могут выполнить поставленную задачу лучше живых людей.

Педагогика

Образовательный процесс – это не только передача знаний, но и воспитание. Педагоги играют важную роль в формировании моральных ценностей, помогают ученикам развивать критическое мышление. Кроме того, у всех учеников свои индивидуальные особенности, разные способности. И живой учитель найдет подход к каждому ребенку. Бездушная машина лишь передает знания и проверяет домашние работы, согласно заранее заданной программе.

Управление проектами

Автоматизация бизнес-процессов позволяет управлять компаниями более эффективно. Но машина не способна заменить живого руководителя, обладающего навыками коммуникации и разрешения конфликтов, требующих понимания человеческой природы. Кроме того, для достижения поставленных целей, опытный начальник вдохновляет и мотивирует команду, развивает потенциал сотрудников и поощряет нестандартный подход к решению задач. Робот же на это не способен.