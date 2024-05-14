«Интер» и Mkers запускают новую киберспортивную серию

Представитель Серии А «Интер» сотрудничает с киберспортивной организацией Mkers для создания дебютного для чемпиона Италии турнира по Fortnite. «Нерадзурри» досрочно стали победителями Серии А, поэтому в предстоящих матчах против «Лацио» и «Вероны» Симоне Индзаги может дать отдых своим лидерам. Этот факт учитывают в букмекерской конторе Pari, которая известна своими высокими котировками на футбольные матчи. А если приложение пари скачать на андроид, то можно получить на своем смартфоне удобный сервис для просмотра поединков в прямом эфире.

«Интер» недавно создал Игровую лигу, в которой основной упор делается на нефутбольных играх. Сделано это для привлечения молодых фанатов, которые получат возможность представлять свой любимый клуб в любимых киберспортивных играх.

Победители и призеры предстоящих соревнований по Fortnite получат эксклюзивные призы, главным из которых станет билет на предстоящий матч Серии против «Лацио». Расписание турнира еще не известно, как и формат его проведения.

«Интер» и организация Mkers сотрудничает не первый раз. В 2022 году совместными усилиями двух компаний был запущен реестр киберфутбола, сразу после объявления многолетнего соглашения «Нерадзурри» и издателем футбольного симулятора PES KONAMI.