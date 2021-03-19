Игрушки-лабиринты: что это, чем полезны для детей

Игрушка-лабиринт – удивительная занимательная головоломка, способная надолго увлечь и развлечь малыша. Она наверняка станет любимой для маленького непоседы в любом возрасте.

Начинать играть с лабиринтами ребенок может уже с шести месяцев, ведь их детали безопасны и надежно закреплены. Особенно если это деревянные развивающие игрушки от фабрики «Алатойс» https://alatoys-market.ru. Главное, подобрать игру, соответствующую его возрасту. Сначала малыш просто наблюдает за фигурами, скатывающимися по проволоке, или увлеченно играет с шариком или кубиком без особой цели. В дальнейшем он начинает принимать активное участие в игре, стараясь получить нужный результат, довести фигурки до «пункта назначения».

Зачем детям игры-лабиринты?

Приобретая игрушки для детей, следует помнить о том, что игровой процесс должен быть не только занимательным, но и обучать маленького непоседу, развивать полезные навыки. Деревянная головоломка станет первым детским тренажером, ведь она способствует развитию важных качеств:

Улучшает мелкую моторику пальцев, ловкость рук, равновесие, координацию движений.

Помогает задействовать все мыслительные процессы, стимулирует развитие речи.

Способствует развитию пространственного мышления, памяти, тактильного, зрительного восприятия.

Стимулирует желание к поиску выходов из различных ситуаций.

Развивает усидчивость, терпеливость, внимание.

Формирует логическое мышление.

Обучает самостоятельной игре.

Увлекательная деревянная игрушка с разноцветными фигурками станет приятным и полезным приобретением для ребенка от полугода до 5-6 лет.

Какие бывают игрушки-лабиринты?

Игры-лабиринты бывают нескольких видов. Одни из них рассчитаны на самых маленьких деток, другие на любителей головоломок постарше:

Объемный лабиринт — представляет собой каркас, сделанный из дерева, к которому надежно прикреплены проволоки из металла. На них надеты разные по расцветке, размеру, форме фигуры. Цель игры – передвигать по проволоке детали из одной точки в другую. Такая игра не требует особых интеллектуальных усилий, зато хорошо подходит для тренировки мелкой моторики. Она подойдет даже для самых маленьких благодаря своей необычной форме, ярким расцветкам. Кроме того, головоломка помогает ненавязчиво, в игровом процессе, выучить основные цвета, формы.

Планшет-лабиринт — представляет собой деревянную основу с нанесенной на нее яркой картинкой. В доске прорезаны пазы, по которым перемещаются фигурки животных, людей или предметов. Суть игры состоит в том, чтобы каждую фишку с рисунком вернуть в свой «домик». Планшет с передвижными фигурками поможет запомнить различные предметы, отличать их между собой, а также станет отличной помощью в развитии памяти и речи.

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