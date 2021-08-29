Инвестирование в криптовалюту: что важно знать и как на ней заработать?

За свою небольшую историю существования криптовалюта обрела популярность у многих инвесторов как достаточно прибыльный инструмент для инвестиций. Аналитика показывает, что за 2011-2020 год доходность «Bitcoin» составила 9 591 687 %. Для сравнения крупнейшая фондовая биржа США «NASDAQ» за аналогичный период имела прибыль – 537 %. В процессе укрепления своих позиций на рынке криптовалюта становится менее волатильной, что в последствии повысит доверие инвесторов.

Большая популярность цифровых денег вызвана растущей потребностью в цифровом мире иметь средства обмена между людьми за различные товары и услуги в интернете. В реальном мире эту функцию выполняют деньги государств, контролируемые центральными банками. Криптовалюта децентрализована и не привязана к какому-либо регулятору, что еще больше повышает её универсальность в современном мире глобализации.

Купить, продать или обменять цифровые деньги можно при помощи криптовалютных бирж. Также здесь можно открывать депозиты и получать от них проценты. Многие инвесторы предпочитают покупать и хранить свои активы на «холодных» кошельках, что повышает безопасность сохранности средств. Хранение большого количества средств на биржах не рекомендуется. Это связанно с риском потери средств из-за взлома мошенниками аккаунтов, где находятся активы клиентов.

Выбор цифровой валюты для инвестирования

Принцип составление криптовалютного портфеля для инвестиций аналогичен другим видам данной деятельности. Основное правило для инвесторов – диверсификация активов. В случае падения стоимости одной монеты, другая может вырасти и наоборот.

Основной криптовалютной для инвестирования является «Bitcoin», а далее по популярности следует альтернативные криптовалюты называемые «альткоинами».

Выбирая этот метод вложения и приумножения средств следует основательно подойти к выбору монет, основными параметрами которых является:

Основная миссия проекта создание данной криптовалюты.

Команда проекта.

Наличие регистрации и юридического адреса компании.

Рейтинг и общие характеристики криптовалюты на информационных сервисах (CoinMarketCap, CoinGecko).

Возможности для инвестора

Новый рынок инвестиции при грамотном подходе предоставляет широкие возможности для получения дохода. Однозначно ответить на какую прибыль может рассчитывать владелец — нельзя. Всё очень индивидуально и зависит от многих факторов. Большинство компаний и частных инвесторов вкладывают около 10-15% своих средств в криптовалютную сферу от общего портфеля своих инвестиций.

Начало инвестиций в «цифровое золото»

Для осуществления инвестиционной деятельности в криптовалюты потребуется:

составление плана инвестиционного портфеля, если вложение будут осуществляться в несколько цифровых активов;

первоначальные финансовые средства для покупки цифровых активов;

наличие криптовалютного кошелька или персонального личного счёта на бирже.

В случае хорошо подобранной диверсификации активов обеспечивается «золотая середина» между возможным риском и доходностью криптовалюты. Для наглядности составлен пример того как выглядит портфель криптовалютного инвестора:

30% Bitcoin (BTC);

25% Ethereum (ETH);

10% Cardano (ADA);

10% Chainlink (LINK);

5% Litecoin (LTC);

5% Monero (XMR);

15% разделить между новыми или перспективными криптоактивами не входящие в ТОП-рейтинги.

Это только пример на основе общих рекомендаций криптоаналитиков и инвесторов в данной сфере. Пропорции цифровых активов, в зависимости от предпочтений, могут значительно отличатся от приведённого примера.

Монеты, находящиеся в ТОПе без особых проблем можно обменять на обычные фиатные через большинство криптовалютных бирж. В этой статье можно ознакомиться о других популярных криптовалютах, кроме всемирно известного Bitcoin.

Токены – «акции» будущих криптовалют

Существует также достаточно новое направление в данной сфере – это «токены», которые представляют собой электронную версию «акции» будущей криптовалюты. Компании выпускают токены, привлекая финансовые средства для своего проекта, а инвесторы вложившие деньги вступают в долю компании. Обычно при выходе на биржу токены обмениваются на криптовалюту компании, что в последствии может дать существенную прибыль от начальных вложений инвестора. Несмотря на высокий риск таких вложений возможная прибыль достаточно существенная.

Подведение итогов

Любой вид инвестиционной деятельности сопряжен с возможными рисками потери вложенных средств и данный также не является исключением. Используя разумный подход с соблюдением основных правил инвестиций, можно обеспечить хороший доход, который в разы превышает такие классические инструменты, как облигации, банковские вклады, золото и другие. Многие государства принимают на законодательном уровне различные нормативно-правовые акты для урегулирования этой сферы деятельности, что повышает общее доверие к цифровым активам. Стоит учесть и тот момент, что при владении цифровыми монетами в таких странах, как США, Австралия, Россия и некоторых других, требуется подавать налоговую декларацию и платить определенный процент от стоимости криптовалюты. Япония признала на официальном уровне криптовалюту легальным платёжным средством, хоть и не считает её какой-либо валютой. Несмотря на то, что ещё не везде принимаются цифровые деньги, «эра криптовалют» уверенно вступает в современный цифровой мир.