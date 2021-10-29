Инвестиции в инновации: как инвесторы приближают будущее и зарабатывают на этом

Финансовые эксперты рассказали как заработать на инвестициях в новые технологии.

Каждый год мы узнаем о все большем количестве стартапов, разработки которых меняют мир и приносят инвесторам огромную прибыль. Люди, решающиеся на финансирование разработки новых технологий, конечно, рискуют, но если оценка проекта была объективной и все удалось — есть шанс сорвать банк.

Существует отдельная каста инвесторов, отыскивающих перспективные проекты в сфере инноваций, и финансирующих их деятельность с целью получить существенную прибыль в будущем. Однако, такой метод подходит далеко не всем. Если есть желание вложить немного денег перспективные проекты, лучше выбирать среди тех, что уже представлены на фондовом рынке.

Не только Apple и Google

Когда идет речь об инвестициях в технологии, первыми на ум приходят гиганты отрасли. Однако стоимость акций гигантов настолько высока, что сейчас уже сложно что-то на них заработать, имея не очень большой капитал. Эксперты рекомендуют обращать внимание на менее известные и популярные проекты. Стоимость акций стартапов будет существенно ниже и, если они добьются успеха, рост стоимости может принести инвестору впечатляющий доход.

Такой подход к инвестированию требует больших затрат по времени, так как постоянно нужно следить за рынком инноваций и отбирать перспективные проекты, но и прибыль от таких инвестиций за 2-5 лет может значительно превысить прибыль от вкладов в гигантов отрасли.

Дополнительные источники финансирования для инвесторов

С появлением на рынке нового перспективного проекта, важно действовать быстро — за несколько месяцев акции успешного стартапа могут подорожать в разы. Если в момент выхода стартапа на рынок необходимого количества средств у инвестора не оказывается, можно рискнуть и взять займ без процентов на короткий срок. Важно выбирать максимально выгодные и прозрачные условия кредитования, чтобы по итогу погашения, проценты и штрафы не превысили прибыль от сделки. Для этого следует использовать сервис сравнения финансовых услуг MyCredy, где на одном сайте представлены все предложения от проверенных кредитных организаций. Перед тем, как брать заем, внимательно прочтите договор, а также оцените возможность своевременного погашения, чтобы вам не пришлось платить штрафные проценты или чтобы кредитная история не была повреждена из-за невозможности погасить кредит.