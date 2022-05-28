Диалоговые устройства позволяют человеку легко взаимодействовать с ними. Они мгновенно откликаются на подаваемые пользователем команды. Такая техника получила название интерактивное оборудование и широко применяется в различных сферах деятельности. Для использования устройств не нужны мышь, клавиатура. Пользователь взаимодействует с отображаемым на мониторе контентом напрямую. Сенсорные приборы удобны в работе с большим количеством слушателей. Существует множество разновидностей диалоговой техники.

Виды интерактивных устройств

Производитель предлагает пользователям следующие категории интерактивного оборудования:

видеостены;

панели, инфотерминалы, моноблоки, комплексы;

столы, наклонные плоскости;

прозрачные витрины, экраны;

стойки и киоски сервисные, информационные, навигационные;

установки для видеоконференций;

виртуальные промоутеры;

электронные книги, часы для слабовидящих;

проекторы, доски;

проекционные стены, полы и мэппинги;

голографические пирамиды, кубы;

крепления, стойки, кронштейны.

Сенсорные приборы не требуют вручную на компьютере переключать слайды. Информация поступает после подачи команды оператором. Пользователь может напрямую производить исправления, выполнять расчеты. На дисплее можно делать заметки, оставлять комментарии.

Области использования

Сенсорное диалоговое оборудование может быть внедрено практически в любую рабочую среду. Наибольшее применение интерактивная техника нашла в сфере образования. Сегодня учебный материал находится в электронном формате, поэтому интерактивные доски уже во многих учебных учреждениях стали неотъемлемой частью процесса получения знаний.

Широко используется интерактивное оборудование в бизнес-деятельности. Мультимедийные устройства упрощают производственный процесс. Оборудование позволяет выполнять следующие мероприятия:

мобильные презентации;

вести проекты;

3D моделирование;

дистанционное обсуждение.

Интерактивные доски устанавливают в совещательных, переговорных залах. Применяют их на проведении планерок. К процессам могут присоединяться сотрудники, отсутствующие на рабочих местах по производственной необходимости.

Преимущества интерактивного оборудования

Диалоговые устройства могут решать разные задачи. Основные преимущества инновационных приборов:

экономия времени, высокое качество предоставления материала;

рабочий процесс живой, в обсуждениях может принимать участие аудитория;

есть возможность создавать диаграммы, графики;

данные с устройств могут передаваться пользователям.

При необходимости производитель создаст интерактивное оборудование по проекту заказчика. Индивидуальные устройства будут решать специфические задачи в определенной сфере бизнес-деятельности или промышленности. Рекомендуем посетить официальный сайт.