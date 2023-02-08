Игровое оборудование и детские площадки: где лучше заказывать

Чтобы организовать увлекательный и полезный досуг для детей на свежем воздухе идеально подойдут как готовые игровые комплексы, так и отдельное оборудование – карусели, горки, песочницы, детские тренажеры. Представленная продукция должна не только красиво выглядеть, но и быть прочной, надежной безопасной. Покупать стоит только товар, который успешно прошел сертификацию, соответствует государственным и мировым стандартам качества.

Большой ассортимент сертифицированного спортивного оборудования и игровых площадок вы найдете в каталоге на сайте https://yetideti.ru/. Здесь представлена продукция бренда «Йети». Это площадки, игровые комплексы и спортивное оборудование премиум-класса. Для производства используются только натуральные и экологичные материалы – металл, древесина разных пород:

акация;

массив;

робиния.

В каталоге производителя представлено оборудование для детей в возрасте от 3 лет и старше. Вы можете отдельно приобрести карусели, качалки на пружинах или горки. К заказу также доступны готовые комплексы. Они различаются размерами, комплектацией и стоимостью. Так как производитель предлагает большой ассортимент, в каталоге регулярно появляются новинки, то вы без труда сможете подобрать подходящий по всем параметрам вариант. При желании вы также можете разработать собственный проект, воспользовавшись виртуальным конструктором на официальном сайте. После подбора модулей менеджеры рассчитают стоимость и точные сроки изготовления.

Как оформить заказ

Производитель позаботился о высоком уровне сервиса. Он собрал все спортивное оборудование и детские площадки в одном каталоге. В нем вы найдете фотографии продукции, детальное описание, цены. Если потребуется помощь, то обратиться за консультацией и дельным советом можно к менеджерам. Они персонально работают со всеми покупателями.

Если вы определились с выбором, то необходимо добавить товар в корзину, указав данные для связи и адрес доставки. Возможен самовывоз со склада в Москве. Многие позиции есть в наличии, поэтому сразу после оплаты они могут быть доставлены по любому адресу в Москве и Московской области. Дополнительно по желанию покупателей оказываются услуги по сборке и установке оборудования и целых игровых комплексов.

Компания предлагает к покупке по выгодным ценам надежные, прочные и экологичные детские игровые площадки из натурального дерева. Они подарят вашим детям не только удовольствие во время игр, но и помогут развить важные качества в виде ловкости, выносливости, смекалки.