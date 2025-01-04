iPhone 16 Pro: три месяца спустя. Стоит ли обновляться?

С момента выхода линейки iPhone 16 Pro прошло три месяца, и теперь можно оценить, насколько этот смартфон хорош в повседневном использовании. Вместо анализа технических характеристик мы разберём реальные впечатления от использования iPhone 16 Pro и ответим на главный вопрос: стоит ли его покупать?
Кнопка управления камерой: удобство или лишний элемент?
Камера — один из главных акцентов нового iPhone, и Apple добавила специальную кнопку для управления ею. Основные плюсы:
- Быстрый доступ к камере прямо из кармана.
- Удобное расположение кнопки для съёмки селфи или видео.
- Возможность настройки: например, двойное нажатие для предотвращения случайных снимков.
Но есть и минусы:
- Случайные фотографии, особенно без чехла.
- Зумирование и управление настройками проще выполнять через экран.
Вывод: кнопка полезна, но она не настолько функциональна, чтобы стать главным аргументом для покупки.
Качество камеры: большой шаг вперёд
Камера iPhone 16 Pro действительно впечатляет:
- Ультраширокоугольный объектив теперь на 48 Мп.
- Портретные фотографии выглядят ещё более профессионально.
- Улучшенная видеосъёмка делает iPhone лидером в этом сегменте.
Однако зум до 25x уступает конкурентам, например, Oppo или Samsung, у которых он достигает 100x. Зато видео на iPhone остаётся вне конкуренции.
Автономность: лучший результат среди iPhone
iPhone 16 Pro демонстрирует значительное улучшение батареи:
- Легко выдерживает день активного использования.
- MagSafe заряжается быстрее (до 25 Вт), что упрощает повседневное использование.
Для тех, кто приходит с iPhone 11, 12 или 13, это будет большим улучшением.
Прочность и надёжность
За три месяца активного использования без чехла устройство показало отличную износостойкость:
- Матовая стеклянная задняя панель скрывает мелкие повреждения.
- Металлические грани остаются практически без царапин.
Единственная рекомендация — использовать защитное стекло на экран.
Искусственный интеллект от Apple: полезно или бесполезно?
Apple добавила несколько AI-функций:
- Резюме уведомлений — краткий обзор сообщений.
- Генеративные эмодзи — интересная, но спорная функция.
- Визуальный интеллект (аналог Google Lens).
Хотя некоторые возможности кажутся избыточными, резюме уведомлений и улучшения в приложениях, вроде Mail, действительно упрощают жизнь.
Итог: стоит ли обновляться?
Ваше решение зависит от текущей модели телефона:
- Владельцы iPhone 11 или SE заметят огромное улучшение во всём: от батареи до камеры.
- Для iPhone 14 или 15 важными факторами могут стать только батарея и видеосъёмка.
- Если у вас iPhone 13, стоит задуматься, нужны ли вам новые фишки, ведь это тоже отличный телефон.
iPhone 16 Pro — лучший iPhone, созданный на данный момент. Однако обновление оправдано не для всех.
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