Интернет-приставка для телевизора: как работает, особенности и преимущества

Для просмотра шоу, передач, видео и другого контента используют планшеты, компьютеры, ноутбуки и телефоны. Однако представьте себе, что обеспечить приятный отдых можно с помощью одного устройства, которое подключается к телевизору. Интернет-приставка — это удобное решение, когда в доме отсутствует экран с функцией смарт. Читайте статью до конца и узнаете, какие опции есть у девайса.

Внешний вид и способ работы

Подключать приставку к телевизору и использовать ее просто. Устройство легко управляется с помощью пульта. В комплекте, как правило, идет и он, и кабели, необходимые для соединения с экраном. Чтобы девайс работал, нужен только выход в интернет, например, через Wi-Fi. Внутри некоторых моделей бывает ресивер — передатчик, принимающий цифровой сигнал, но вполне можно обойтись и без него. По размерам и месту размещения устройства делятся обычно на такие, которые похожи на коробочки или роутеры для интернета или на «большие флешки». Первые ставят на полку или в шкаф, а вторые просто подключают к телевизору сбоку или сзади. Обычно их не видно, и проводов становится меньше.

Функциональность медиаплеера

У приставки есть ряд функций, которые варьируются от модели к модели. Тем не менее для большинства характерен одинаковый набор.

Работа по подписке

Подписочная система открывает огромный выбор вариантов для отдыха. Вы сможете смотреть ТВ, сериалы и фильмы, играть и слушать музыку. Например, сервисы предоставляют более 190 каналов, 65 млн треков и 90 тыс. фильмов, сериалов и мультиков. Для полноценного доступа ко всему контенту нужно платить ежемесячно. Или можно использовать минимальные бесплатные пакеты — обычно туда входит около 20 популярных телеканалов, радио и даже некоторые фильмы. За вполне разумную стоимость у вас будет контент в высоком качестве и с прекрасным звуком, а доступ к нему безлимитный и в любое время.

Что касается облачного гейминга, то это подходящий вариант для экономии на дорогих консолях и регулярном апгрейде игровых ПК. Не нужно занимать место на дисках скачанными играми. В гейминговом центре можно пользоваться всеми играми из своей библиотеки или приобретать новые. В системе сохранятся ваши действия, поэтому получится продолжить игру в несколько нажатий. Для детей предусмотрены развивающие головоломки и занятные обучающие развлечения — как правило они вообще бесплатные.

Контента на видеосервисах хватит и для маленьких, и для взрослых зрителей. Топовые сериалы и кино — в вашем распоряжении.

Если захочется спеть в караоке, то можно включить телетекст. Слова выводятся на экран, поэтому ни у кого не получится «увильнуть» от командного исполнения. С этой функцией еще удобно учить песни на иностранных языках. Аудиосказки, подкасты и радио — все в комплекте.

Простое управление

Интернет приставка для ТВ может быть оснащена ассистентом – это голосовой помощник с разными функциями. Например, по команде он выведет прогноз погоды на экран или закажет попкорн к просмотру фильмов. Общаться с ним можно через пульт, который работает на обычных батарейках.

Функциональный доступ в интернет

Кроме сервисов, вы можете легко зайти почти на любой сайт и просматривать соцсети, искать информацию и т. д. При этом не понадобится какого-то слишком сильного или особенного сигнала.

Не знаете, где купить приставку? Посмотрите каталоги известных вам магазинов техники, почитайте обзоры и статьи. Из них часто ссылки ведут на конкретные товары, которые можно заказать в пару кликов. Пользуйтесь удобным решением и отдыхайте с пользой.