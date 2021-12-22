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Интернет магазин аккаунтов соц.сетей Retriv.Biz

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Содержание
  1. Доступные товары
  2. ВКонтакте
  3. Одноклассники
  4. Gmail
  5. Mail
  6. Telegram
  7. Facebook
  8. AD-Social
  9. Rambler
  10. Instagram
  11. Twitter
  12. Bosslike
  13. Tik Tok
  14. Twitch
  15. Преимущества наших аккаунтов
  16. Почему мы?

Интернет магазин аккаунтов «Retriv Biz» – это надежный онлайн сервис, который предоставляет в продажу проверенные аккаунты соц.сетей.

Процесс покупки максимально упрощен, что дает возможность в несколько кликов приобрести профили:

  • автоматической или самостоятельной регистрацией;
  • с большой мужской или женской аудиторией;
  • украинского или российского происхождения.

Мы даем гарантии на то, что все доступные аккаунты в онлайн магазине уникальны, и продаются исключительно в одни руки.
Интернет магазин аккаунтов соц.сетей Retriv.Biz

Доступные товары

В магазине указано четкое описание каждого профиля, что подкрепляет доверие клиентов.

Наша задача предоставить вам необходимый по желаемым параметрам профиль, который сразу доступен к использованию.

ВКонтакте

Для заказа доступны профили:

  • мужские раскрученные;
  • женские раскрученные;
  • русские с фотографиями;
  • украинские с фотографиями;
  • русские без фото;
  • русские с коротким ID.

Все аккаунты без предыдущего владельца, которые были зарегистрированы вручную или автоматический. Они более устойчив к банам и подходит для использования в любых целях.

Одноклассники

Странички максимально заполнены информацией, содержат несколько фотографий. Авто регистрации, подтвержденные при помощи номеров.

Gmail

Всем аккаунтам более 2 дней с момента их создания. Каждый из которых был подтвержден при помощи номера телефона.

К товару прилагается документ с необходимыми данными для входа.

Mail

Аккаунты новые, абсолютно пустые. На них не приводились никакие активности.

Помимо логина и пароля предоставляются данные резервной почты.

Telegram

Автореги с установленными аватарами, которые подойдут для:

  • общения;
  • продвижения личного бренда или услуг;
  • заработка внутри мессенджера;
  • увеличения продаж в собственном бизнесе.

Работа с аккаунтами доступна в любом направлении.

Facebook

В продаже доступны как заполненные, так и незаполненные профили. Есть аватарка и подтверждение по почте.

Возможно приобретение авторегов и саморегов. С регистрацией как в России, так и Украине.

AD-Social

Страничку можно приобрести из любого уголка мира для продвижения социальных сетей — ВКонтакте, Instagram, Twitter, YouTube.

У каждого аккаунта различное количество баллов, которые выдвигают странички соцсетей в рекомендации, расширяют ЦА, а также способствуют росту популярности.

Rambler

Все аккаунты готовы к использованию, привязаны к адресу электронной почты. Пустые, никакие активности на них не проводились.

Используются для ручных рассылок и отправки торговых предложений.

Instagram

Есть профили как с малым, так и большим количеством подписчиков.

Покупая раскрученный профиль, аудиторию которого можно отобрать по многим критериям, вы существенно экономите средства. Так как продвижение потребовало бы не только больших сумм, а и потраченного времени.

К заказу доступны и пустые профили.

Twitter

Учетные записи используются для арбитража, раскрутки и организации маркетинговых кампаний.

Наполненные не только фото и дополнительной информацией, а и несколькими твитами.

Bosslike

Сервис не только продвигает страницы в Одноклассниках, Аске, ВКонтакте, YouTube, Instagram, Facebook и Twitter. А также выводит их в ТОПы, что позволяет увеличить вовлеченность и количество подписчиков, узнаваемость и популярность.

Tik Tok

Есть как чистые, так и раскрученные страницы.

Профили продаются по причинам:

  • владелец не имеет желания вести страницу;
  • хочет заработать на ее продаже;
  • желает сменить нишу.

Twitch

Это универсальные аккаунты, которые используются в любых целях.

Основными являются:

  • накрутка подписчиков;
  • массовые рассылки;
  • пассивный заработок на раскрученном профиле.

Преимущества наших аккаунтов

Для входа в профили предоставляется детальная инструкция, которая исключит блокировки.

Спрос на услугу растет, а значит в интернете появляется множество непроверенных ресурсов, которые продают некачественные аккаунты.

Покупая товары в Retriv.Biz вы можете быть уверенны в:

  • Безопасности. Сразу после оплаты заказа вам придут необходимые ссылки и данные для входа.
  • Выгоде. Минимальные на рынке цены на аккаунты. Возможен заказ чистых и раскрученных учетных записей.
  • Удобстве. Все профили готовы к использованию. Совершение покупки происходит в несколько кликов. А онлайн поддержка с радостью ответит на любые вопросы.

Почему мы?

Магазин аккаунтов «Retriv Biz» предлагает услугу по предоставлению в использование аккаунтов соцсетей более 4 лет.

Сотрудничество с нами – это:

  • 100% гарантии на уникальность товара;
  • прозрачная ценовая политика;
  • огромный выбор;
  • онлайн консультирование для покупки подходящего аккаунта;
  • более 500 довольных клиентов, отзывы которых можно прочитать на форумах.
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