iPhone 14 Max: чем интересен и кому понравится обновленный яблочный гаджет

Вот и наступила очередная осень, а это значит, что прошла еще одна грандиозная презентация новой продукции Apple, которая уже успела завоевать сердца миллиардов любителей гаджетов. Компания представила свой первый айфон в далеком 2007 и с тех пор уже почти 15 лет задает тон в этой индустрии. Совершенно все мировые бренды стремятся быть похожими на Apple, но у них не всегда это получается, ведь все люди знают – купить крутой новенький iPhone всегда будет лучше, чем иметь любой другой вариант смартфона.

Этой осенью был представлен новый iPhone 14 https://apple-premium.ru/iphone/apple-iphone-14-pro-max/, который собрал просто огромное количество симпатий потребителей со всего света. Телефон внешне традиционно ничем не отличается от предыдущий поколений, за мелкими исключениями, но отличается и интересными достоинствами, которые стоит рассмотреть подробнее.

Кому понравится новый iPhone 14

Итак, если вы всегда были ценителей яблочной техники и знаете, что она лучше всех остальных вариантов на рынке, то и новое поколение айфонов вас точно не разочарует. 14-я версия телефона вышла, как обычно, в нескольких вариациях и самая «заряженная» среди них – iPhone 14 Pro Max. Кому этот аппарат должен наверняка понравится:

Любителям бескомпромиссного дизайна. Аппарат получился очень красивый, даже при том, что в размерах он стал еще больше. Красивый экран с модифицированным вырезом, который теперь выглядит не как уже устаревшая «челка», а стал действительно автономный вырезом вверху экрана. Инженеры удачно переработали строку состояния, поэтому информативность экрана после такого решения только выросла. Ну а сзади пользователя ожидает целых 3 объектива камер, которые, как всегда, внимают все на изумительном качестве вне любой конкуренции;

Мощь «железа». Аппарат получил новейший чип A16 Bionic, который отличается огромными вычислительными возможностями, расширенными функциями графического ядра. 4 нм технология процессора поддерживает работу с 5G, здесь целых 6 ГБ оперативки формата LPDDR 4X, видео работает на 30% лучше, чем в предшественнике, установлена новейшая версия ОС iOS 16;

Шикарная камера. Традиционно сложилось так, что лучше Apple мобильные камеры еще не научился делать никто. Именно в гаджетах компании всегда самые лучшие видео и фото возможности. И новый айфон не стал исключением – он снимает на порядок лучше любого конкурента.

Также производитель сделал экран еще лучше: теперь в нем диагональ 6,7 дюйма, впечатляющее разрешение 2796 х 1290 точек, большой запас яркости.

Кому понравится новый iPhone 14 Pro Max? Совершенно любому человеку, который ценит качественную брендовую технику!