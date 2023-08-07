Интересная Группа А в Лиге Конференций 2022/2023

Лига Конференций – это молодой турнир, позволяющий скромным европейским клубам участвовать в еврокубках. Чаще всего на турнир попадают команды, которые никогда не выбивались в Лигу чемпионов и даже Лигу Европы. Однако именно здесь они могут посоревноваться с командами со всей Европы, а болельщики могут ощутить праздник большого турнира. А на все игры вы можете на сайте 1xbet.kg/ru делать ставки на спорт онлайн.

Лига Конференций сезона 2022/2023 оказалась достаточно интересной уже начиная с группового этапа. Так, в Группе А собрался квартет из двух середняков и двух скромных команд, о которых многие любители футбола никогда и не слышали. В него вошли:

«Истанбул ББ», Турция.

«Фиорентина», Италия.

«Хартс», Шотландия.

РФШ, Латвия.

Первые две команды время от времени проходили в еврокубки, поэтому считались фаворитами. Третье место прочили шотландской команде, а вот латвийский коллектив выступал абсолютным ноунеймом. А на все матчи упомянутых команд вы можете делать онлайн спортивные ставки на сайте 1xBet.

Как и ожидалось, между «Истанбулом ББ» и «Фиорентиной» началась упорная борьба за первое место, которое напрямую выводит в плей-офф. В итоге команды показали одинаковую статистику – четыре победы, одно поражение и одна ничья. Было набрано по тринадцать очков, но за счет разницы забитых и пропущенных голов первое место осталось за турецким клубом. А ожидая новые матчи, переходите на сайт 1xBet казино — онлайн играть сейчас можно в тысячи автоматов.

«Хартс» сумел добыть только две победы, что дало ему шесть очков. В отличие от ЛЧ и ЛЕ, третье место в Лиге Конференций не позволяет перейти в другой турнир, а означает выбывание. Латвийский РФШ также покинул турнир с последнего места, добыв только две ничьих при четырех поражениях. Кстати, на сайте 1xBet вы можете не только делать ставки на спорт, но играть в онлайн казино уже сейчас.

Путь команд в играх на выбывание

«Истанбул ББ» с первого места сразу попал в одну восьмую финала. Там их оппонентом стал бельгийский «Гент». Оппонент не самый сильный, и позволял побороться за выход в одну четвертую. И в первой игре турецкий клуб сумел добыть ничью 1:1, однако во второй встрече «Гент» добыл уверенную победу 1:4, выбив «Истанбул ББ» с турнира. Кстати, вы можете приложение 1хБет скачать на Андроид, чтобы делать ставки в любом месте, где есть интернет.

«Фиорентина» же хоть и осталась на второй строчке в группе, все же смогла дойти до финала. Так, в стыковых матчах «фиалки» уверенно обыграли «Брагу» со счетом 7:2, далее выиграли у «Сивасспор» 1:5, в одной четвертой прошли «Лех» Познань 6:4, а полуфинале «Базель» со счетом 3:4. В финале им противостоял «Вест Хэм», который сумел добыть минимальную победу со счетом 1:2, выбив «Фиорентину» за шаг до трофея. А скачав приложение на Андроид от 1хБет, вы сможете делать ставки на эти команды в любое время.