Инструкция по замене свечи зажигания в газонокосилках John Deere

Инструкция по замене свечи зажигания в газонокосилках John Deere23.09.2020 08:27
Загрязнение либо поломка свечи зажигания неизменно приводят к неисправности мотора, который плохо запускается и неровно работает. Рекомендуется менять свечу ежегодно — так вы сможете добиться бесперебойного функционирования газонокосилки. Помните, что запчасть John Deere https://farmpartsstore.com/john-deere/combine/ должна быть оригинальной либо одобренной производителем. Это важное условие в ситуациях, когда образовалось загрязнение или возникла трещина в керамическом изоляторе.
Газонокосилки получают повреждения по разным причинам. Чаще всего двигатель ломается из-за попавшего внутрь постороннего предмета. Если это случилось, а в своих силах вы не уверены, закажите ремонт у сертифицированного дилера. Так экономятся время и деньги.
Решили действовать самостоятельно? Тогда изучите представленный ниже лайфхак — он поможет избежать досадных промахов. Мы публикуем универсальное руководство, которое может не подходить к отдельным моделям косилок. Различия при этом будут несущественными. Точные инструкции изложены в руководстве оператора.
Отключение старой свечи
Для начала удостоверьтесь, что у вас имеется полный комплект инструментов, необходимых при ремонтных работах сельскохозяйственного оборудования. Предельно важен гаечный ключ. Если вы меняете свечу в тракторе John Deere https://farmpartsstore.com/john-deere/compact-tractor/, начните с парковки машины на ровной площадке. Локация должна хорошо проветриваться. Стояночный тормоз устанавливается в обязательном порядке. Зажигание должно быть выключено, ключ извлекается из скважины. Дальнейший порядок действий:
- Дождаться полного остывания мотора.
- Защитить руки специальными перчатками.
- Поднять капот агрегата и отключить свечной провод.
- Приступить к отсоединению поврежденной свечи (для этого вам потребуется специальный ключ).
- Снять старую деталь.
Установка новой детали
Для начала вам потребуется инструмент для зазора, который устанавливается на поверхности свечи. Новая запчасть монтируется в двигатель и подтягивается с помощью гаечного ключа. Затягивать деталь следует надежно, но не переусердствуйте с приложением силы — через год вам предстоит очередная замена. Снятие должно быть легким, помните об этом.
Следующий шаг — подключение запчасти. Проделайте операции, описанные выше. в обратном порядке. Свеча соединяется с проводом, капот трактора опускается на прежнее место. В двухцилиндровых моторах подключаются два провода.
Проводите техобслуживание на регулярной основе. Обязательно вносите в программу профилактические замены свечей. Газонокосилка прослужит дольше, а ее двигатель будет запускаться легче и работать без перебоев.
По материалам John Deere: https://farmpartsstore.com/john-deere/
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