Интернет магазин аккаунтов «Retriv Biz» – это надежный онлайн сервис, который предоставляет в продажу проверенные аккаунты соц.сетей.
Процесс покупки максимально упрощен, что дает возможность в несколько кликов приобрести профили:
- автоматической или самостоятельной регистрацией;
- с большой мужской или женской аудиторией;
- украинского или российского происхождения.
Мы даем гарантии на то, что все доступные аккаунты в онлайн магазине уникальны, и продаются исключительно в одни руки.
Доступные товары
В магазине указано четкое описание каждого профиля, что подкрепляет доверие клиентов.
Наша задача предоставить вам необходимый по желаемым параметрам профиль, который сразу доступен к использованию.
ВКонтакте
Для заказа доступны профили:
- мужские раскрученные;
- женские раскрученные;
- русские с фотографиями;
- украинские с фотографиями;
- русские без фото;
- русские с коротким ID.
Все аккаунты без предыдущего владельца, которые были зарегистрированы вручную или автоматический. Они более устойчив к банам и подходит для использования в любых целях.
Одноклассники
Странички максимально заполнены информацией, содержат несколько фотографий. Авто регистрации, подтвержденные при помощи номеров.
Gmail
Всем аккаунтам более 2 дней с момента их создания. Каждый из которых был подтвержден при помощи номера телефона.
К товару прилагается документ с необходимыми данными для входа.
Аккаунты новые, абсолютно пустые. На них не приводились никакие активности.
Помимо логина и пароля предоставляются данные резервной почты.
Telegram
Автореги с установленными аватарами, которые подойдут для:
- общения;
- продвижения личного бренда или услуг;
- заработка внутри мессенджера;
- увеличения продаж в собственном бизнесе.
Работа с аккаунтами доступна в любом направлении.
В продаже доступны как заполненные, так и незаполненные профили. Есть аватарка и подтверждение по почте.
Возможно приобретение авторегов и саморегов. С регистрацией как в России, так и Украине.
AD-Social
Страничку можно приобрести из любого уголка мира для продвижения социальных сетей — ВКонтакте, Instagram, Twitter, YouTube.
У каждого аккаунта различное количество баллов, которые выдвигают странички соцсетей в рекомендации, расширяют ЦА, а также способствуют росту популярности.
Rambler
Все аккаунты готовы к использованию, привязаны к адресу электронной почты. Пустые, никакие активности на них не проводились.
Используются для ручных рассылок и отправки торговых предложений.
Есть профили как с малым, так и большим количеством подписчиков.
Покупая раскрученный профиль, аудиторию которого можно отобрать по многим критериям, вы существенно экономите средства. Так как продвижение потребовало бы не только больших сумм, а и потраченного времени.
К заказу доступны и пустые профили.
Учетные записи используются для арбитража, раскрутки и организации маркетинговых кампаний.
Наполненные не только фото и дополнительной информацией, а и несколькими твитами.
Bosslike
Сервис не только продвигает страницы в Одноклассниках, Аске, ВКонтакте, YouTube, Instagram, Facebook и Twitter. А также выводит их в ТОПы, что позволяет увеличить вовлеченность и количество подписчиков, узнаваемость и популярность.
Tik Tok
Есть как чистые, так и раскрученные страницы.
Профили продаются по причинам:
- владелец не имеет желания вести страницу;
- хочет заработать на ее продаже;
- желает сменить нишу.
Twitch
Это универсальные аккаунты, которые используются в любых целях.
Основными являются:
- накрутка подписчиков;
- массовые рассылки;
- пассивный заработок на раскрученном профиле.
Преимущества наших аккаунтов
Для входа в профили предоставляется детальная инструкция, которая исключит блокировки.
Спрос на услугу растет, а значит в интернете появляется множество непроверенных ресурсов, которые продают некачественные аккаунты.
Покупая товары в Retriv.Biz вы можете быть уверенны в:
- Безопасности. Сразу после оплаты заказа вам придут необходимые ссылки и данные для входа.
- Выгоде. Минимальные на рынке цены на аккаунты. Возможен заказ чистых и раскрученных учетных записей.
- Удобстве. Все профили готовы к использованию. Совершение покупки происходит в несколько кликов. А онлайн поддержка с радостью ответит на любые вопросы.
Почему мы?
Магазин аккаунтов «Retriv Biz» предлагает услугу по предоставлению в использование аккаунтов соцсетей более 4 лет.
Сотрудничество с нами – это:
- 100% гарантии на уникальность товара;
- прозрачная ценовая политика;
- огромный выбор;
- онлайн консультирование для покупки подходящего аккаунта;
- более 500 довольных клиентов, отзывы которых можно прочитать на форумах.