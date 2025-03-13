Инженер создал умную таблетницу для тех, кто забывает о лекарствах

Несоблюдение режима приема лекарств — глобальная проблема, которая в буквальном смысле убивает людей. В Соединенных Штатах неправильный и нерегулярный прием выписанных препаратов становится причиной 125 000 смертей в год и вызывает до 10% всех госпитализаций. Магистр компьютерных наук, разработчик программного обеспечения с 20-летним опытом Андрей Мещеряков создал умную таблетницу и мобильное приложение, которые облегчат этот процесс.

— Андрей, что подтолкнуло вас на разработку IT-продукта в медицине?

— У меня с детства изобретательский склад ума, и я привык замечать, что можно улучшить в повседневной жизни. В какой бы сфере я ни оказывался и с какой бы ситуацией не столкнулся, у меня автоматически появляются идеи, как сделать процессы удобнее, эффективнее. А к 40 годам начинаешь по-другому смотреть на здоровье. Врачи выписывают лекарства, витамины, режим становится сложнее. Нужно запоминать, какую таблетку во сколько надо принять, чем запить, до еды или после, с какими препаратами нельзя вместе принимать… К сожалению, стандартные приложения для напоминаний в смартфоне не решают проблему. Они тонут в потоке уведомлений из соцсетей, мессенджеров и прочих сервисов. Столкнувшись с такой ситуацией, я начал анализировать, как можно улучшить этот процесс. Проблема не только в напоминаниях, но и в том, что приходится открывать телефон, заходить в приложение, отмечать факт приема. Это лишние действия, когнитивная нагрузка, которая незаметна в молодости, но для пожилых людей это реальная сложность.

Так и родилась идея устройства, которое работает автономно, без необходимости постоянно взаимодействовать со смартфоном. Оно само фиксирует факт приема, не требует лишних действий от пользователя. Индикатор на устройстве прямо в поле зрения сигнализирует, когда пришло время принять лекарство, и никаких посторонних уведомлений туда не приходит.

— Как вы планируете привлекать клиентов? Ведь рынок уже насыщен медицинскими приложениями.

— Мы не конкурируем с обычными приложениями. Наш продукт — это не просто программа, а физическое устройство, которое решает конкретную проблему. Это многоотсековая таблетница с подсветкой, которая загорается в нужное время, чтобы напомнить о приеме препарата. Не просто мигает, а именно загорается нужный отсек — так, чтобы даже человек с плохим зрением понял, что пора пить лекарство. Система сама фиксирует факт приема: без необходимости что-то нажимать, подтверждать или заходить в приложение. Просто открыл отсек, взял таблетку — информация записалась. При желании можно будет добавить примечания: «пить с едой», «запивать большим количеством теплой воды». Мобильное приложение идет как приятный бонус, как коляска к мотоциклу.

Мы планируем работать напрямую с частными лицами. Но так же рассматриваем вариант и работы через медицинские учреждения, аптеки, страховые компании, а также продвигаться через партнерские программы с производителями лекарств. Пользователи, которым действительно важно не забывать о приеме препаратов, сами ищут такие решения. И наша задача — предложить им максимально удобный и эффективный инструмент.

— Оно бесплатное?

— Умную таблетницу нужно будет купить, а приложение можно бесплатно загрузить и использовать с полным доступом ко всем основным функциям, включая управление расписанием, уведомления, отчеты и аналитику. Дополнительные функции приложения могут быть доступны по подписке, но основной функционал доступен бесплатно. Интерфейс абсолютно понятный, так что им смогут пользоваться как продвинутые пользователи технологий, так и пожилые люди, которые, что уж скрывать, тяжело взаимодействуют с современной техникой.

— Изучали ли вы рынок? Насколько востребован такой продукт?

— Конечно. Перед тем, как выходить на финишную прямую, писать коды, необходимо провести элементарный опрос и сделать анализ. Вдруг идея только в моей голове выглядит многообещающей, а на самом деле она мало кому нужна и полезна. Исследования подтверждают, что забывчивость распространена среди пациентов, которые проходят медикаментозное лечение. Так, 61,9% из опрошенных 320 студентов признались, что иногда пропускают прием препаратов, а 53,4% не сообщают об этом врачу. Чаще всего они надеются, что члены семьи напомнят им о необходимости принять лекарство.

От 33% до 69% госпитализаций, связанных с медикаментозной терапией, происходят из-за плохой приверженности к лечению. Пациентам сложно запомнить график приема нескольких препаратов, особенно если их назначают разные врачи. Исследования показывают, что пациенты, пропускавшие прием препаратов, в 2,4 раза чаще готовы пользоваться такими устройствами, а среди людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями этот показатель почти в 4 раза выше. В США около 70% ВИЧ-инфицированных пациентов и 84% пожилых людей выразили интерес к использованию технологий для контроля приема лекарств. Исследования также подтверждают востребованность мобильных приложений, напоминающих о терапии. Все это доказывает, что моя разработка способна существенно повысить приверженность пациентов к лечению.

— Как вы оптимизируете расходы и, сколько лет займет разработка вашего продукта?

— Вместо того, чтобы тратить годы на разработку «идеального» устройства, я предпочитаю сразу тестировать идеи. Поэтому таблетница и приложение строятся на принципах Lean Startup – это подход, при котором мы создаем минимально жизнеспособный продукт (MVP), выпускаем его как можно быстрее и смотрим, как пользователи с ним взаимодействуют, собираем фидбэк. Если им что-то не понравится – поменяем и доведем продукт до ума. На ранних стадиях мы не будем заказывать дорогие кастомные микросхемы, а возьмем ESP32 – маленький, мощный и недорогой чип, который легко программировать. Он позволяет соединить таблетницу с телефоном по Bluetooth или Wi-Fi, управлять сигналами, передавать данные в приложение.

— Это технически сложный проект. У вас хватит опыта, чтобы его реализовать?

— Отвечая на первую часть вашего вопроса, да, проект технически сложный. Это не просто гаджет, а полноценная экосистема, включающая в себя аппаратную часть, программное обеспечение, интеграцию с мобильным приложением и работу с данными. Мы создали архитектуру, которая позволяет устройству работать автономно, но при этом синхронизироваться со смартфоном, если это необходимо.

Что касается опыта, я 20 лет в профессии. У меня инженерия в крови. Я вырос в семье инженеров. Дома всегда было полно инструментов, приборов, схем, паяльников — с детства я этим жил. Можно сказать, что у нас династия инженеров и я даже не задумывался о будущей специализации. Мне повезло с тем, что я нашел свое призвание еще в детстве и не изменяю ему. Я руководил крупными командами, в том числе в Яндексе, где у меня было в подчинении более 300 разработчиков. Вел масштабные проекты, объединял сервисы, строил сложные системы с высокой нагрузкой. Поэтому, да, я не сомневаюсь в том, что справлюсь с реализацией этого проекта.

— Раз уж вы упомянули Яндекс, вы занимали там должность руководителя отдела разработки продуктов B2C. Затем возглавляли отдел развития монетизации в AVITO. Это два крупных холдинга, где многие IT-специалисты мечтают работать. Почему вы решили уйти из крупной компании в предпринимательство?

— В корпоративной среде я получил колоссальный опыт, но в определенный момент понял, что хочу создавать свои продукты, а не только развивать чужие. Предпринимательство дает больше свободы, больше возможностей для экспериментов. К тому же мне всегда нравилось доводить вещи до реального воплощения, а не просто работать в рамках заданных процессов. Этот проект для меня — возможность применить весь свой опыт, инженерный и управленческий, чтобы создать действительно полезный продукт, который улучшит качество жизни людей.

— Бизнес — это не только про возможности, но и риски. Не боитесь?

— Мне нравится фраза «Глаза боятся, а руки делают». Если бы я боялся, то оставался бы в найме, где я стабильно получал высокую зарплату и у меня была возможность для карьерного роста. Закономерно опасаться и переживать, но, чем быстрее ты начнешь и набьешь шишек, тем быстрее ты придешь к успеху. Я верю в это. К тому же, у меня есть предпринимательский опыт: в 2004 году я основал собственную компанию WebRol и руководил ей на протяжении почти 10 лет. Я разрабатывал веб-сайты на заказ. Бизнес-стезя мне знакома, и я осознаю все риски, с которыми потенциально может столкнуться мой стартап. Чтобы минимизировать риски, я разработал детальный бизнес-план, включающий финансовую модель и подушку безопасности. Мы тщательно просчитали рынок, провели анализ целевой аудитории, протестировали гипотезы. Подушка безопасности заложена не только в финансах, но и в архитектуре продукта — он гибкий, масштабируемый, с возможностью адаптации под изменяющиеся условия. Я надеюсь, что мой стартап станет тем самым единорогом и будет полезен обществу.

Автор: Олег Буров