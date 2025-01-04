iPhone 16 Pro: три месяца спустя. Стоит ли обновляться?

С момента выхода линейки iPhone 16 Pro прошло три месяца, и теперь можно оценить, насколько этот смартфон хорош в повседневном использовании. Вместо анализа технических характеристик мы разберём реальные впечатления от использования iPhone 16 Pro и ответим на главный вопрос: стоит ли его покупать?

Кнопка управления камерой: удобство или лишний элемент?

Камера — один из главных акцентов нового iPhone, и Apple добавила специальную кнопку для управления ею. Основные плюсы:

Быстрый доступ к камере прямо из кармана.

Удобное расположение кнопки для съёмки селфи или видео.

Возможность настройки: например, двойное нажатие для предотвращения случайных снимков.

Но есть и минусы:

Случайные фотографии, особенно без чехла.

Зумирование и управление настройками проще выполнять через экран.

Вывод: кнопка полезна, но она не настолько функциональна, чтобы стать главным аргументом для покупки.

Качество камеры: большой шаг вперёд

Камера iPhone 16 Pro действительно впечатляет:

Ультраширокоугольный объектив теперь на 48 Мп.

Портретные фотографии выглядят ещё более профессионально.

Улучшенная видеосъёмка делает iPhone лидером в этом сегменте.

Однако зум до 25x уступает конкурентам, например, Oppo или Samsung, у которых он достигает 100x. Зато видео на iPhone остаётся вне конкуренции.

Автономность: лучший результат среди iPhone

iPhone 16 Pro демонстрирует значительное улучшение батареи:

Легко выдерживает день активного использования.

MagSafe заряжается быстрее (до 25 Вт), что упрощает повседневное использование.

Для тех, кто приходит с iPhone 11, 12 или 13, это будет большим улучшением.

Прочность и надёжность

За три месяца активного использования без чехла устройство показало отличную износостойкость:

Матовая стеклянная задняя панель скрывает мелкие повреждения.

Металлические грани остаются практически без царапин.

Единственная рекомендация — использовать защитное стекло на экран.

Искусственный интеллект от Apple: полезно или бесполезно?

Apple добавила несколько AI-функций:

Резюме уведомлений — краткий обзор сообщений.

Генеративные эмодзи — интересная, но спорная функция.

Визуальный интеллект (аналог Google Lens).

Хотя некоторые возможности кажутся избыточными, резюме уведомлений и улучшения в приложениях, вроде Mail, действительно упрощают жизнь.

Итог: стоит ли обновляться?

Ваше решение зависит от текущей модели телефона:

Владельцы iPhone 11 или SE заметят огромное улучшение во всём: от батареи до камеры.

Для iPhone 14 или 15 важными факторами могут стать только батарея и видеосъёмка.

Если у вас iPhone 13, стоит задуматься, нужны ли вам новые фишки, ведь это тоже отличный телефон.

iPhone 16 Pro — лучший iPhone, созданный на данный момент. Однако обновление оправдано не для всех.

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