Подобно всем категориям основных средств предприятия, компьютеры подлежат инвентаризации. Данная процедура представляет собой один из главных способов контроля сохранности активов и заключается в проверке наличия компьютеров на определенную дату с последующим сопоставлением фактических результатов с учетными данными.

Автоматизированные методы осуществления инвентаризации

Если оргтехника компании располагается в разных точках и включает в себя десятки или сотни единиц, то инвентаризация компьютеров сопряжена со значительными затратами трудовых ресурсов и нуждается в автоматизации. На сегодняшний день благодаря развитию информационных технологий алгоритмы учета и контроля компьютерной техники значительно усовершенствовались. Использование специального программного обеспечения сводит к минимуму время, потраченное на эту процедуру, и избавляет от необходимости задействовать сотрудников для физической проверки всех объектов.

Каждая представленная на рынке программа инвентаризации компьютеров обеспечивает возможность оперативно произвести проверку их наличия. Нужно только, чтобы вся компьютерная техника компании была подключена к корпоративной сети, а на ее сервер было инсталлировано специализированное программное обеспечение.

Порядок использования специализированного ПО

Программное обеспечение, с описанием которого можно ознакомиться по ссылке https://eqman.co/inventarizaciya-kompyuterov/, позволяет значительно ускорить инвентаризацию ПК. Алгоритм инновационной инвентаризации выглядит следующим образом:

покупка программного обеспечения;

инсталляция программного обеспечения на сервер компании;

старт процесса автоматической инвентаризации и модуля просмотра;

опрос подключенных к корпоративной сети устройств;

сбор и систематизация информации для анализа;

формирование отчетов по результатам инвентаризации.

При проведении «сетевой» инвентаризации оргтехники проверка затрагивает все ее категории – как компьютеры, так и комплектующие. Кроме того, автоматическая инвентаризация обеспечивает сбор и анализ полных сведений не только по компьютерной технике, но и по установленным на ней программам. При желании можно составить график, в соответствии с которым будут проводиться регулярные инвентаризации.

Итоги инвентаризации учитываются в месяце ее осуществления, а при годовой проверке – 31 декабря. Результаты анализируются комиссией, члены которой устанавливают причины расхождений между фактическими и учетными данными и предлагают варианты их отражения в документации.