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Инновационный электросамокат за доступную цену

23.10.2020 12:02

С появлением новых LI-ION аккумуляторов большой емкости начался бум транспортных средств на электрической энергии. В свободной продаже появились электромобили, электровелосипеды и даже электросамокаты. Современным электросамокатам будет посвящена эта статья.

Электросамокат — это не игрушка, а практичное средство передвижения

У многих людей есть стереотип — самокат это игрушка для детей. Так было всегда, до появления первых, экспериментальных моделей электросамокатов. Со временем опытные образцы совершенствовались и поступали в серийное производство. Узнать о всех достоинствах таких транспортных средств можно взяв для примера популярный электросамокат Halten RS-03. Это устройство изготовлено с применением современных материалов, по инновационным технологиям.

Инновационный электросамокат за доступную цену

Особенности электросамоката

Это транспортное средство, именно так его можно назвать, на порядок мощнее своих предшественников, у него хороший запас хода на одном заряде (до 70 км). Два мощных электродвигателя позволяют разогнать электросамокат до 75 км/ч! На такой скорости ездить может быть не безопасно, поэтому при управлении этим транспортным средством необходимо быть крайне внимательным и использовать средства индивидуальной защиты (шлем).

Отличительными особенностями Halten RS-03 являются:

  • Мягкая подвеска для комфортной езды.
  • Быстрая система складывания для хранения и транспортировки.
  • Прочная рама из алюминия, которая свободно выдерживает нагрузку до 150 кг. При этом весит устройство всего 40 кг!

Разработчики отлично поработали над безопасностью электросамоката — 2 гидравлических тормоза и система управления делают езду на этой модели электросамоката безопасной. Время зарядки составляет 8-10 часов, то есть всего за ночь батарея полностью зарядится. Горюче-смазочные материалы, несмотря на то, что нефть дешевеет, постоянно дорожают. Пересаживаясь на электросамокат можно сэкономить приличные деньги.

Электросамокат — отличное средство передвижения в условиях большого города. Ему не страшны и какие пробки, можно объезжать заторы и передвигаться по велодорожкам. Складной электросамокат можно хранить прямо в квартире. В сложенном состоянии он не займет много места, от него не пахнет бензином. Электросамокат доступный, практичный, удобный, безшумный и экологически безвредный вид транспорта, за ним будущее!

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