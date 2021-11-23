Интересный новый сезон в Высшей лиге Бельгии

Новый сезон в бельгийской Высшей лиге стартовал со множества сенсационных результатов. Большинство экспертов прогнозировали очередное чемпионство «Брюгге», причем полностью беспроблемное. Сейчас поставить ставки онлайн на сайте 1xBet можно и на другие команды, ведь конкуренция в начале сезона очень жесткая.

Особенно неожиданно видеть на вершине «Юнион Сент-Жиллуа». Команда еще в прошлом сезоне стала чемпионом 1В Pro League, чем и заслужила повышение. Сейчас у клуба есть все шансы закрепиться в элите, учитывая особенно удачное начало. За золотые медали команда, может, и не будет бороться, но в еврокубки должна попасть. Поставить ставки онлайн на матчи «Юнион Сент-Жиллуа» можно на сайте 1xBet. Команда пока считается андердогом, потому коэффициенты достаточно неплохие.

Также удивили следующие команды:

«Гент». Несмотря на положительную разницу по забитым-пропущенным, команда находится ближе к середине турнирной таблицы. После ухода Романа Яремчука забивать меньше не стали, но с победами пока проблемы. На игры с участием команды можно делать лайв спорт ставки на 1xbet.kz/live/. Это одна из лучших букмекерских компаний на рынке с отличными условиями. «Андерлехт». По стабильности команда похожа на «Генк», однако более удачлива и пока входит в зону плей-офф. Однако это далеко не то, чего ждут фанаты, поэтому игру нужно улучшать. «Эйпен». Команда-прорыв, которая на старте сыграла достаточно уверенно и точно захочет воспользоваться осечками конкурентов. Сейчас можно делать лайв спорт ставки на функциональном сайте 1xBet или с мобильного приложения. Компания предоставляет отличные разработки для пользования.

Достаточно неплохо стартовал «Брюгге», но стабильности пока нет, ведь команда экономит силы на Лигу чемпионов, потому часто проводится ротация. «Антверпен» и «Мехелен» на вершине пока временно.

Идеальный старт «Юнион Сент-Жиллуа»: случайность или закономерность?

Новичок Высшей бельгийской лиги неплохо дебютировал, не менее отлично сыграв и в квалификации кубка страны. Сейчас линия ставок на футбол 1xBet порадует даже требовательных профессионалов, ведь есть немало возможностей для заработка.

Прекрасный старт «Юнион Сент-Жиллуа» удался благодаря удачным идеям главного тренера Фелиса Маззу, а также блестящей игре форвардов Данте Ванзейра и Дениза Ундава. Также команда хорошо играет в защите и в целом состав слаженный. Подбор игроков не самый удачный, но если травм не будет, то вполне вероятно, что сезон команда закончит на вершине. Чемпионство также вряд ли стоит ждать — «Брюгге» посильнее и мотивированнее. В линии ставок на футбол букмекерской конторы 1xBet есть немало разных матчей и представлено огромное количество турниров. Поэтому делать ставки выгодно абсолютно всем клиентам компании.