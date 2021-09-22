iPhone 11: обзоры, характеристики и сравнение с другими моделями

По итогам 2020 года Apple iPhone 11 стал самым продаваемым смартфоном в мире. По сути, iPhone 11 – это продолжение XR, потому что телефоны имеют схожий дизайн и экраны.

Мы составили подробный обзор гаджета, прошлись по всем параметрам и сравнили его с другими моделями.

Что нового в Apple iPhone 11

Начнём обзор iPhone 11 с дизайна. Фронтальная сторона аппарата почти такая же, как и у XR: вырез вверху дисплея, довольно крупные рамки. Даже габариты телефон сохранил прежние: 150.9х75.7х8.3 мм, 194 г. Доступен в нескольких цветах: классические белый и чёрный, жёлтый, зелёный, фиолетовый, красный.

Сзади смартфон преобразился: появился переработанный блок камер, который немного выступает из корпуса и содержит 2 сенсора, вспышку и микрофон. Увеличилась и степень защиты от попадания влаги и мелких частиц пыли (IP68). Теперь телефон можно держать под водой на глубине 2 метра до получаса.

Улучшения также коснулись начинки и задних камер. Сначала о первом.

Модель снабжена процессором A13 Bionic. Этот чипсет стал в полтора раза быстрее A12, до которого Android-смартфоны не могли дотянуться. А в тестах производительности Benchmark базовый iPhone 11 набирает даже больше баллов, чем Pro-версия (460 тысяч против 454 тысяч). На нём запускаются все игры из Apple Arcade, обрабатывать фото и создавать ролики в видеоредакторе. iPhone 11 имеет оперативную память 4 ГБ и постоянное хранилище на 64, 128, 256 ГБ.

Камеры – ещё одна причина присмотреться к 11-му Айфону. Задний блок камер состоит из двух 12-мегапиксельных сенсоров: основного со светосилой f/1.8 и широкоугольного датчика с углом обзора 120 градусов. Последний нужен для съёмки портретных фото. Теперь делать снимки с размытием фона можно не только с людьми, но и с животными. Но особенно радует появление ночного режима. Включается автоматически, позволяет регулировать время выдержки. Он шикарно захватывает кадры при низком уровне света, открывая на снимках много мелких деталей, делая изображения ярче и насыщеннее.

Что касается съёмки видео, то и здесь смартфон преобразился. Умеет писать ролики в 4K при 60 к/с, поддерживает замедленную съёмку в FullHD при 240 к/с.

Передняя камера в сравнении с предшественником улучшена: разрешение 12 МП против 7 МП. С ней можно создавать красивые селфи и общаться по видеосвязи, не переживая за качество картинки. По мощности фронталка почти не уступает основному сенсору. Она поддерживает запись в 4K при 60 к/с и обладает интересными фишками: режим Smart HDR, автоматическая стабилизация.

И последнее – появилась поддержка зарядки от 18-ваттного адаптера. Правда, производитель не положил в комплектацию iPhone 11 блок для быстрой зарядки, поэтому его придётся докупать отдельно. Как и наушники, потому что с недавних пор в комплект к смартфону кладут только кабель USB-A/Lighting.

Самые популярные версии iPhone 11

К нам в руки попали сразу 2 модели смартфона в чёрном и белом цвете.

Обзор чёрного iPhone 11 128GB

iPhone 11 Black 128GB выполнен в стильном чёрном цвете. Модель обладает 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ постоянной памяти. Это оптимальный объём хранилища для обычного пользователя. Вы можете скачивать игры, программы, использовать камеру и не переживать о том, что через 3-4 месяца после покупки смартфона хранилище заполнится.

Цены на черный Apple iPhone 11 128GB стали чуть ниже после выхода 12 модели.

Обзор iPhone 11 64GB White

Эта модификация имеет те же характеристики, что и предыдущая, но обладает в 2 раза меньшим объёмом памяти. Кому подойдёт iPhone 11 64GB White? Всем, кто не собирается нагружать хранилище телефона бесчисленными фотографиями, видео в 4K, тяжёлыми приложениями. Пользователям, которым нужен телефон для веб-сёрфинга, просмотра контента, общения. Для них есть смысл заказать модификацию с 64 ГБ и сэкономить.

Корпус белого цвета выглядит привлекательно. Несмотря на глянцевое покрытие спинки, следы от пальцев не так заметны, как на чёрном смартфоне.

Отличия iPhone 11 от Pro и Pro Max

При сравнении iPhone 11 со «старшими братьями» можно найти ряд отличий:

1. Размеры и разрешения дисплеев. iPhone 11 Pro имеет 5.8-дюймовый экран с разрешением 2436х1135. Pro Max при диагонали 6.5 дюйма имеет разрешение 2688х1242.

2. Материал корпуса. Хотя дизайн смартфонов примерно одинаковый, сделаны они из разных материалов. Pro-версии получили раму из хирургической стали и фактурное матовое стекло. В базовой модели рама алюминиевая.

3. Камеры. В 11 Pro и 11 Pro Max задняя камера дополнена третьим 12-мегапиксельным сенсором, который нужен для 2-кратного оптического и 10-кратного цифрового зума. При этом фронталки у трёх моделей идентичны.

4. Стоимость. У iPhone 11 характеристики более скромные, чем у старших моделей. Но и стоит она ощутимо дешевле. Например, цена на белый Apple iPhone 11 64GB начинается от 50 000 рублей. За Pro и Pro Max с таким же объёмом памяти в 2021 году вам придётся выложить около 62 000 и 89 000 рублей соответственно. Поэтому базовая версия подойдёт для тех, кому нужен мощный и сравнительно недорогой аппарат от Apple.

Теперь выделим отличия iPhone 11 от XR:

1. Производительность. Тесты показывают, что 11-ый Айфон быстрее грузит страницы, тянет ресурсоёмкие приложения и хорошо себя показывает в режиме многозадачности, что обусловлено свежим «железом».

2. Камеры. Наличие широкоугольного заднего объектива позволяет создавать классные портретные снимки с размытием фона и записывать красочные ролики в UltraHD. К тому же тут используется более мощный фронтальный объектив.

3. Качество звучания. Производитель встроил в Айфон 11 динамики, за которые не стыдно. Они поддерживают технологию Dolby Atmos (как в кинотеатре), способны выдавать чистый звук и неплохие басы. При прослушивании возникает ощущение, словно по периметру комнаты расставлены динамики.

4. Стоимость. iPhone 11 лучше предшественника по ряду критериев, но и стоит дороже, в зависимости от модификации памяти.

Работа дисплея и ёмкость батареи iPhone 11

В отличие от Pro-версий, Айфон 11 получил не OLED, а IPS-экран с матрицей Liquid Retina HD. Дисплей имеет диагональ 6.1 дюйма при разрешении 1792х828. Экран немного не дотягивает до FullHD, зато плотность пикселей составляет 326 точек на дюйм. Благодаря этому пиксели не видны, а изображения и текст хорошо читаются.

Матрица имеет широкие углы обзора, поддерживает цветовой охват DCI-P3 и при этом умеет настраивать цветовую температуру под уровень освещения благодаря функции True Tone.

Хочется негативно высказаться о дисплее Айфона 11 за отсутствие серьёзных инноваций. Но когда берёшь телефон в руки, то сразу забываешь о не самом высоком разрешении, толстых рамках или вырезе. Всё же это одна из лучших IPS-панелей на сегодня. Яркость достигает 625 кд/м2, чего хватит, чтобы с комфортом пользоваться гаджетом даже в бликах. В помещении яркость можно снизить до минимума – картинка останется читаемой.

Ёмкость батареи iPhone 11 составляет 3110 мАч (на 150 мАч больше, чем у XR). Производитель обещал, что смартфон будет работать на час дольше предшественника. Но тесты показали, что автономность осталась на прежнем уровне.

Аппарат выдерживает до 17 часов непрерывного просмотра видео или 65 часов прослушивания музыки. В требовательных играх Айфон 11 стабильно работает на протяжении 5–6 часов. Это значит, что зарядки гаджета хватит на 1.5-2 дня умеренного использования.

iPhone 11 – лучший смартфон производителя по соотношению цены и качества за последние 2 года. В отзывах хвалят iPhone 11 за современный дизайн, экономный расход батареи, интересную двойную камеру и качественные стереодинамики с Dolby Atmos. А с процессором A14 Bionic вы не почувствуете нехватки производительности ещё 2–3 года. Правда, есть у модели и недостатки, которые также нужно учесть при покупке. Например, низкое разрешение дисплея в сравнении с Pro-версиями.