Интернет магазин аккаунтов «Retriv Biz» – это надежный онлайн сервис, который предоставляет в продажу проверенные аккаунты соц.сетей.

Процесс покупки максимально упрощен, что дает возможность в несколько кликов приобрести профили:

автоматической или самостоятельной регистрацией;

с большой мужской или женской аудиторией;

украинского или российского происхождения.

Мы даем гарантии на то, что все доступные аккаунты в онлайн магазине уникальны, и продаются исключительно в одни руки.



Доступные товары

В магазине указано четкое описание каждого профиля, что подкрепляет доверие клиентов.

Наша задача предоставить вам необходимый по желаемым параметрам профиль, который сразу доступен к использованию.

ВКонтакте

Для заказа доступны профили:

мужские раскрученные;

женские раскрученные;

русские с фотографиями;

украинские с фотографиями;

русские без фото;

русские с коротким ID.

Все аккаунты без предыдущего владельца, которые были зарегистрированы вручную или автоматический. Они более устойчив к банам и подходит для использования в любых целях.

Одноклассники

Странички максимально заполнены информацией, содержат несколько фотографий. Авто регистрации, подтвержденные при помощи номеров.

Gmail

Всем аккаунтам более 2 дней с момента их создания. Каждый из которых был подтвержден при помощи номера телефона.

К товару прилагается документ с необходимыми данными для входа.

Mail

Аккаунты новые, абсолютно пустые. На них не приводились никакие активности.

Помимо логина и пароля предоставляются данные резервной почты.

Telegram

Автореги с установленными аватарами, которые подойдут для:

общения;

продвижения личного бренда или услуг;

заработка внутри мессенджера;

увеличения продаж в собственном бизнесе.

Работа с аккаунтами доступна в любом направлении.

Facebook

В продаже доступны как заполненные, так и незаполненные профили. Есть аватарка и подтверждение по почте.

Возможно приобретение авторегов и саморегов. С регистрацией как в России, так и Украине.

AD-Social

Страничку можно приобрести из любого уголка мира для продвижения социальных сетей — ВКонтакте, Instagram, Twitter, YouTube.

У каждого аккаунта различное количество баллов, которые выдвигают странички соцсетей в рекомендации, расширяют ЦА, а также способствуют росту популярности.

Rambler

Все аккаунты готовы к использованию, привязаны к адресу электронной почты. Пустые, никакие активности на них не проводились.

Используются для ручных рассылок и отправки торговых предложений.

Instagram

Есть профили как с малым, так и большим количеством подписчиков.

Покупая раскрученный профиль, аудиторию которого можно отобрать по многим критериям, вы существенно экономите средства. Так как продвижение потребовало бы не только больших сумм, а и потраченного времени.

К заказу доступны и пустые профили.

Twitter

Учетные записи используются для арбитража, раскрутки и организации маркетинговых кампаний.

Наполненные не только фото и дополнительной информацией, а и несколькими твитами.

Bosslike

Сервис не только продвигает страницы в Одноклассниках, Аске, ВКонтакте, YouTube, Instagram, Facebook и Twitter. А также выводит их в ТОПы, что позволяет увеличить вовлеченность и количество подписчиков, узнаваемость и популярность.

Tik Tok

Есть как чистые, так и раскрученные страницы.

Профили продаются по причинам:

владелец не имеет желания вести страницу;

хочет заработать на ее продаже;

желает сменить нишу.

Twitch

Это универсальные аккаунты, которые используются в любых целях.

Основными являются:

накрутка подписчиков;

массовые рассылки;

пассивный заработок на раскрученном профиле.

Преимущества наших аккаунтов

Для входа в профили предоставляется детальная инструкция, которая исключит блокировки.

Спрос на услугу растет, а значит в интернете появляется множество непроверенных ресурсов, которые продают некачественные аккаунты.

Покупая товары в Retriv.Biz вы можете быть уверенны в:

Безопасности. Сразу после оплаты заказа вам придут необходимые ссылки и данные для входа.

Выгоде. Минимальные на рынке цены на аккаунты. Возможен заказ чистых и раскрученных учетных записей.

Удобстве. Все профили готовы к использованию. Совершение покупки происходит в несколько кликов. А онлайн поддержка с радостью ответит на любые вопросы.

Почему мы?

Магазин аккаунтов «Retriv Biz» предлагает услугу по предоставлению в использование аккаунтов соцсетей более 4 лет.

Сотрудничество с нами – это: