Инновации в плоском корпусе: ТВ Станция с Алисой.

Яндекс объединил телевизор и умную колонку в мультифункциональном устройстве, которое понравится всем членам семьи. С ТВ Станцией можно не только смотреть ТВ-каналы, фильмы и сериалы, но и общаться с голосовым ассистентом Алисой. Всего вышло два типа устройств: ТВ Станция (43 и 50 дюймов) и ТВ Станция Про (55 и 65 дюймов).

Изображение и звук

Кроме VA-матрицы и разрешения 4K Ultra HD, в ТВ Станциях есть подсветка «задней стенки» Direct LED и высокая контрастность (5000:1 в 43” и 7000:1 в 50”). Телевизоры работают на базе операционной системы Яндекса YaOS.

Пользователи получают детализированное, яркое, контрастное изображение. Чтобы усилить этот эффект, разработчики добавили технологию Local Dimming. Она затемняет черный цвет, делает его по-настоящему насыщенным и глубоким. За счет этого картинка становится выразительнее и ярче.

Специалисты акустики Яндекса встроили в ТВ Станцию 4 динамика, которые дают общую мощность 34 Вт. Технология 5.1 способствует объемному звучанию в помещении, поэтому отдельный саундбар не понадобится.

Для команд Алисе в корпус ТВ Станции встроены четыре высокочувствительных микрофона, чтобы она услышала вас сквозь шум и голоса людей. Дополнительный микрофон есть в пульте. Это удобно, когда надо сказать команду на расстоянии или шепотом, если все спят.

Функции ТВ Станции, которые делают жизнь проще

ТВ Станция меняет представление о просмотре телевизора. Больше не надо искать пульт по квартире и тянуться за ним, чтобы выключить. Просто скажите команду голосом и Алиса все сделает за вас. «Алиса, включи телевизор», «Алиса, стоп», «Алиса, включи новинки Кинопоиска».

Параллельно с просмотром фильма вы можете включить голосом робот-пылесос и сделать уборку, вспомнить важное и поставить напоминание, узнать какая погода будет утром или заказать еду в Яндекс Лавке. В общем, сделать всё то же, что и с обычной Яндекс Станцией.

Оформление ТВ Станции

У ТВ Станции лаконичный строгий дизайн без надписей и логотипов. На задней панели есть коннект-бар со всеми необходимыми портами, боковые рамки издалека выглядят незаметными и тонкими. Снизу на панели есть модуль с кнопкой отключения микрофона Алисы и цветовой индикацией. В спящем режиме можно загрузить скринсейверы, чтобы создать эффект живой картины.

В комплекте идут изящные металлические ножки, которые надежно зафиксируют ТВ-панель на столе.

Для просмотра ТВ Станции понадобится авторизация в профиле Яндекса, а для платного контента — подписка Яндекс Плюс. Это позволит оценить полный набор функций Алисы. Также в ТВ Станции доступен бесплатный контент: федеральное ТВ и часть фильмов и сериалов.

Цена ТВ Станции с диагоналями 43″ и 50″ — 44 990 и 49 990 рублей соответственно.