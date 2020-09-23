Инструкция по замене свечи зажигания в газонокосилках John Deere

Загрязнение либо поломка свечи зажигания неизменно приводят к неисправности мотора, который плохо запускается и неровно работает. Рекомендуется менять свечу ежегодно — так вы сможете добиться бесперебойного функционирования газонокосилки. Помните, что запчасть John Deere https://farmpartsstore.com/john-deere/combine/ должна быть оригинальной либо одобренной производителем. Это важное условие в ситуациях, когда образовалось загрязнение или возникла трещина в керамическом изоляторе.

Газонокосилки получают повреждения по разным причинам. Чаще всего двигатель ломается из-за попавшего внутрь постороннего предмета. Если это случилось, а в своих силах вы не уверены, закажите ремонт у сертифицированного дилера. Так экономятся время и деньги.

Решили действовать самостоятельно? Тогда изучите представленный ниже лайфхак — он поможет избежать досадных промахов. Мы публикуем универсальное руководство, которое может не подходить к отдельным моделям косилок. Различия при этом будут несущественными. Точные инструкции изложены в руководстве оператора.

Отключение старой свечи

Для начала удостоверьтесь, что у вас имеется полный комплект инструментов, необходимых при ремонтных работах сельскохозяйственного оборудования. Предельно важен гаечный ключ. Если вы меняете свечу в тракторе John Deere https://farmpartsstore.com/john-deere/compact-tractor/, начните с парковки машины на ровной площадке. Локация должна хорошо проветриваться. Стояночный тормоз устанавливается в обязательном порядке. Зажигание должно быть выключено, ключ извлекается из скважины. Дальнейший порядок действий:

Дождаться полного остывания мотора. Защитить руки специальными перчатками. Поднять капот агрегата и отключить свечной провод. Приступить к отсоединению поврежденной свечи (для этого вам потребуется специальный ключ). Снять старую деталь.

Установка новой детали

Для начала вам потребуется инструмент для зазора, который устанавливается на поверхности свечи. Новая запчасть монтируется в двигатель и подтягивается с помощью гаечного ключа. Затягивать деталь следует надежно, но не переусердствуйте с приложением силы — через год вам предстоит очередная замена. Снятие должно быть легким, помните об этом.

Следующий шаг — подключение запчасти. Проделайте операции, описанные выше. в обратном порядке. Свеча соединяется с проводом, капот трактора опускается на прежнее место. В двухцилиндровых моторах подключаются два провода.

Проводите техобслуживание на регулярной основе. Обязательно вносите в программу профилактические замены свечей. Газонокосилка прослужит дольше, а ее двигатель будет запускаться легче и работать без перебоев.

По материалам John Deere: https://farmpartsstore.com/john-deere/