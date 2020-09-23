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Инструкция по замене свечи зажигания в газонокосилках John Deere

23.09.2020 08:27

Инструкция по замене свечи зажигания в газонокосилках John Deere

Загрязнение либо поломка свечи зажигания неизменно приводят к неисправности мотора, который плохо запускается и неровно работает. Рекомендуется менять свечу ежегодно — так вы сможете добиться бесперебойного функционирования газонокосилки. Помните, что запчасть John Deere https://farmpartsstore.com/john-deere/combine/ должна быть оригинальной либо одобренной производителем. Это важное условие в ситуациях, когда образовалось загрязнение или возникла трещина в керамическом изоляторе.

Газонокосилки получают повреждения по разным причинам. Чаще всего двигатель ломается из-за попавшего внутрь постороннего предмета. Если это случилось, а в своих силах вы не уверены, закажите ремонт у сертифицированного дилера. Так экономятся время и деньги.

Решили действовать самостоятельно? Тогда изучите представленный ниже лайфхак — он поможет избежать досадных промахов. Мы публикуем универсальное руководство, которое может не подходить к отдельным моделям косилок. Различия при этом будут несущественными. Точные инструкции изложены в руководстве оператора.

Отключение старой свечи

Для начала удостоверьтесь, что у вас имеется полный комплект инструментов, необходимых при ремонтных работах сельскохозяйственного оборудования. Предельно важен гаечный ключ. Если вы меняете свечу в тракторе John Deere https://farmpartsstore.com/john-deere/compact-tractor/, начните с парковки машины на ровной площадке. Локация должна хорошо проветриваться. Стояночный тормоз устанавливается в обязательном порядке. Зажигание должно быть выключено, ключ извлекается из скважины. Дальнейший порядок действий:

  1. Дождаться полного остывания мотора.
  2. Защитить руки специальными перчатками.
  3. Поднять капот агрегата и отключить свечной провод.
  4. Приступить к отсоединению поврежденной свечи (для этого вам потребуется специальный ключ).
  5. Снять старую деталь.

Установка новой детали

Для начала вам потребуется инструмент для зазора, который устанавливается на поверхности свечи. Новая запчасть монтируется в двигатель и подтягивается с помощью гаечного ключа. Затягивать деталь следует надежно, но не переусердствуйте с приложением силы — через год вам предстоит очередная замена. Снятие должно быть легким, помните об этом.

Следующий шаг — подключение запчасти. Проделайте операции, описанные выше. в обратном порядке. Свеча соединяется с проводом, капот трактора опускается на прежнее место. В двухцилиндровых моторах подключаются два провода.

Проводите техобслуживание на регулярной основе. Обязательно вносите в программу профилактические замены свечей. Газонокосилка прослужит дольше, а ее двигатель будет запускаться легче и работать без перебоев.

По материалам John Deere: https://farmpartsstore.com/john-deere/

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