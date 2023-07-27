Искусственный интеллект и человеческие профессии

По мнению экспертов крупнейшей в мире независимой консультационной фирмы по экономическим вопросам Oxford Economics, искусственный интеллект и автоматизация к 2030 году приведут к потере работы 40-50% жителей развитых странах. Ведь роботы обладают высокой скоростью и точностью выполнения задач, работают непрерывно без усталости и ошибок, а их внедрение снижает затраты на рабочую силу. Однако есть такие профессии, где робот никогда не заменит живого человека.
Медицина
Несмотря на то, что искусственный интеллект может помочь в анализе данных и постановке диагноза, составить конкуренцию врачу или фельдшеру ему не удастся, так как:
- в лечении важную роль играет установлении контакта с пациентом. Ведь часто человек соглашается на рискованные операции, только безгранично доверяя лечащему врачу. Также больному человеку необходимы сопереживание, поддержка. Порой они не менее важны, чем лекарственные препараты.
- при диагностике заболеваний врачи учитывают множество факторов: историю болезни, семейный анамнез, социально-бытовые и погодные условия, степень внушаемости пациента (ведь не зря появилась шутка о том, что обсуждение болезней в очереди к врачу затрудняют постановку диагноза) и его эмоциональное состояние. Искусственный интеллект просто не в состоянии проанализировать эти аспекты.
- Течение болезни может быть непредсказуемо, ведь многое зависит от индивидуальных особенностей пациентов. Врачи могут быстро реагировать на неожиданные изменения в состоянии больного, сделать прогноз на основе опыта. Робот же дает рекомендации в соответствии с заданной программой.
Творчество
С появлением ChatGPT, Midjourney и других нейросетей, способных генерировать тексты и изображения, стали все чаще говорить о том, что искусственный интеллект в скором времени заменит художников, писателей и поэтов. Однако роботам чужды чувства, поэтому они не в состоянии создавать романы, картины или фильмы, вызывающие бурю эмоций, заставляющие задуматься о смысле бытия. Хотя технически они могут выполнить поставленную задачу лучше живых людей.
Педагогика
Образовательный процесс – это не только передача знаний, но и воспитание. Педагоги играют важную роль в формировании моральных ценностей, помогают ученикам развивать критическое мышление. Кроме того, у всех учеников свои индивидуальные особенности, разные способности. И живой учитель найдет подход к каждому ребенку. Бездушная машина лишь передает знания и проверяет домашние работы, согласно заранее заданной программе.
Управление проектами
Автоматизация бизнес-процессов позволяет управлять компаниями более эффективно. Но машина не способна заменить живого руководителя, обладающего навыками коммуникации и разрешения конфликтов, требующих понимания человеческой природы. Кроме того, для достижения поставленных целей, опытный начальник вдохновляет и мотивирует команду, развивает потенциал сотрудников и поощряет нестандартный подход к решению задач. Робот же на это не способен.